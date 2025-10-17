Bartoš (Piráti): Varujeme před jmenováním Martina Šebestyána za SPD

Jako bývalý ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) se přímo podílel na přidělování dotací Agrofertu v hodnotě více než sedmi miliard korun a to v době, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmů. Šebestyán nyní oficiálně zastupuje zájmy Agrofertu v lobbistické organizaci. Přesto se jeho jméno skloňuje v souvislosti s tím, že by mohl vést ministerstvo zemědělství - tedy resort, který má za úkol nelegálně získané miliardy po Agrofertu vymáhat a které dříve pan Šebestyán osobně Agrofertu vyplatil. Analytický tým Pirátů nyní zveřejňuje informace, které jejich tvrzení dokládají. Jedná se například o oficiální dopisy, které Martin Šebestyán z pozice šéfa fondu posílal Pirátům nebo o stanovisko jeho úřadu o tom, že zákon o střetu zájmů lze zcela ignorovat. Podle Pirátů musí vymáhání neoprávněně vyplacených miliard pokračovat bez politických zásahů.
„Piráti proti střetu zájmu intenzivně bojují víc než sedm let. Za tu dobu jsme shromáždili velké množství informací, které dokládají angažovanost Martina Šebestyána v přidělování nezákonných dotací Agrofertu. Takový člověk nemá v čele zemědělského resortu co dělat,” zdůraznil místopředseda poslaneckého klubu Pirátů a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
Piráti otevřeli téma porušování zákona o střetu zájmů už v roce 2018. Tehdejšího šéfa Zemědělského fondu Martina Šebestyána v dopise vyzvali k dodržování českých a evropských předpisů ke střetu zájmů. Martin Šebestyán však ve svých odpovědích střet zájmů Andreje Babiše jednoznačně popřel a explicitně tvrdil, že jsou všechny předpisy plně dodržovány. 1 2 Soudy následně v pravomocném rozsudku potvrdily, že dotace byly přiděleny nezákonně. Stejný verdikt pak před měsícem (září 2025) ve svém rozsudku potvrdil i Nejvyšší správní soud.3
Analytický tým Pirátů má k dispozici také interní stanovisko úřadu tehdy vedeného Martinem Šebestyánem, kde se uvádí, že zákon o střetu zájmů lze při přidělování dotací zcela ignorovat.4 A k tomuto nesmyslnému závěru došel úřad vedený Šebestyánem opakovaně – například v dalším dopise Pirátům z roku 2021, který nyní Piráti zveřejňují.5
„Je zcela absurdní, aby se Martin Šebestyán stal ministrem zemědělství. Člověk, který je osobně přímo odpovědný za přidělení nezákonných dotací v hodnotě více než sedmi miliard korun, teď přece nemůže mít na starost jejich vymáhání. A to i přesto, že pan Šebestyán ve vládě Petra Fialy najednou otočil a vypracoval analýzu, podle které bylo nutné těchto sedm miliard okamžitě vymáhat, což ministr Výborný zatajoval a vymáhání blokoval. Neumím si prostě představit, že by Šebestyán coby ministr tyto peníze vymohl. Byl by totiž pod bezprostředním vlivem Andreje Babiše. To je další naprosto ukázkový střet zájmů. A když se mu nedokázal postavit v minulosti, tak to nepochybně neudělá ani teď,” řekl Bartoš.
„Ministerstvo zemědělství vedené Markem Výborným doposud nezahájilo vymáhání sedmi miliard korun, ačkoliv tyto prostředky měly být dávno na účtu státu. Marek Výborný zde lže podobně jako dříve lhal Martin Šebestyán a nemám pochybnosti, že tyto kroky v zájmu Agrofertu probíhají na základě skrytých dohod. Jinak je totiž nelze racionálně vysvětlit,” doplnil člen Analytického týmu Pirátů Janusz Konieczny s tím, že Piráti zveřejňují i zmíněnou analýzu z roku 2022, 6 7 kterou v době vlády Petra Fialy vypracoval právě Šebestyán.
„Nový ministr zemědělství musí sledovat zájmy běžných farmářů, zastropovat dotace a aktivně řešit například nezákonné kartelové dohody dopadající na ceny potravin. Pan Šebestyán ale aktuálně vede lobbistickou organizaci největších agrobaronů a domnívám se, že by i coby ministr prioritně prosazoval právě jejich zájmy na úkor běžných občanů. Je zřejmé, že hnutí ANO vyškrtlo Piráty z vedení všech výborů právě proto, že pouze Piráti podrobně střet zájmů Andreje Babiše řeší,” uzavřel Bartoš.
autor: PV