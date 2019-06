Vláda projedná zavedení nových opatření proti dvojímu zdanění

28. 6. 2019 23:44

Firmy a další daňoví poplatníci by mohli do budoucna získat nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění. Počítá s tím návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, který v pondělí projedná vláda. Norma je reakcí na povinnost země zavést do právního systému ČR směrnici EU o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnici DRM.