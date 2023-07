Vláda se mu rozpadla, demisi podal, v politice končí... Ale pořád ho mají radši než Fialu

reklama

Kvůli neshodám v migrační politice v pátek padla vláda nizozemského premiéra Marka Rutteho. Holandský premiér, který svou zemi vedl od roku 2010 a byl tak druhým nejdéle sloužícím evropským lídrem po Viktoru Orbánovi, pak včera oznámil odchod z vrcholné politiky. O další znovuzvolení už se politický matador podle svých slov ucházet nebude. Pádu jeho kabinetu předcházela krize uvnitř vládnoucí koalice vyvolaná snahou Rutteho konzervativní Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) omezit příchod migrantů do země, s čímž nesouhlasili koaliční partneři, Křesťanská unie a liberální D66.

Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku se loni zvýšil o třetinu na 46 000. Číslo by podle odhadů tamní vlády mohlo letos přesáhnout 70 tisíc. Rutte chtěl s problémem bojovat omezením počtu migrantů vpouštěných do země v rámci politiky sjednocování přistěhovaleckých rodin na 200 za měsíc. Plán však narazil na opozici uvnitř vládnoucí koalice. „Bylo to pro nás velmi obtížné rozhodnutí,“ uvedl Rutte po své rezignaci. „Všechny strany vyvinuly velké úsilí, aby našly řešení, ale rozdíly v otázce migrace bohužel nelze překlenout,“ vysvětlil veterán holandské politiky. Zemi povede jeho vláda v demisi až do předčasných voleb, které se mají uskutečnit letos na podzim.

Historicky nejdéle sloužící nizozemský premiér, který v posledních 13 letech vedl čtyři vládnoucí kabinety, byl dlouhodobě sužován skandály. Díky své schopnosti držet se i navzdory skandálům u moci si v médiích vysloužil přezdívku „Teflonový Mark.“

Dosluhující Mark Rutte

Zdroj: Youtube

I přesto je však Mark Rutte u sebe doma populárnější než Petr Fiala. Podle nejnovějších dat analytické společnosti Morning Consult z minulého týdne premiéra Fialu podporuje pouhých 21 % české populace, což je o tři procentní body méně než kolik Holanďanů podporuje Rutteho. Vyložený nesouhlas s tím, jak premiér Fiala vykonává svůj úřad, pak podle téhož průzkumu projevuje 74 % Čechů. S Ruttem je explicitně nespokojených 70 % Nizozemců. Ještě letos na jaře však na tom byl nizozemský státník hůř než český premiér. 22. března měl Rutte podporu 25 % Nizozemců, zatímco Petra Fialu podporovalo 27 % Čechů. Fialova oblíbenost mezi vlastními občany se dlouhodobě propadá. Začátkem letošního března měl český premiér podporu přes 40 %.

Nyní je Petr Fiala s 21 % nejméně oblíbeným politickým lídrem mezi těmi, o kterých Morning Consult získává data. Populárnější než on je např. i francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož země nedávno hořela v plamenech masových protestů. Šéfa Elyssejského paláce podporuje 25 % Francouzů, zatímco 70 % s jeho politikou explicitně nesouhlasí.

Naopak na druhém konci žebříčku je podle nejnovějších dat nejpopulárnějším světovým lídrem indický premiér Narendra Modi, který si drží podporu 77 % své populace. Hned druhý za ním je mexický prezident Andrés Manuel Lopéz Obrador. Toho podporuje 59 % Mexičanů. Z evropských lídrů si poměrně vysokou domácí podporu drží také italská premiérka Giorgia Meloni se 49 %.

Graf oblíbenosti světových lídrů

Zdroj: Morning Consult/Twitter

