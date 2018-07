Vladimir Putin: To si myslíte, že všechny odposloucháváme? Skripal, Ukrajina, Sýrie... My jsme tohle nechtěli. Ty mrtvoly? To je jinak

Během rozhovoru došlo na řadu ošemetných otázek včetně možného ruského vměšování se do zmíněných amerických prezidentských voleb v roce 2016. Vladimir Putin také odmítl, že by Rusko disponovalo nějakým kompromitujícím materiálem, skrze který by bylo schopno vydírat Donalda Trumpa a jeho rodinu.

Anketa Je dobře, že se Donald Trump snaží vyjít s Vladimirem Putinem, i když mu za to v USA nadávají? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1849 lidí

„Děkuji, že jste nás přijal,“ začal rozhovor reportér Wallace. „Prezident Trump na tiskové konferenci řekl, že naše vztahy nikdy nebyly horší, ale to se před pár hodinami změnilo. K jaké proměně v americko-ruských vztazích tedy dnes došlo?“ zajímalo reportéra Fox News.

„Primárně bychom měli být vděční našim štábům, které v posledních měsících pracovaly spolu, a to nejen v rámci příprav tohoto summitu. Mluvím o činnosti našich úřadů v různých oblastech, které pracovaly dokonce i na tématech, která jsou velmi citlivá jak pro Rusko, tak pro Spojené státy. Primárně mám na mysli snahu v boji s terorismem. Dnes jsme při rozhovoru s prezidentem Trumpem došli ke shodě, že terorismus je větší hrozbou, než jakou býval dříve,“ odpověděl Putin s poukazem na skutečnost, že kdyby se teroristé dostali ke zbraním hromadného ničení, mohlo by to mít nedozírné následky.

Fotogalerie: - Na Ukrajině

„Příkladem je naše spolupráce v Sýrii. Ačkoli jsou tu určitá nedorozumění, především v otázce širší perspektivy, dochází ke spolupráci na vojenské úrovni a na úrovni tajných služeb,“ dodal k otázce Putin. Připomněl, že smlouva „New START“, kterou v roce 2010 v Praze podepsali Barack Obama a Dmitrij Medveděv, vyprší již v roce 2021. Vladimir Putin ale zároveň vyjádřil vůli podepsat novou smlouvu stejného charakteru, která by i nadále přispívala k postupnému jadernému odzbrojování obou mocností.

„Máme ale pro své americké partnery několik otázek. Domníváme se, že dohodu ne zcela dodržují, ale to ať posoudí experti. Diskutovali jsme také o íránském jaderném programu. Mluvili jsme také o tom, co můžeme udělat pro zlepšení situace se Severní Koreou,“ uvedl Putin.

„Poukázal jsem na to a znovu upozorňuji, že prezident Trump přispěl velkou měrou k vyřešení této otázky. Ale abychom dosáhli kompletní denuklearizace poloostrova, budeme muset přijmout mezinárodní záruky. Rusko je připraveno poskytnout svou součinnost v potřebné míře,“ dodal k otázce korejského poloostrova Vladimir Putin.

„Můžeme říci, že je zde několik záležitostí, které jsou pro nás nesmírně důležité – je to tato a některé další – začínáme v nich dosahovat určitého vzájemného porozumění, na jehož základech můžeme říkat určité věci – mnohé se během dnešního jednání změnilo k lepšímu,“ zhodnotil Putin vývoj summitu v Helsinkách.

Anketa Kdo je lepší člověk? Andrej Babiš 87% Miroslav Kalousek 13% hlasovalo: 9621 lidí

Chris Wallace se dále Vladimira Putin zeptal, jak právě proběhlý summit v Helsinkách vidí. Jde o bod obratu ve vztazích Ruska se Západem? Je to konec snah Západu o izolaci Ruska? „Myslím, že sám můžete vidět, že tyto snahy selhaly. Podívejte se na velikost Ruska a jeho důležitost v rámci mezinárodní bezpečnosti a ekonomiky. Vezměte v potaz příspěvek Ruska do světového trhu s energiemi. Je příliš velké na to, aby bylo sankcionováno a izolováno. Pokud mám mluvit o věcech, které nás spojují, pak docházím k záležitostem, které vyžadují naši společnou snahu. Pokusy bojovat jeden s druhým by měly skončit, spíše hledejme způsoby, jak řešit společné rozdíly. Řešme společné problémy a výzvy a to, jak je překonat – jak řešit tyto společné obavy. Toto je začátek a myslím, že jde o velmi dobrý začátek,“ odpověděl Putin.

„Pane prezidente, jedním z problémů, který stojí v cestě většího pokroku je, jak víte, otázka ruského vměšování se do amerických voleb. Opakovaně jste říkal a dnes jste to znovu zopakoval, že to nebyla akce ruského státu, že pokud to vůbec někdo byl, pak šlo o patriotické ruské jednotlivce. Mám v ruce obžalobu, kterou v pátek přednesl speciální vyšetřovatel Robert Mueller, která říká, že 12 členů ruského vojenského zpravodajství GRU – a mluví konkrétně o jednotkách 26165 a 74455 – říkají – vy se usmíváte. Nechte mě to dokončit,“ snažil se zeptat Chris Wallace.

Fotogalerie: - Ruská propaganda

„Říkají, že tyto jednotky byly zapojeny specificky do hackování počítačů Demokratické strany, kradly z nich informace a pokoušely se je šířit do světa, aby tak narušily americké volby. Mohu vám to dát, abyste se na to podíval, pane,“ pokračoval Wallace a nabídl Putinovi svazek papírů, ze kterých četl. Pobavený Putin se usmál a pokynul rukou směrem ke stolku, na který Wallace papíry položil.

„Nechte mě začít odpověď na vaši otázku něčím trochu jiným. Podívejme se na to takto. Lidé mluví o předpokládaném vměšování se Ruska do amerického volebního procesu. Zmínil jsem to v roce 2016 a nyní to chci říci znova – a doufám, že vaši američtí diváci budou poslouchat, co řeknu. Zaprvé, Rusko, jakožto stát, se nikdy nevměšovalo do vnitřních záležitostí Spojených států, natož do jejich voleb,“ řekl Putin.

„Ale pane,“ namítl Wallace.

„Za druhé,“ chtěl pokračovat Putin.

„Toto je obžaloba. Mám tu 12 jmen. Žaloba mluví o konkrétních jednotkách GRU – ruské vojenské rozvědky. Není snad GRU součástí ruského státu,“ zeptal se Wallace.

„Dostanu se k tomu, mějte jen trochu trpělivosti. Pak dostanete plnou odpověď na vaši otázku. Zasahování do domácích záležitostí Spojených států... Vy si opravdu myslíte, že někdo, kdo jedná z ruského území, by mohl ovlivnit Spojené státy a ovlivnit volbu milionů Američanů?“ zeptal se Putin.

„Na to se neptám,“ namítl Wallace.

„Naprosto směšné,“ odmítl obvinění Putin.

„Neptám se, zda někoho ovlivnili. Ptám se, zda se o to pokoušeli,“ pokračoval Wallace.

„Řekl jsem to v roce 2016 a nyní to zopakuji. Ta myšlenka byla, že kdosi nahackoval e-mail demokratické kandidátky. Bylo to nějaké pozměňování faktů? Byla to nějaká manipulace s fakty? To je ta důležitá věc, kterou se snažím říci. Došlo k šíření nějakých nepravdivých informací? Ne, nedošlo,“ reagoval Putin.

„Tito hackeři, o kterých se diskutuje, údajně nahackovali, jak je nám tvrzeno, jakýsi e-mailový účet. V tom účtu měly být informace o manipulacích v rámci Demokratické strany, které měly ovlivnit vnitrostranickou volbu ve prospěch jednoho kandidáta. A pokud vím, celé vedení strany odstoupilo. Přiznali faktickou manipulaci. Takže to je jedna věc, u které by se měla veřejnost zastavit – ta manipulace. Mělo by dojít k omluvě směrem k veřejnosti,“ pokračoval Putin.

Rozhovor se také věnoval otázce NATO. Chris Wallace se Vladimira Putina zeptal, jaká by byla reakce Ruska, pakliže by NATO za své členy přijalo buď Gruzii, nebo Ukrajinu. „Negativní. A NATO jde tímto směrem. Mám poměrně dobrou představu o tom, jak funguje rozhodovací proces v NATO. Vím o pravidle konsensu, ovšem ještě předtím, než se utvoří jakákoli společná rozhodnutí formou shody napříč celou organizací, je zde příležitost pro bilaterální jednání s jednotlivými členy. To se stalo v případě Polska a Rumunska, které nyní na svém území hostí elementy strategické protiraketové obrany Spojených států,“ odpověděl Putin.

„Pro nás jde o přímé ohrožení naší národní bezpečnosti. Přesun infrastruktury NATO směrem k našim hranicím by znamenal hrozbu a reakce by byla extrémně negativní,“ dodal Putin.

„Ve zbytku roku nás čekají dvě společná vojenská cvičení NATO – Anaconda a Trident Juncture. Diskutovali jste o nich s prezidentem Trumpem? A naznačil třeba, že by se těchto cvičení Spojené státy neúčastnily?“ zajímalo reportéra Wallace. „Ne, o tom jsme nemluvili, ačkoliv nás tato věc znepokojuje, protože NATO rozšiřuje svůj vliv a své základny,“ zněla odpověď.

„Chci se vás zeptat na ruskou účast v Sýrii. Podle nezávislých pozorovatelů bylo od počátku konfliktu v roce 2011 zabito přes půl milionu lidí, Rusko bombardovalo civilisty v Aleppu a v Ghútě. Nemáte nějaké výčitky ohledně zabíjení nevinných lidí?“ zeptal se Wallace. „Víte, když dochází k válčení – a to je pro lidstvo nejhorší věc, která se může přihodit – nelze se vyhnout obětem. A vždy bude otázka, kdo nese vinu. Podle mého názoru za to mohou teroristické skupiny, které destabilizovaly situaci v zemi. Isis, Džabhat al-Núsra a jim podobní – to jsou skuteční pachatelé. Stejnou odpověď nám dala americká armáda, když provedla zásah proti vojensko-civilním objektům v Afghánistánu nebo v jiných zemích,“ reagoval Putin.

„Na summitu G7 prezident Trump údajně ostatním světovým lídrům řekl, že Krym by také mohl být ruský, protože tam všichni mluví rusky. Naznačil vám někdy – nejen dnes – že by mohl uznat ruskou anexi Krymu, nebo že by odstranil sankce vůči Rusku nebo začal pracovat na znovupřijetí Ruska do G7? Všechny tyto věci se staly jako přímý důsledek ruské anexe Krymu,“ zeptal se Wallace.

„Nejprve bych vás chtěl poopravit. Připojení Krymu k Rusku není anexí. Lidé na Krymu šli k referendu a rozhodli o připojení k Rusku. Pokud je to anexe, co je potom demokracie? Zadruhé, jsme si vědomi postoje prezidenta Trumpa. Dnes mi řekl, že Krym považuje za součást Ukrajiny. Odpověděl jsem mu podobně, jako nyní odpovídám vám,“ řekl Putin.

„Existuje mnoho teorií o tom, proč se prezident Trump tak neochotně pouští do kritiky vaší osoby, a já bych se na některé z nich dnes rád zeptal. Jednou z nich je teorie, že na něj držíte kompromitující informace. Jinou teorií je, že jako zkušený politik a někdejší agent KGB víte, jak to na něj ‚máte hrát‘. Moje otázka je: Je pro vás snadné vypořádat se s Donaldem Trumpem?“ zeptal se dále Wallace na vztah obou prezidentů.

„Proč by někoho mělo překvapit, že o sobě mluvíme zdvořile? Jaký smysl by mělo cestovat až do Helsinek, přes Atlantik, jen abychom jeden uráželi druhého? Navíc to není ve světě zcela obvyklou diplomatickou praxí. Žádné kompromitující materiály na ně nemáme a žádné ani nemůžeme mít. Nechci se teď prezidenta Trumpa dotknout, ale než ohlásil svou kandidaturu, nebyl pro nás objektem zájmu. Ano, je to bohatý člověk, ale takových je v Americe mnoho. Byl to developer, řídil soutěže krásy. Ale nenapadlo by nás, že by zamířil do politiky, nikdy své politické ambice nezveřejňoval,“ odvětil Putin.

„Dám vám příklad – představte si Petrohradské ekonomické fórum. Navštívilo jej 500 byznysmenů. Takřka každý z nich je průmyslovým magnátem o větším majetku, než jakým disponuje prezident Trump. Myslíte, že naše tajné služby je všechny sledovaly? Na rozdíl od Spojených států toto neděláme, nemáme na to zdroje. Nemáme dost lidí na to, abychom měli totální kontrolu. A je zcela zřejmé, že jsme nic takového neprováděli vůči panu Trumpovi,“ pokračoval Putin.

Jedna z dalších otázek se týkala úmrtí z řad členů ruské politické opozice. „Čím to je, že tolik lidí, kteří se postavili Vladimiru Putinovi, je po smrti, nebo je jí blízko? Bývalý ruský agent Sergej Skripal, oběť útoku nervovým plynem v Anglii. Boris Němcov, politický rival, zastřelen poblíž Kremlu. Investigativní novinářka Anna Politkovská, zavražděna v bytovém komplexu. Jak je možné, že tolik osob, které jsou politickými nepříteli Vladimira Putina, čelí útokům?“ ptal se Wallace.

„Víte, zaprvé, všichni máme mnoho politických oponentů. Jsem si jist, že i prezident Trump jich má mnoho,“ řekl Putin.

„No ale ti nekončí mrtví,“ reagoval Wallace.

„No, ne vždy. Byl prezident Kennedy zavražděn v USA, nebo v Rusku? A co Martin Luther King? A co střety mezi policií a určitými částmi společnosti? To je něco, co se děje ve Spojených státech. Každá země má své vlastní vnitřní problémy. Ale vraťme se k tomu, co se stalo v Rusku. Máme kriminalitu a bohužel – dochází ke zločinům. Ruská státnost v určitém smyslu dozrává. Jsou tu některé neblahé vedlejší efekty, ovšem my stíháme lidi odpovědné za tyto zločiny,“ reagoval Putin.

„A když jste zmínil Skripala, rádi bychom viděli alespoň nějaké důkazy a dokumenty o tom případu. Jenže nikdo nám je nedal. Je to úplně stejné, jako ta obvinění ohledně našeho vměšování do amerických voleb. Nedávno jsme slyšeli, že Novičokem byli otráveni další dva lidé – nikdy jsme se ale nedozvěděli ani jejich příjmení. Kdo jsou ti lidé?“ dodal Putin.

„Údajně zvedli tu stejnou lahvičku, která byla použita při útoku na Skripala. Mohu se vás zeptat na další otázku, pane?“ pokračoval Wallace.

„Nejprve ukončeme tuto. Jaká lahvička? Jaké je chemické složení? Čí to bylo? Možná jsou tu i jiné důvody – důvody, proč zemřeli. Možná jde o vnitřní problém Spojeného království, ale nikomu se do toho nechce šťourat. Vše, čeho jsme svědky, jsou jen nepodložená obvinění. Proč k tomu dochází? Proč by naše vzájemné vztahy měly být tímto tvrzením poškozovány? Chceme mít dobré vztahy i s Británií,“ reagoval Putin.

„Jste často vykreslován jako silný muž, autokrat, symbol ruské moci. Jedná se o férovou charakteristiku vaší osoby?“ zeptal se Wallace. „Netvrdím, že jsem takový silák, jak o mě říkají. Ale úhlem pohledu státních symbolů – vlajka, hymna – to vše symbolizuje zemi. Je to stejné pro každou zemi. Vlajka, hymna, institut prezidentství. Ty vykreslují ruské hodnoty a také to, k čemu je Rusko připraveno sáhnout – za čím je ochotno stát, aby vytvořilo dobrý vztah s tak skvělou zemí, jakou jsou Spojené státy,“ odpověděl Vladimir Putin a podotkl, že má rovněž zájem na zlepšení obchodních vztahů mezi Ruskem a USA.

Psali jsme: Informovaný advokát: Babiš bude osvobozen. A Kalousek, ten provokatér... Co říkal Klvaňa na ČT? Ne, jiná verze summitu Trump-Putin. Něco se dohodlo Kalousek: Srabe, ostudo, odstup! Prase Zpravodajové ČT večer hlásili, co se děje v USA a Rusku po summitu hlav států. Trump je tepán, zato v Rusku se prý slaví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak