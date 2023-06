Vládní poradce Pojar: Teď se smlouva s USA musí ratifikovat hladce. Jinak do toho Rusko vstoupí

Jeden z dalších mezníků rusko-ukrajinského konfliktu – zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny, které mělo za následek náplavovou vlnu zaplavující ukrajinské obce, označil národní bezpečnostní poradce české vlády za „akt zoufalství“ ruské strany. „Já jenom doufám, že se svět ještě více sjednotí a ještě více bude odhodlán Ukrajincům pomoci to ruské zlo zastavit a nedovolit, aby se více přiblížilo k našim hranicím,“ uvedl v pořadu Interview ČT24, kde hovořil také o tom, zda přinese blížící se summit NATO Ukrajině reálnou vyhlídku na členství v Alianci. Hovořil také o tom, že se musí obranná smlouva s USA ratifikovat hladce, protože jinak se do toho Rusko o to víc bude snažit „brutálně“ vstoupit.

reklama

Premiér Petr Fiala a ministři jednoznačně označili zničení přehrady Nová Kachovka jako projev terorismu a barbarství ruské vlády. Na vládní úrovni nepanují podle Pojara pochyby o tom, kdo je pachatelem. „Vše nasvědčuje tomu, že je to ruská snaha zbrzdit chystanou ukrajinskou ofenzivu a zároveň pokračovat v tom teroru a devastaci ukrajinského státu, resp. ukrajinského průmyslu a ekonomiky. Je tam možná hezká inspirace toho, k čemu se ten Putinův režim hlásí – ke Stalinovi, který podobný příkaz dal v průběhu druhé světové války,“ uvedl v Interview ČT24 poradce pro národní bezpečnost.

„Myslím, že se to nedá oddělit od ukrajinské ofenzivy, nepochybně ji ukrajinská strana na bojišti v posledních týdnech aktivně připravovala. V tomto kontextu je to nepochybně potřeba vnímat,“ je Pojar přesvědčen, že ke katastrofě v podobě zničení Kachovské přehrady došlo v kontextu toho, že v uplynulých dnech podle mnohých informací začala ukrajinská ofenziva.

Odmítá názory, podle kterých nebylo v zájmu Ruska momentálně vyhazovat nadrž do vzduchu a zaplavovat území a Rusko tvrdí, že je pachatelem samotná Ukrajina, která ji měla, jak tvrdí ruská strana, ostřelovat raketami. „Vše nasvědčuje tomu, že to udělala ruská strana, zcela cíleně, zcela cynicky. Myslím, že se pravdu dozvíme, chce to jenom čas,“ míní Pojar.

„Ano, ruská strana musela vážit to, kolik to přinese plusů a kolik minusů, i ruská strana zaplatí tím faktem, že Krym bude mít opět problém se zásobováním vodou, že to částečně dopadne na břeh, který je pod kontrolou ruské strany. Ale větší dopady to bude mít nepochybně na ukrajinskou stranu a myslím, že takto si to ruská strana vyhodnotila, je to určitý akt zoufalství,“ dodává bezpečnostní analytik.

S podobně nemilosrdnými údery Putinova režimu musíme podle Pojara počítat i v budoucnu: „Rusko jasně dalo najevo, že se před ničím nezastaví. Tím nemyslím, že musí použít taktickou jadernou zbraň, to, myslím, na stole není. Ale zasažení kritické infrastruktury jakýmkoli způsobem, tam Rusko zábrany žádné nemá,“ dodává bývalý diplomat.

„Já jenom doufám, že se svět ještě více sjednotí a ještě více bude odhodlán Ukrajincům pomoci to ruské zlo zastavit a nedovolit, aby se více přiblížilo k naším hranicím,“ uvedl s tím, že v tuto chvíli se stále dojednává sankční balíček na půdorysu EU i na úrovni G7. „Ale neočekával bych něco zásadního, je to připomínka toho barbarství a té barbarské podstaty ruského režimu a je to nutnost se na to dívat dlouhodobě, abychom vydrželi a nebylo to celé dražší na životech a ekonomicky, kdyby se Rusku podařilo nějakým způsobem vyhrát,“ pokračuje Tomáš Pojar.

Nevylučuje, že útok na Kachovskou přehradu může ovlivnit debatu v rámci summitu Severoatlantické aliance, který začne za týden, a to ohledně budoucnosti Ukrajiny uvnitř NATO. „Může to mít vliv na tu debatu, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv zásadní. Perspektiva Ukrajiny v rámci Severoatlantické aliance tam zazní, ale zároveň nelze očekávat, že by Ukrajina zítra nebo v dohledné době vstupovala do Severoatlantické aliance. Ten základní důraz bude kladen na to, abychom umožňovali Ukrajině se bránit, aby Ukrajina měla kapacity se bránit, aby měla i vůli se bránit. A to v době možného budoucího příměří, aby budovala svou armádu a měla dostačující odstrašující sílu a k dalšímu kolu války už nedošlo,“ řekl k summitu ve Vilniusu.

Blíží se také hlasování o obranné dohodě s USA. Obává se Pojar procesu té ratifikace? „Já doufám, že ten proces bude hladký, myslím, že je to možné. Bude záležet na všech zúčastněných, aby ten proces udělali všichni řádně, aby to byl proces hladký, protože nakonec na tom nikdo žádné politické body doma nezíská. Vlastní ratifikační proces má být řádným procesem v obou komorách Parlamentu, pak samozřejmě následuje podpis prezidentem.

Myslím, že je v zájmu daleko širším, než je vládní koalice, že je v českém zájmu, aby to prošlo spořádaně, hladce, seriózně, protože se na nás dívají i ostatní. Dívají se na jednotlivce, strany, poslance, jakým způsobem budou hlasovat a jak bude ta diskuse probíhat, podle toho si nás na dlouhou dobu zaškatulkují. Měli bychom to mít, doufám, brzy za sebou. Neměli bychom se střílet do vlastních nohou, nebo na tom nakonec proděláme jenom my sami doma,“ míní Pojar.

„A abych to posunul ještě dál, čím více my se tady doma budeme v tom topit a budeme tu na sebe útočit, tím více se bude Rusko zapojovat a tím více to nebude moct nechat stranou, bude do toho muset jít víc brutálně, tím nakonec budeme v horší situaci,“ upozornil Pojar, že Moskva udělá vše proti této česko-americké spolupráci.

Psali jsme: „Kdo zpochybňuje, je vlastizrádce!“ Z Němcové to dnes teče jak z přehrady Ukrajinská ofenziva, výbuch přehrady: O čem se málo mluví. Co bude dál „Pro Ukrajince lepší než pro Rusy.“ Zaznělo o přehradě. Od odborníka „Další Ukrajinci u nás narazí.“ „Václavák si vodí jak loutky.“ Válka: Co dál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.