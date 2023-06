Vládo, odpověz. Co bude s těmi muži, co by měli bránit Ukrajinu? Politolog se s otázkou nepáral

MONITORING „Možná bych navrhoval o té věci hovořit, jak je například možné, že tady máme tisíce a tisíce ukrajinských mužů, kteří by měli bránit vlast, a přitom tady požívají dávky z českého sociálního systému? A co s touto komunitou bude?“ I tyto otázky by podle politologa Lukáše Valeše, jenž byl hostem ranního vysílání CNN Prima NEWS, měla odpovídat vláda.

„Bojím se, že ten současný rozpočet je postaven na vodě, ale že tak bude vláda postupovat i v příštím roce. Už ty první balonky, nebo signály, jak říká pan premiér, ukazují, že vláda chce šetřit na vědě, výzkumu a školství,“ poznamenal Lukáš Valeš.

Prezident Petr Pavel by si představoval, aby vláda nad rozpočtem spolupracovala s opozicí. „Mělo by to smysl v otázkách, které přesahují horizont jedné vlády. Jestli chce vůbec nějaká vláda opravdu dělat důchodovou reformu, a já o tom pochybuji, musí to být domluvené s opozicí. Pan prezident má rád usmiřovací notu, ale já si to v podmínkách České republiky nedovedu představit,“ dodal.

„Situaci je potřeba klidnit, jinak budu mít zapotřebí do toho vstoupit,“ sdělil Pavel v Partii na CNN Prima NEWS ohledně demonstrace v Brně, kde se konala pieta za zesnulého Roma. Měl by podle Valeše prezident v této věci konat? „Budu skeptik, nedokážu si představit, jak by pan prezident mohl situaci zklidnit. Je to podobné jako u té ekonomiky. Společnost je tvrdě rozdělena, máme tady statisíce ukrajinských uprchlíků a bohužel se dostávají do střetů. Je to marginální část, nedělal bych z toho takové problémy, jako zažívá s uprchlíky Švédsko nebo část Německa. V našem případě se marginální skupina dostala do střetu s romskou skupinou. Možná bych navrhoval o té věci hovořit, jak je například možné, že tady máme tisíce a tisíce ukrajinských mužů, kteří by měli bránit vlast, a přitom tady požívají dávky z českého sociálního systému? A co s touto komunitou bude? Budou integrováni, jakým způsobem? Bydlení se nedostává i pro českou majoritu, vláda nedělá nic, aby se urychleně zlepšila nabídka kapacit nebo aby se lidé vraceli na území Ukrajiny, kde se nebojuje. Vláda strká komunikačně hlavu do písku. Prezident je dobře, že se o to zajímá, ale měla by konat vláda,“ dodal Valeš.

