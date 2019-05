Volby do EP: Budete řečnit, kecat, ale nic nezměníte, vzkázal přes PL Schwarzenberg Le Penové a spol.

„Došlo ke změnám, což není špatný. Bude potřeba, aby dosavadní hlavní frakce socialisté a lidovci vytvořili koalici se zelenými nebo s liberály, což opravdu neškodí. Evropskou unii to osvěží. Celkový výsledek voleb je v tomto smyslu docela dobrý. Sice posílily různé nacionalistické a jiné protivné strany, které jsou dneska v módě. Ale to nepovažuji za zlomové. Děje se to ve volbách do národních parlamentů a bylo očekávatelné, že se to stane i v případě Evropského parlamentu. Nicméně, ať už ta hlavní koalice vznikne s pomocí zelených nebo liberálů, obojí bude osvěžení evropské politiky,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

Politické zemětřesení v EU Schwarzenberg neočekává.

„Le Penová sice vyhrála a bude mít nejpočetnější zastoupení z Francie, ale moc to nezmění. Navíc vítězství nad Macronem bylo velice těsné a nesledoval jsem, zda ona sama byla zvolena nebo zůstane ve francouzském parlamentu. Samozřejmě tam budou řečnit, kecat, budou dělat obstrukce, ale nic nezmění bohudíky. Vítězství v jedné zemi nestačí, museli by zvítězit v celé Evropě. V Holandsku i u nás nacionalisté oslabili. Wilders propadl, Okamura nijak zvlášť neuspěl, takže to vypadá docela nadějně. Stejně Svobodní v Rakousku po ohromném skandálu oslabili. Nebude to taková tragédie. Žádné otřesy v Evropě nenastanou,“ je přesvědčen exšéf české diplomacie.

