Volby, jaké jste ještě neviděli. Byli jsme na romském sídlišti Luník IX se strašnou pověstí...

„Samozřejmě Marcela. Je nejlepší,“ otevřeně prozradil svou volbu zhruba dvacetiletý Dušan, který odcházel z volební místnosti domů. Jiný, starší Rom, se chtěl před billboardem v místní komunitě dost oceňovaného starosty vyfotit. Byli jsme v době obecních a krajských voleb, které se na Slovensku poprvé konaly dohromady, na romském sídlišti Luník IX. Dřív se mu říkalo „ostuda Košic“, dnes se tam dějí v rámci mírného pokroku zajímavé změny.

Cesta za starostou

Když nasednete v centru Košic na autobus číslo deset, který jede na sídliště Luník VIII, začnou se dít zajímavé věci. Řidič vyhodí nastupující Romy, kteří jedou stejným směrem a neoznačili si jízdenku, ale ti jen rezignovaně vystoupí. Stejný autobusák vás nasměruje na legendární Luník IX slovy: „Drž se těch dvou, dovedou tě tam!“ První mi po cestě ukáže pětasedmdesát centů, přes osmnáct korun, v dlani s tím, že „zálohované lahve nikdo nevyhazuje a potřebuje peníze na plenky pro miminko“. Z vrácení jedné lahve dostává patnáct centů, necelé čtyři koruny. Prý je mu jedno, kterého starostu lidé zvolí, protože všichni hrabou pod sebe. Druhý mladík veze odkudsi dřevo a vůbec nerozumí tomu, na co se ho ptám.

Jsme na sídlišti Luník IX, o kterém se už na Slovensku šíří úplné legendy. Mnozí zdejší Romové ale nedají dopustit na současného starostu Marcela Šaňu ze Strany romské koalice. Je místní, vystudoval – vypracoval se, na sídliště vrátil se systémem kreditů elektřinu a bez větších problémů komunikuje s vedením Košic. Má na sídlišti taky nejvíc plakátů a jeho žena, uznávaná pedagožka, je, nutno dodat, předsedkyní volební komise. Nikdo jí to neodpáře, přestože se nechce fotit. O jednom ze tří dalších kandidátů se po sídlišti mluví jako o muži s podivnou minulostí.

„Myslím, že tyto volby proběhnou klidně. Evidujeme 7 300 obyvatel a voličů je 4 800. Snad si to dobře pamatuji. Ale volit tady chodí kolem tisíce voličů, protože když se kdysi začaly bourat bytové domy, tak jich mnoho odešlo do zahraničí. Nejvíc žijí v Anglii, Belgii či Irsku. Je tam zhruba 2 500 Romů, ale někteří tam jsou deset i dvacet let. Ti většinou domů volit nejezdí. V komunálních musejí volit fyzicky doma,“ řekl mi v pátek starosta Marcel Šaňa s tím, že na sídlišti Luník IX je hodně lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt, takže tu volit nemohou. Nervozita na něm byla znát.

Cesta k volbám

Do dvou volebních místností na městském úřadu Luníku IX vedly jedny venkovní dveře, za kterými se tvořila masa chtivých voličů. U dveří mimo jiné hlídal můj předchozí průvodce a terénní pracovník Roman Berka. Klidný, otevřený a přemýšlivý pořízek. Pouštěl lidi podle jednotlivých ulic a nikdy víc než tři najednou. Prošli chodbou, kde měli na nástěnce vyvěšené vzory všech šesti volebních lístků. Dvou modrých, užitečných pro krajské volby, čtyř bílých pro komunální volby. Ty měli vhodit do modré či bílé urny, přičemž Luník IX má 22 zastupitelů.

Někteří přišli sami, některé, ty se zdravotním postižením nebo negramotné, provázel pomocník z rodiny. Dovnitř nesměly jen odrostlé děti, které za sklem dělaly roztodivné grimasy. Někteří páni málem shodili lehké plenty, některé dámy naopak vypadaly velmi stydlivě. To ale nebyl případ paní Magdalény. „Volím starostu. Mám ho ráda a snaží se makat pro Luník IX,“ řekla jasně. „Pro mě jsou všichni politici jedno. Všichni jsou stejní. Podívejte se na ně a na mě. Jsou vyžraní a já vyhublý, mám pořád hlad,“ sdělil starší muž.

Jeden z dohlížejících na volby, jménem Stanislav, sepsul reportéra ParlamentníchListů.cz, že neví o tom, že se v Česku dala dohromady romská strana Roma Luma. Prý se nyní tato partaj přidala k podpoře prezidentského kandidáta Petra Pavla. Podle Stanislava je účast ve volbách povinností, ale na Slovensku víc Romů volí podle etnického klíče, tedy vyloženě romské strany anebo ty s větší účastí lidí z národa s modrozelenou vlajkou, která má uprostřed červenou čakru s šestnácti paprsky. Zelený a modrý pruh symbolizují život poutníků po zelené zemi pod blankytnou oblohou a čakra odkazuje na jejich indický původ.

Okolo zčernalých paneláků

Ostatně někteří z těch, kterým před lety s několika paneláky zbourali na sídlišti Luník IX domovy, si nedaleko zbudovali nelegální osadu. Jmenuje se Mašličkovo podle prvních osadníků. Těch osad je na Slovensku nespočet. Nicméně lidé mohou volit na základě občanského průkazu a trvalého pobytu. Když nemá konkrétní adresu, má trvalý pobyt na příslušné městské části, respektive obci. Přesto na Luníku IX pár lidí nemělo ani občanky, takže volit prostě nemohli.

Jak nám sdělil místopředseda volební komise Milan Balog, volební účast byla velká. „Volí se do mnoha úřadů najednou, takže účast se násobí. Nebyli jsme na to zvyklí, ale občané velmi chodí. Je nutné jim vysvětlit, jak kroužkovat a jaké obálky použít pro jaké hlasovací lístky,“ sdělil. Podle něj je tendence, že by romské strany měly bránit romské občany a Romové by měli přemýšlet, jestli je volit, zřejmá. Jasně naznačil, že Luník IX prochází změnami.

Nechám za sebou volební místnosti místního úřadu a jdu okolo pijáků, kteří postávají před jedním ze tří obchodů s potravinami. Někteří nechtějí foto, ale jeden se chová a mírně i vypadá jako rapper Snoop Dogg z Kalifornie. Chce fotky. Obejdu pak blok, kde se ukazují okouřené stěny a balkóny plné dřeva na zimu, a tady je zhůvěřilé fakanství. Starší volili, mladší zatím vlčili. Kluci chtějí nekompromisně drobáky, prochmatávají mi kapsy, a když je začnu otcovsky posílat do patřičných mezí, ještě je to rozparádí. A to už jdu rychlým krokem zpět k městskému úřadu. Za mnou sviští hlína a drobné kameny. Chlapík sedící poblíž v autě tu partu seřve na tři doby a kluci přestanou. Ale jako vlčí smečka pokračují v mých stopách dál...

