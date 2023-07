Volby od počítačů, vyzval Pavel. Právník nastoupil. Připomněl komunisty

reklama

„Pojďme do 21. století. Udělejme elektronickou volbu, a stejně tak i sběr podpisů pro registraci prezidentských kandidátů,“ řekl Pavel v Ostravě, kde se účastnil festivalu Colours of Ostrava.

Výhodu spatřuje v tom, že lidé budou moci volit z domova. Ulehčí to situaci i voličům v zahraničí, kteří často musejí k urnám cestovat na velké vzdálenosti. „Proč tedy těmto lidem nevyjít vstříc. A udělat to moderně... myslím obecně všechny volby,“ doplnil.

Elektronické volby by bylo ale šlápnutím vedle, upozorňuje na Twitteru právník Ondřej Dostál a připomíná, jak to chodilo za minulého režimu. „U elektronických voleb nelze zaručit svobodné a tajné hlasování. Za plentou ve volební místnosti je volič chráněn proti nátlaku. Někde u počítače nikoliv,“ zdůrazňuje.

České volby jsou tajné volby, a volič dokonce nesmí odhlasovat, pokud před tím nezamíří za plentu. Příčinu to má historickou, a sice čtyřicet let komunismu, kdy byl každý volič za plentou podezřelý, sdílel Dostál upozornění zveřejněné v minulosti na webu ČT24.

„Prezident možná pamatuje, když se volilo manifestačně s garmoškou a volič za plentou byl podezřelý. Tyto časy zpět nechceme,“ dodává Ondřej Dostál.

V elektronické volbě pak právník ještě diskutoval s ostatními uživateli pod svým tweetem. „Věřím, že nejsem jediný, komu není lhostejná ústavní garance tajných a svobodných voleb, a to i v reálné praxi. Až mi někdo představí způsob, jak zařídit při elektronické volbě, že agresor nebude donucovat slabšího k výkonu volebního práva ,po jeho', tak názor změním,“ uvedl.

Jeden z přispěvatelů do diskuse do Dostála rýpl, že on by „počítačových hlasů“ moc nedostal. „Pokud budu kandidovat, budu více než rád za hlasy odevzdané jen a pouze ústavní cestou, tzn. se zárukou tajného a svobodného hlasování,“ zopakoval Dostál.

Jiní odmítání elektronického hlasování četli jako obavy z vyšší volební účasti mladších ročníků. „Pokud jsou ,mladší ročníky', a nejen oni, líní jednou za 4 roky zvednout zadek a dojít do nejbližší volební místnosti, které jsou na každém rohu, je otázkou, zda vůbec jeví dostatečný zájem o dění v této zemi. Pokud by šlo o max usnadnění získání voličského průkazu, za mne OK,“ reagoval právník.

Elektronické hlasování si Dostál podle svých slov umí představit u voleb nižšího řádu, např. do orgánů profesních komor (lékařské, advokátní,...), kde jednak o tolik nejde, jednak lze předpokládat vyšší odolnost voličů-profesionálů před ovlivněním. „Pro velké volby jsem byl skeptický, předtím i teď,“ uvedl.

Závěrem na přání diskutérů podrobněji rozvedl, proč nejde zaručit svobodné elektronické hlasování: „Jak ochráníte voliče, mimo tradiční plentu, před nátlakem třetí osoby? OK, tento problém by nevznikal u el-hlasování, které by probíhalo výhradně na hlasovací technice ve volebních místnostech za plentami, což by možná usnadnilo sčítání. Ale ne při hlasování na dálku odkudkoli,“ zakončil právník Ondřej Dostál.

