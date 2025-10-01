Volby se blíží a Hřebejk opět začal být sprostý

„Chcete o sobě a svých dětech nechat rozhodovat úplné dementy – volte SPD. Proruské bolševické kurvy, protože 40 let bídy a ponížení vám nestačilo – volte Stačilo!. Pokud vám imponuje upištěnej pablb, pohrdající i dětmi a bojící se konverzace s oponenty z jiné pozice než poroučení – voltě esťébáke, ostatní v ANO vůbec o ničem nerozhodují a mají jenom přemístit vaše peníze do Burešovy šrajtofle. A kdo si myslí, že infantilní Kikinův revival placenej vekslákama brzdí Green Deal, je slušně řečeno intelektuálně nesmělej,“ rozjel se režisér Jan Hřebejk na síti X.
Jeho příspěvek se dočkal rozpačitého přijetí. „Jestli myslíte, že těmito ubohými hysterickými výkřiky někoho přesvědčíte... To nálepkování a předstírání, že vy jste ty lepšolidi a praví demokraté, jaksi nefunguje. Má to spíš opačný efekt. Je mi z vás smutno. Ať žije demokracie, že, ale jen když sdílíte stejný názor,“ napsal jeden z komentátorů.
„Těším se, až ty a tobě podobný budete po volbách brečet,“ neskrýval své nadšení Jiří Klouda.
„Zůstaňte u filmování, tam jste machr,“ poradila Stanislava Podmolíková.
„Čtete si to občas po sobě? Vždyť jste horší než ti, které kritizujete…,“ přidal se uživatel Jeremy Noise.
Ještě drsnější byl Honajzik Barta: „Svazácká mysl se nezapře. Už mu úplně jeblo.“
„A koho teda smíme volit, soudruhu politický komisaři Hřebejku?“ zeptal se další twitter.
„Projev intelektuála!“ neskrývala ironii Dagmar Máchová.
Jiní diskutující s ním naopak souhlasili, přidávali grafické symboly zvednutých palců i tleskajících rukou.
autor: Naďa Borská