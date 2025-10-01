Volby se blíží a Hřebejk opět začal být sprostý

01.10.2025 17:11 | Monitoring

„Voltě esťébáke,“ napsal režisér Jan Hřebejk na síti X a zauvažoval, že cílem hnutí ANO je „přemístit vaše peníze do Burešovy šrajtofle“. Názor se dočkal rozporuplného přijetí. Zatímco někteří tleskali, jiní Hřebejkovi nadávali do svazáků a politických komisařů, další radili, co má se sebou dělat.

Volby se blíží a Hřebejk opět začal být sprostý
Foto: Facebook
Popisek: Režisér Hřebejk protestuje proti Zdeňku Ondráčkovi

„Chcete o sobě a svých dětech nechat rozhodovat úplné dementy – volte SPD. Proruské bolševické kurvy, protože 40 let bídy a ponížení vám nestačilo – volte Stačilo!. Pokud vám imponuje upištěnej pablb, pohrdající i dětmi a bojící se konverzace s oponenty z jiné pozice než poroučení – voltě esťébáke, ostatní v ANO vůbec o ničem nerozhodují a mají jenom přemístit vaše peníze do Burešovy šrajtofle. A kdo si myslí, že infantilní Kikinův revival placenej vekslákama brzdí Green Deal, je slušně řečeno intelektuálně nesmělej,“ rozjel se režisér Jan Hřebejk na síti X.

Jeho příspěvek se dočkal rozpačitého přijetí. „Jestli myslíte, že těmito ubohými hysterickými výkřiky někoho přesvědčíte... To nálepkování a předstírání, že vy jste ty lepšolidi a praví demokraté, jaksi nefunguje. Má to spíš opačný efekt. Je mi z vás smutno. Ať žije demokracie, že, ale jen když sdílíte stejný názor,“ napsal jeden z komentátorů.

„Těším se, až ty a tobě podobný budete po volbách brečet,“ neskrýval své nadšení Jiří Klouda.

„Zůstaňte u filmování, tam jste machr,“ poradila Stanislava Podmolíková.

„Čtete si to občas po sobě? Vždyť jste horší než ti, které kritizujete…,“ přidal se uživatel Jeremy Noise.

Ještě drsnější byl Honajzik Barta: „Svazácká mysl se nezapře. Už mu úplně jeblo.“

„A koho teda smíme volit, soudruhu politický komisaři Hřebejku?“ zeptal se další twitter.

„Projev intelektuála!“ neskrývala ironii Dagmar Máchová.

Jiní diskutující s ním naopak souhlasili, přidávali grafické symboly zvednutých palců i tleskajících rukou.

Psali jsme:

Hřebejk znepokojen. Vadí mu, jak se šíří, že je Západ v krizi
„Komunisti, fašisti, populisti...“ Na hrubého Hřebejka přišla hrubá odpověď
Co tam dělá Hřebejk? A kdo chce zničit Turka? Žantovský ukázal na vlivné médium
Úspěch Trumpa, Babiše a Fica ničí Hřebejka. Diví se, jak mohli vyhrát volby

 

Zdroje:

https://twitter.com/helpspb/status/1973054689835929986?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HonajzikB/status/1973152798238974250?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanHrebejk/status/1972714108727488621?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KJToskova/status/1972769496147644725?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Kloudis_cz/status/1973356765292249411?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kurevsedm/status/1972885525985218709?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/landscapistnine/status/1973038698112676346?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/NoiseJerem21178/status/1972778203203977476?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/porgesova/status/1972899777949102502?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kampaň , volby , SPD , Hřebejk , ANO , agitace

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s režisérem Janem Hřebejkem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Robert Králíček byl položen dotaz

Kyberkriminalita

Zajímalo, zda jsou nějaká data, jak je to nyní s objasněním kyberkriminality a co se stane, když se na ni přijde? Protože mě přijde, že jsou útoky většinou vedeny ze zahraničí, takže těm, co je páchají vlastně prochází bez postihu. A k tomu vašemu slibu, že s ní zatočíte, což nevím jak přesně, máte ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zbavíme se Fialy, a co dále? Ivan Hoffman hledá politika skutečné změny

11:34 Zbavíme se Fialy, a co dále? Ivan Hoffman hledá politika skutečné změny

Tyto volby zaslouženě ukončí vládu Petra Fialy, která je podle Ivana Hoffmana ale jenom součástí naš…