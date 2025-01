Volby v Brně: Fiala na komisi vytáhl telefon. Ten s veselou obrazovkou

Od pátku probíhají v Brně doplňovací senátní volby v obvodě, uvolněném nečekanou smrtí senátora Romana Krause. Kandiduje celkem sedm kandidátů, vládní ODS podpořila bývalého lidoveckého senátora Zdeňka Papouška, který si říká Zdenál

Předseda vlády Petr Fiala, který je rovněž voličem v tomto brněnském obvodu, dorazil do volební místnosti během pátečního odpoledne. A zaskočil členy volební komise, když místo občanského průkazu vytáhl telefon s aplikací eDoklady. „Já aplikaci mám od první chvíle, kdy to bylo možné. Jak nabíhá systém, tak už je možno to využít i v případě voleb, a jak jste viděli, funguje to. Je to hmatatelný důkaz, že se digitalizace naší vládě daří,“ zazmenali přítomní novináři .

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala telefonuje foťákem

Telefon, který na komisaře premiér vytáhl, se ale v týdnu stal nečekaným hrdinou veselé historky ze Strakovy akademie. Vše začalo, když se na Fialových sociálních sítích objevila fotografie, na které má premiér podle svých slov telefonovat s rakouským kancléřem. Alexander Schallenberger řídí vládu po rezignaci dosavadního kanacléře Nehammera.

„S úřadujícím kancléřem Alexanderem Schallenbergem jsme dnes po telefonu mluvili o přátelských česko-rakouských vztazích,“ zveřejnil premiér na síti X.

S úřadujícím kancléřem Alexanderem Schallenbergem jsme dnes po telefonu mluvili o přátelských česko-rakouských vztazích. ???????? pic.twitter.com/XhAC2195D4 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 14, 2025

Podváděl premiér?

Někteří si ale povšimli, že telefon, který premiér na fotografii drží v ruce, má ve skutečnosti zapnutý fotoaparát, na kterém je vidět Fialova ruka. To vedlo k poznámkám, že Fiala telefonát pouze předstíral.

„Šmarjá, nemůžete si trochu ty markeťáky srovnat. Vždyť tohle je zoufalost,“ směje se Matěj – starosta z Tetína. Tento komunální politik přitom patří k vládnímu hnutí STAN.

Šmarjá, nemůžete si trochu ty markeťáky srovnat. Vždyť tohle je zoufalost. pic.twitter.com/ItqhlSF18q — Matěj - starosta z Tetína (@matej_hlavaty) January 14, 2025

Smějeme se mu jako Jakešovi

Další lidé na sociálních sítích uvádějí, že Fialův marketing připomíná ten Babišův, jiní vzpomínají, že tak jako současnému premiérovi se kdysi smáli komunistickému pohlavárovi Milouši Jakešovi.

Vyskytly se také hlasy strefující se do celkového působení Fialovy vlády: „Horší než falešné PR fotografie jsou vaše nesplněné sliby a lhaní.“

Horší než falešné PR fotografie jsou vaše nesplněné sliby a lhaní.https://t.co/Vex3Ft9HX5 — Prager Group ?? (@PragerGroup) January 15, 2025

Intenzivní, dobrý, skoro půlhodinový

Premiér Fiala se pokusil faux pas vysvětlit pro Blesk.cz: „Já jsem telefonoval s rakouským kancléřem. Starám se o kdeco, ale ne o to, jaká fotka se dá na mé sociální sítě. Mám ale mobil, který bohužel při neopatrném pohybu umožňuje zapnout kameru nebo fotoaparát i během telefonickém rozhovoru.“

A pochválil si, že rozhovor s rakouským kancléřem trval skoro půl hodiny a byl „velmi intenzivní a velmi dobrý“.

Psali jsme: Fialův hysterák na Primě. Možná už tuší, že ho budou chtít vyměnit Obrátilo se to proti Fialovi. Komentátor Vyoral k případu „falšované“ fotky Daňové přiznání nefunguje. Lidem, úřednicím ani Bartošovi. Úřad chyby odmítá Úřad vlády: S eDoklady v pátek poprvé k volebním urnám v Brně