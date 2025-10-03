Volby začaly. Na cestu si můžete zazpívat

„My jsme ti, co mění svět, naše budoucnost je teď. Volíme pro mír a pestrost snů novou éru bez pout a stěn,“ zní ve volební motivační písni Už jsme tu.
K poslechu při procházce do volební místnosti je na webu Pokrokový euroobčan. A pokud by vám nestačila, jsou v nabídce ještě písně jako Patřit tak k Německu nebo Pozvedněme modrý prapor se zlatými hvězdami.
Jen pozor, ať cestou k urně nezabloudíte, mládež totiž nabádá: „Jen západním směrem, kráčí naše mládí. Populismus nás z té cesty, jen zbytečně svádí“.
Současně však empaticky myslí i na ty, co by se vypravili až po setmění, volební místnosti se totiž v pátek uzavírají až ve 22 hodin. „Život náš je zahrada, co má duhové kvítí, zlaté hvězdy z Bruselu, na cestu nám svítí. Otevřeme brány rozmanitým kulturám, ty co nám v tom brání, odsoudíme ke chmurám,“ zpívá se.
Autory a interprety byste ale nepotěšili, pokud s touto písní na rtech vyrazíte do volební místnosti vozem se spalovacím motorem, nebo zvolíte ty, kteří usilují o jejich zachování. Na ty míří vzkaz „Byli jste to vy, kdo zničil planetu. Teď to nech na nás, už jsme tu“.
„My jsme ti, co mění svět, k volbám spolu nyní jdeme. Tak nám to teď nepokaž, chápej, co my mladí chceme,“ zní opakované a veselé poselství.
Pravidelní čtenáři ParlamentníchListů.cz už samozřejmě vědí, že Pokrokový euroobčan je parodický účet, kterému nadšení z unijního progresivismu slouží jako vydatný zdroj vtipů. A že toho materiálu za poslední čtyři roky bylo...
Satira se bohužel až tolik neodlišovala od vážných předvolebních písní, třeba té, co pro Piráty skládal Ivan Bartoš.
Ale klidně můžete zavzpomínat i na legendární předvolební písně z minulosti, ať je to Když mi dáš pac, kterou zpívala Lucie Bílá Václavu Klausovi, nebo Zemák na Moravě od Statise Prusalise.
Redakce ParlamentníchListů.cz vám nechce radit s písničkou na cestu, ani s rozhodováním u urny. Jen si všichni přejeme, aby vaše ruka byla šťastná.
autor: Jakub Vosáhlo
