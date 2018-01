Voliči Zemana jsou inteligentní lidé, jen nemají dostatek informací, já volím Drahoše, říká muzikant Brzobohatý

„Je to stále důkaz toho, že drtivá většina lidí nejen u nás, ale i Čechů žijících v zahraničí touží po změně a směřování naší země vstříc slušnosti, lidskosti a morálním hodnotám,“ napsal po prvním kole prezidentské volby na svůj Facebook herec a muzikant.

„Součet hlasů především oněch čtyř kandidátů – Horáčka, Hilšera, Fischera a v první řadě Drahoše – je obrovská síla, která se momentálně jeví jako pevně soudržná a semknutá v jeden silný hlas, což dává velkou naději tomu, že druhé kolo bude s jistou dávkou dramatu svědectvím vítězství dobra nad zlem,“ dodal Ondřej Brzobohatý ve svém příspěvku k prvnímu kolu prezidentské volby.

Hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý se řadí mezi ty umělce, kteří se nebojí veřejně vyjadřovat své politické názory a postoje, za které však sklízí vlnu kritiky. Brzobohatý si prý myslí, že svým názorem má možnost ovlivnit mnoho lidí, kteří ho mají rádi jako muzikanta. Vyčítán mu je především jeho kritický postoj vůči prezidentovi Miloši Zemanovi. „Radikálních haterů, těch je celá řada a často se opakují. Nejdříve mě odsoudí za to, že jsem v životě nedosáhl toho co můj otec a že bych se do politiky neměl vůbec montovat,“ řekl v rozhovoru na Seznam zprávy.cz a dodal, že výtky byly vždy tak podobné, že se uvažoval o tom, zda nejde o společný rys voličů Miloše Zemana.

„Nakonec jsem zjistil, že tomu tak ale není a že jeho voliči jsou inteligentní lidé a srdcem vlastenci, jen jsou informačně obrovsky zrazení,“ řekl a dodal, že získávají jen informace, které se k lidem běžně dostávají, místo toho, aby pátrali po něčem dalším. „Zeman navíc bulvární periodika nadřazuje nad sofistikované a kompetentní žurnalisty, kteří o situaci píší správně. Prezident to těžko přijímá,“ uvedl s tím, že by měl Zeman chodit do pořadů, kde by byl redaktor v jistých názorech jeho oponentem.

Takovou myšlenku však uskutečnit ve veřejnoprávní televizi je nemožné. „Vždyť on Českou televizi označuje, když jej budu citovat, že to je konzerva plná shnilého masa,“ kroutil hlavou hudebník, podle kterého je právě tato televize velmi obohacující institucí.

Na Zemanovi naopak oceňuje jeho energii. „I když je to ta energie, která ho drží tam, kde je, tak mě fascinuje v jeho věku. Řekl jsem, že každý jeho projev vypadá jako poslední, to bylo hodně kruté, za to se teď omlouvám,“ řekl a dodal, že doufá, že v tom není kalkul vzbuzovat lítost.

Že podpoří Jiřího Drahoše, není pouze proto, aby svou funkci Miloš Zeman neobhájil. „Ze začátku mi připadal Drahoš neprůrazný, ale líbí se mi, že mluví slušnou, racionální a nekofliktní formou, na takovou komunikaci jsme totiž zapomněli,“ upřesnil s tím, že bychom si neměli vnucovat názor, který plyne od Mioše Zemana, že je naše společnost rozdělená na pražskou kavárnu a obyčejné lidi.

„Všichni jsme jeden národ, který se na mnoho věcech shoduje, můžeme být na sebe pyšní. Máme spoustu osobností, které hýbaly našimi dějinami,“ uzavřel s tím, že Zeman v nás tento pocit potlačuje a ponechává nás v našem vlastním nesebevědomí.

Psali jsme: Zeman dal hned v úvodu duelu slovní facku Drahošovi kvůli Babišovi. Sál byl ve varu Prezident potřebuje rozhodnost v případných krizích. Asistentka amerických prezidentů Hašková Coolidge potápí Jiřího Drahoše Drahoš má reálnou šanci porazit Zemana, pokud bude důrazně vyvracet svůj postoj k migraci, míní agentura Reuters Drahoš dostal na kampaň téměř 50 milionů, Zeman 26,5 milionu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab