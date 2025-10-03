Volit Fialu, abych byl „lepší člověk“? Daniel Vávra dává rychlokurz

Do mobilizace voličů před volbami se na poslední chvíli zapojil i herní vývojář Daniel Vávra. Ve svém videu na YouTube se pokusil vysvětlit, podle čeho by se lidé měli rozhodovat, komu dají svůj hlas.
„Spousta lidí dnes volí na základě příslušnosti k nějaké skupině lidí a myslím si, že volí vlastně sami proti svým zájmům,“ řekl hned v úvodu svého vystoupení. „Za mě jsou ty volby opravdu důležitý, protože podle mě současná vláda nevládla příliš dobře. Nicméně, jak už jsem říkal, nebudu vám říkat, že nemáte volit vládu,“ doplnil Vávra.
Daniel Vávra popsal, že když se baví s lidmi o volbách, často se rozhodují spíš na základě emocí než racionálních argumentů. Podle něj mnoho voličů reaguje na to, že jim někdo řekl, že „ti druzí jsou dezoláti“ nebo „libtardi“, a volí podle image – aby se cítili jako „lepší člověk“ –, případně jen z nenávisti k vládě. „A přitom v tom vůbec nehraje žádnou roli žádné ratio,“ shrnul.
Jdete k volbám?
Často se podle něj také vedou emotivní debaty na sociálních sítích o tématech, která jsou spíše zástupná a jsou součástí kulturní války. Když ale dojde na hlasování o zákonech, které se lidí přímo dotýkají, ukazuje se, že shoda může nastat i s těmi stranami, které by jinak apriori odmítli.
Volit podle vlastních zájmů
Vávra zdůrazňuje, že lidé by měli přemýšlet hlavně o svých skutečných zájmech. Podle něj voliči často přehlížejí praktické věci, které jejich život ovlivňují nejvíc. Za klíčové zájmy označil například nízké daně, kvalitní dostupné zdravotnictví nebo řešení nelegální migrace v souvislosti s kriminalitou. Doporučuje proto, aby se voliči podívali, jak jednotlivé strany v minulosti hlasovaly a co skutečně prosazují. „Když si toto stanovíte a podíváte se, jak kdo hlasuje a co vám slibuje a jak v minulosti hlasoval, můžete zjistit, že jste dělali velkou chybu,“ uvedl, že při tomto porovnání vychází často najevo, že lidé volí dlouhodobě proti svým vlastním zájmům.
Působení současné vlády zhodnotil velmi kriticky. Podle něj ODS a její partneři dlouhodobě staví kampaně na odporu vůči soupeřům, ale pak dělají pravý opak. „Současná vláda u posledních voleb zase mobilizovala proti Babišovi. Už to bylo asi počtvrté… Mně už to přijde trapné,“ uvedl.
Ostře se vymezil i vůči premiérovi: „Před volbami Petr Fiala měl řeči, že je proti Green Dealu, že je proti migraci, že rozhodně nebudou zvyšovat daně… Co udělali za rok?“ Dodal, že jeho trpělivost tím definitivně skončila. „Někdo říká, že volit Spolu respektive ODS je podobné jako potřetí si brát ženskou, se kterou jste se dvakrát rozvedli a myslet si, že to bude jiný. Nebude to jiný. Obzvlášť s tím, když vidíte, jak vedou tu hlavní kampaň,“ řekl Vávra.
Následně přidal důvody, proč nebude volit tuto vládu a také hlavní priority, podle nichž se ve volbách rozhoduje. Je to svoboda a co nejmenší zasahování státu do života občanů. Podle něj by lidé měli mít možnost svobodně se vyjadřovat a rozhodovat o tom, jak se postaví k různým názorům. „Nechci, aby mi stát cenzuroval cokoliv, tedy i myšlenky lidí, se kterými já nemusím souhlasit. Chci mít přístup ke všem informacím, chci se rozhodovat, jak se k tomu postavím. Nechci, aby mi to někdo cenzuroval,“ řekl.
Další klíčovou oblastí je pro něj migrace, kterou považuje za „naprosto zásadní problém západního světa“. Připomněl, že podle něj v USA dokázal Donald Trump nelegální migraci prakticky zastavit a ukázal, že to jde provést okamžitě. Kritizoval, že strany vládní koalice omezování migrace slibují, ale ve skutečnosti dlouhodobě nedělají nic. „Prostě to jde. Jde to udělat prakticky, instantně,“ dodal. Podle Vávry se vládní strany teď k tématu staví jinak jen proto, že vidí rostoucí podporu těch uskupení, která si z migrace udělala své hlavní téma.
Dalším bodem, který Daniel Vávra označil za klíčový, je Green Deal. Podle něj „je to naprosté zlo“ a místo řešení klimatické změny přináší Evropě odliv průmyslu, energetickou krizi a drahé energie. „Ten, kdo způsobil nějakou chybu, mi teď říká, že to dokáže odstranit. Budu volit kohokoliv, ale ne lidi, kteří za to můžou,“ dodal.
Vávra zároveň kritizoval hospodaření kabinetu. Podle něj „současná vláda nasekala prakticky největší dluh za čtyři roky v historii této země“. Připomněl, že jde o částku kolem 1,2 bilionu korun a pokud se započítá i schodek rozpočtu na příští rok, vyšplhá se to na zhruba 1,6 bilionu. „Šílené číslo,“ dodal.
Vymezil i vůči dalším oblastem, které podle něj patří k palčivým problémům současné politiky. Kritizoval především stav školství, kdy mluví o „tristní situaci“ a odmítá inkluzi, která podle něj zhoršuje kvalitu vzdělávání. Za problematické považuje také úvahy o přijetí eura. Přijetí společné evropské měny podle něj není pro Českou republiku výhodné a může znamenat další ekonomické oslabení. Zmínil, že jde jen o část problémů, které vnímá jako zásadní.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Vládu odsoudil za mnoho dalších kroků. Připomněl, že kabinet opakovaně sliboval, že nebude zvyšovat daně, přesto je zvýšil a nyní se dokonce spekuluje o jejich dalším růstu. Vymezil se také vůči zákonu o napomáhání cizí moci. Podle něj jde o „gumový“ a nejasně vykládaný předpis, který zavádí nový trestný čin. „To je jak za Rakouska-Uherska, je to úchylný,“ poznamenal Vávra. Nelíbí se mu ani současná volební kampaň a ostrá rétorika, kterou podle něj vláda jen dál rozděluje společnost. „Když se dnes podíváte na billboardy s nápisem kolaboranti, to prostě není program, to je jenom strašení,“ uvedl. Dodal, že kabinet nemá žádné konkrétní téma, co lidem nabídnout. „Zase je to jenom strašení tím, že když vyhrají ti druzí, tak bude konec světa,“ poukázal Vávra.
„Nemůžu volit ty, co tam dneska jsou. Myslím si, že dostali už několikrát šanci v minulosti a dopadlo to stejně. Myslím si, že i za cenu toho, že tam teďka bude někdo, kdo to bude taky dělat blbě, tak prostě je potřeba je za to ztrestat. Aby si uvědomili, že takhle to prostě nejde. Nic jiného než náraz do zdi nepomůže. Není to náraz do zdi pro ně, ale náraz do zdi i pro nás,“ řekl Vávra, který tvrdí, že vládní strany dostaly už mnoho šancí, opakovaně slibovaly jedno a dělaly druhé, a proto podle něj potřebují personální obměnu.
Podle Daniela Vávry nejsou ani potenciální koaliční partneři Andreje Babiše příliš nadějnou volbou. Tvrdí, že mezi nimi jsou strany, kde se objevují „divní lidé“, nevyjímaje uskupení Stačilo! nebo někteří zástupci subjektů podporující SPD. Ani samotný Babiš podle něj nemá „žádnou vizi“.
Na rozdíl od kritiky ostatních stran se Daniel Vávra pozitivně vyjádřil ke straně Motoristé sobě, se kterými má i osobní zkušenost. Podle něj jejich program působí autenticky a odlišuje se od zavedených stran. „Když se podívám na ten jejich program, tak vím, že tomu ti lidi věří, že to není přesně to, co dělá Babiš a spousta dalších stran, jako Piráti, kteří říkají, volte nás a my vám něco dáme. Motoristi mají pravicově-konzervativní program. Ten chtějí prosazovat, protože jsou přesvědčení, že stát bude líp fungovat,“ uvedl. Dodal také, že věří lidem z tohoto hnutí, protože „to není z jejich strany žádná póza“.
Motoristé jsou proto jeho letošní volbou. „Věřím, že budou hlasovat a prosazovat to, co bych hlasoval a prosazoval i já, kdybych seděl ve Sněmovně,“ řekl.
Předvolební debaty? „Esence trapnosti“
Také vůči předvolebním televizním debatám nešetřil kritikou. Podle něj postrádají smysl a úroveň. Řekl, že v době YouTube je daleko lepší sledovat dvouhodinový rozhovor s konkrétním politikem, kde může nerušeně vyjádřit své postoje a plány, místo aby byl neustále přerušován a chytán za slovo. „Když máte 50 minut na to, aby se tam čtyři lidi nějak vyblili a všichni začnou vytahovat jenom cedulky, že mají plán a říkat tam nějaké floskule a vyhýbat se otázkám, tak jim musíte skákat do řeči a oni na sebe začnou pořvávat. Je to úplně jak ve zvláštní škole, na to se prostě nedá koukat,“ prohlásil herní vývojář.
autor: Natálie Brožovská