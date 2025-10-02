Vondráček: Kvůli Válkovi lékaři nesmějí ordinovat a pacienti zbytečně trpí!

„Váš lékař vám dá žádanku. Hledáte kardiologa. První termín za čtyři měsíce. Mezitím se modlete, aby šlo o banální potíže. Pokud ne, může být čekání na vyšetření doslova rozdílem mezi životem a smrtí,“ popisuje alarmující realitu českého zdravotnictví Libor Vondráček, předseda Svobodných a lídr kandidátky SPD v Jihočeském kraji.
Podle něj nejde o to, že by v Česku chyběli lékaři. „Naopak, spousta lékařů by si ráda založila vlastní ordinaci. Často přímo tam, kde je nejvíc potřeba – ve venkovských regionech, okrajových částech krajů, na periferiích. Jenže stát jim v tom brání,“ tvrdí Vondráček, který upozorňuje na to, že klíčovým problémem je systém smluv se zdravotními pojišťovnami. „Lékař si chce otevřít ordinaci, udělá vše potřebné, ale bez smlouvy s pojišťovnami nemůže přijímat pacienty. A smlouvu nedostane, protože pojišťovně se zrovna nehodí rozšiřovat síť,“ říká Vondráček.
Podle jeho názoru je nepochopitelné, že takto zásadní rozhodnutí závisí čistě na libovůli pojišťoven. „To je naprosto nesystémové a hlavně nehumánní. Kvůli tomuto zkostnatělému modelu umírají lidé ve frontách, místo aby byli včas diagnostikováni,“ tvrdí ostře.
Kritika míří i na konkrétní jméno, a to na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Podle Vondráčka právě on nese vinu za to, že přestal fungovat výběrový systém, který měl rozšiřovat ordinace tam, kde chybí specialisté.
„Ministr Válek zrušil výběrová řízení, která byla jediným nástrojem, jak do míst bez lékařů dostat nové odborníky. Místo toho předal vše do rukou pojišťoven – těch samých, které rozšiřování péče dlouhodobě brzdí. To je podle mě zásadní selhání,“ říká Vondráček.
Podle názoru předsedy Svobodných existuje jednoduché řešení, tedy vrátit do hry výběrová řízení, ale s tím, že když lékař uspěje, musí dostat smlouvu s pojišťovnami automaticky. „Tak by to mělo fungovat. Ne aby doktor vyhrál výběrko a pak stejně nemohl ordinovat, protože mu pojišťovna neodpoví nebo ho odmítne,“ dodává.
Podle Vondráčka je ale druhým velkým problémem byrokracie. Lékaři tráví více času papírováním, než léčením. „Musejí mít zbytečné revize přístrojů, provozní řády, které nikdo nečte, a nemohou si uplatnit ani běžné podnikatelské náklady jako DPH. Založit si ordinaci je dnes spíš boj s úřady, než medicína,“ říká Vondráček.
Svobodní proto navrhují masivní omezení administrativy, které by podle nich nejen usnadnilo vznik nových ordinací, ale ulevilo i těm stávajícím. „Méně papírů znamená více času na pacienty,“ dodává Vondráček, podle kterého je celý problém důsledkem špatného pochopení role státu. „Stát by měl vytvářet podmínky, ne klást překážky. Místo toho je dnes zdravotnictví rukojmím systému, kde vládne úředník a tabulka, ne zdravý rozum,“ varuje.
„Tohle není jen o smlouvách nebo papírech. Tohle je o životě lidí. A když stát brání schopným lidem pomáhat, pak nefunguje,“ dodal Vondráček.
autor: Karel Výborný