Vracet majetek zrádcům a kolaborantům? Okamura s Fialou rozjeli před kamerami masakr. A zastali se důchodců

Hned na úvod strhal nápad ODS zrušit přímou volbou prezidenta a vrátit se k nepřímé volbě hlavy státu. Hnutí SPD podle něj prosazuje nejen přímou volbu politiků, ale také jejich odvolatelnost. Tento princip by měl platit i pro hejtmany, starosty a poslance. To, co prosazuje ODS, podle Okamury poukazuje na snahu občanských demokratů chovat se netransparentně. Stejně tak ODS spolu s poslanci ČSSD, KSČM a dalšími politiky odmítají zavést hmotnou odpovědnost politiků za jejich činy.

První místopředseda SPD Radim Fiala stojící po boku Okamury přehodil tematickou výhybku ke šlechtickému rodu Walderode a verdiktu soudu, podle něhož má tento rod nárok na vrácení majetků zabavených na základě tzv. Benešových dekretů. „SPD bude konstruovat ústavní žalobu proti rozhodnutí královéhradeckého soudu ve věci restitucí majetku,“ oznámil Fiala s tím, že zároveň přečetl do médií otevřený dopis, kde dal najevo své znepokojení, jak je nakládáno s majetkem zabaveným po druhé světové válce. A požádal historické spolky o pomoc.

„Benešovy dekrety konfiskovaly majetek kolaborantů a zrádců Československé republiky, kteří podporovali okupaci Československé republiky nacistickým Německem,“ četl Fiala s tím, že hnutí uvítá každou informaci, která by dokazovala, že majitel panství Walderode spolupracoval s nacistickým Německem.

Okamura dodal, že na toto téma chystá také usnesení Sněmovny o jedné větě. „Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky považuje zpochybnění Benešových dekretů a případnou restituci majetku zrádců a kolaborantů zabaveného na základě těchto dekretů za přímé ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky,“ pravil Okamura.

„Já bych tady k tomu chtěl dodat, že ten pozměňující návrh, aby se důchodcům, kteří mají do deseti tisíc korun důchod, aby se navýšil o dalších 900 korun, to znamená dohromady o 1800 korun, tak už se o tom našem návrhu hlasovalo na sociálním výboru. A my jsme byli úplně v šoku, že proti tomu navýšení se postavili poslanci hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Tady přesně vidíte ten rozdíl, kdy hnutí SPD si plně uvědomuje, že za důchody do 10 tisíc korun se prostě nedá vyžít. Že prostě ti lidi doslova živoří. A my jim chceme přidat, aby měli o něco důstojnější životy. A tady strany, u kterých bychom čekali, že se budou chovat sociálně, tak se chovají naopak velmi asociálně, a dokonce hlasovaly proti tomu navýšení o dalších 900 korun,“ rozčiloval se Okamura.

Jedním dechem dodal, že SPD navrhuje zavedení minimálního důchodu na úrovni 12 tisíc korun čistého.

