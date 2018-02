Vrať se do pralesa! Dominik Feri přiznal nepěkné zážitky z ulice

Moderátor Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV dnes nejmladšího českého poslance z TOP 09 Dominika Feriho, který vyjádřil pochopení pro únavu voličů z toho, co se ve Sněmovně děje. Občané si teď možná představují, že by si demokratičtí politici měli obrazně řečeno lehnout na granát. Moderátorovi také prozradil, proč na něj někteří lidé pokřikují, aby se vrátil do pralesa.

Hned na úvod se Luboš Xaver Veselý zeptal, zda si Feri tyká s čestným předsedou TOP 09 a poslancem Karlem Schwarzenbergem. „S Karlem tykačka ne, Karlovi nikdo moc jako úplně netyká, ale myslím si, že mě nebere jako někoho, kdo ve Sněmovně nemá co dělat. To je asi úplně to nejdůležitější. To je ostatně něco, co bych si sám osobně nepřál. Být nejmladší poslanec není úplně jako stoprocentní výhra, je to naopak velmi náročné,“ zdůraznil Feri.

Musí svým kolegům dokazovat, že je platným členem Sněmovny, ale rozhodně se nechce označovat za odborníka. Je si velmi dobře vědom toho, že je teprve studentem právnické fakulty, takže se nechce tvářit jako velký odborník.

Pár slov věnoval i volebním průzkumům, které naznačují, že v příštích volbách by se TOP 09 nedostala do Sněmovny. Ve straně nad tím prý panuje určitá nervozita, protože to ukazuje, že obměna, kterou TOP 09 učinila, je nedostatečná. Strana potřebuje získat nové členy a nemusejí to být nutně nejmladší lidé. Musí získat nové lidi a prezentovat svůj program tak, aby TOP 09 přece jen získala víc hlasů voličů.

Jednou z cest může být integrace menších stran, jako je hnutí Starostové a nezávislí a tak podobně.

Posléze přešel k sestavování vlády. Současný premiér v demisi Andrej Babiš je podle Feriho velmi pracovitý muž, může být příkladem všem úředníkům ve vládě, ale to nic nemění na tom, že TOP 09 do koalice s hnutím ANO nepůjde. Feri to před kamerami zdůraznil i navzdory tomu, že již cítí u voličů jakési otrávení z politických střetů o to, jaká vláda nakonec získá podporu Sněmovny.

„Ty věčné šarvátky už dost lidí otravují a pociťují to, myslím, všechny parlamentní strany,“ podotkl Feri. Veřejnost už si přeje, aby už nějaká vláda s hnutím ANO v čele konečně vznikla. „Já tomu říkám, že voliči po nás chtějí, abychom zalehli granát v nějakém záměru vyššího dobra,“ dodal. Teď by se podle voličů měly demokratické strany obětovat, aby Babiš nehledal podporu u SPD Tomia Okamury nebo u komunistů. Ale TOP 09 opravdu s Babišem do vlády nepůjde. Pánové Andrej Babiš a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek jdou velmi ostře proti sobě.

Osobně má Feri za to, že Babiš na Kalouska útočí neprávem, protože ho obviňuje z ledasčeho, jenže žádné z těchto obvinění se nikdy neprokázalo. Miroslav Kalousek nikdy nebyl obviněn, souzen a už vůbec ne odsouzen, takže z tohoto úhlu pohledu je Kalousek čistý.

Stranou pozornosti Dominika Feriho nezůstalo ani angažmá umělců v politice. Uznal, že jejich vliv na společnost je dnes menší, než byl třeba v letech 1989 a 1990. Současně má však za to, že především mladší umělci dokážou především mladší voliče zvednout ze židlí a přimět je k cestě k volbám.

Ve druhé polovině rozhovoru se Feri znovu vrátil k sestavování vlády. Andrej Babiš vyvíjí tlak na ostatní politické strany, jenže tyto strany si pamatují, jak vypadala koaliční spolupráce ČSSD, ANO a KDU-ČSL v minulém volebním období. Jak sociální demokraté, tak lidovci na spolupráci s Andrejem Babišem doplatili.

Podle Feriho na druhou stranu není žádoucí, aby se v České republice zrodila menšinová vláda hnutí ANO podporovaná komunisty a hnutím SPD Tomia Okamury. Už kvůli zákonu o obecném referendu, který Tomio Okamura prosazuje. Sto tisíc podpisů potřebných pro svolání referenda Ferimu přijde směšně málo. A to není jediný problém. V zemích, kde referenda fungují, bývá také řečeno, o jakých věcech není možné v referendu hlasovat. Podle Okamurova návrhu by bylo možné hlasovat takřka o čemkoliv.

Feri vysvětlil, proč se tohoto zákona z dílny Tomia Okamury bojí. Na lokální úrovni proti rozhodování voličů v referendech nic nemá, tam to považuje za užitečné. Jenže k řešení celostátních problémů potřebuje každý člověk mnoho informací, aby se mohl rozhodnout zodpovědně. „Velmi častý argument je: vy se bojíte rozhodnutí voličů. Vůbec ne. Já se obávám rozhodnutí neinformovaných voličů,“ zdůraznil nejmladší český poslanec.

To, jak snadno se šíří nesmyslné informace a lži, které mohou určitou část občanů ovlivnit, ukázala už prezidentská volba, kdy lidem chodily e-maily, že je prezidentský kandidát Jiří Drahoš pedofil, že jim sebere důchody, že sem přivede migranty a tak podobně. To jsou podle Feriho naprosté nesmysly, které se ale v řetězových e-mailech opravdu šířily.

Nakonec Feri prozradil, že musí čelit rasistickým útokům. Feri je Čech, a přesto už se setkal s tím, že jen proto, že má tmavší barvu pleti, nemůže rozhodovat o zákonech „nás vlastenců“. Stalo se mu prý také, že šel po Praze a najednou uslyšel pokřikování, že se má vrátit do pralesa.

„Nějací dělníci na mě začali pokřikovat, ať se vrátím do pralesa,“ prozradil poslanec. „To byla legrace,“ ujišťoval Feriho moderátor. „To nebyla legrace,“ ujistil na oplátku Feri Luboše Xavera Veselého. A pokračoval.

„Já jsem za nimi přišel a chtěl jsem se s nimi o tom pobavit, a to je věc, která mě opravdu velmi trápí. To je lživá kampaň. Zjevně se po internetu cestou řetězových e-mailů šíří mé údajné vyjádření, že se domnívám, že pět milionů voličů Zemana je horších než pět milionů islamistů. To je falešné vyjádření, je to vyjádření nějakého fake profilu. Bohužel lživá kampaň je něco, co v dnešní době bude s ohledem na to, jak se pracuje s informacemi, hrát čím dál větší roli.

