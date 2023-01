Vrátit úřad k zemi. Aby prezident byl jen první úředník... Petr Pavel plánoval v ČT

Nový prezident ČR Petr Pavel dal pár hodin po svém zvolení rozhovor České televizi, zmínil i bezprostřední emoce, jež ho po volebním vítězství zaplavily. „Cítím úlevu, hrdost, radost a především tíhu odpovědnosti. Dneska si říkám, že bych radši šel znovu do palby,“ řekl generál. Bez favorizování Babiše by podle svých slov možná nekandidoval. Zamyslel se, čím by se chtěl inspirovat od svých tří prezidentských předchůdců.

Petr Pavel podotýká, že oslovování „pane prezidente“ je pro něj zatím stále nezvyklé. Zmínil, jaké pocity u něj krátce po zvolení hlavou státu převládají: „Řekl bych, že úleva je možná deset procent, pak možná nějakých pět procent radosti. Zbytek je respekt a tíha odpovědnosti, která s tím přichází.“

Na dotaz, zda jako těžší vnímá zachránit 53 francouzských vojáků od chorvatské armády, kterým hrozí smrt, anebo vyhrát českou prezidentskou volbu, sdělil: „Těžko říct. Dneska si říkám, že bych radši šel znovu do palby. Ale na jednu stranu je to opravdu velká tíha odpovědnosti, na druhou stranu také obrovská hrdost. Protože něco takového jsem si v životě ani nedokázal představit. Mrzí mě, že se toho nedožili moji rodiče. Ti by na mě byli hrdí. Vnímám to jako radost z toho, kolik lidí, když vám vyjádří podporu, tolik lidí vám věří, tolik lidí ve vás vkládá naději. Pak to není jenom o břemeni, ale také o radosti, kterou jim můžete přinést,“ pokračoval Petr Pavel.

Že šel do prezidentské volby, ho ale nemrzí: „Nelituji. Nikdy nelituji toho, co udělám, spíš toho, co jsem neudělal. V tomto případě mi to trvalo nějakou dobu, než jsem to začal brát vážně, než jsem si uvědomil, že bych to měl udělat,“ doplnil.

Poznamenal, co by si od svých předchůdců – Miloše Zemana, Václava Klause a Václava Havla “ chtěl vzít do výkonu té prezidentské funkce.

„U Miloše Zemana, když pominu bohužel dost dlouho vstřícná proruská a pročínská stanoviska, tak jeho přístup k armádě. Zasazoval se o mise, o armádu se zajímal nejen tím, že jezdil pravidelně na každoroční velitelská shromáždění generálního štábu. Bohužel to ale bylo sráženo tím, že na druhou stranu nechtěl slyšet o tom, že Rusko se chová agresivně, a v době, kdy jsem před tím jako náčelník generálního štábu varoval, tak to moc vážně nebral. Václav Klaus, když bych měl něco říct na prvním místě, tak měl vždycky styl. To je pravda. A chování. Václav Havel – pro mě to byl první prezident v nové době. On byl opravdu zpočátku takový hodně nepolitický politik. Když bych si měl něco vzít od Václava Havla, tak právě civilnost výkonu funkce a to, že příliš nepodléhal velkému dojmu sám ze sebe,“ pokračoval Petr Pavel.

Následně popsal, čím je pro něj úřad prezidenta: „Stále ještě máme v paměti ikonu Tomáše Garrigua Masaryka, pak novodobou ikonu Václava Havla, a pak už se to trochu zhoršovalo až k dnešku, kdy prezidentský úřad a jeho vážnost a důstojnost hodně utrpěly. Ale přece jenom si myslím, že by stálo za to, vrátit vnímání úřadu trochu blíž k zemi. A vykonávat ho podobně, jako je tomu třeba v Rakousku nebo v některých jiných evropských zemích. Kde je prostě prezident jen prvním úředníkem.“

Úřad českého prezidenta by prý rád zcivilněl. „Dovedu si to takto představit. Myslím, že by nám to rozhodně nijak neuškodilo, že by to neubralo na důstojnosti postu prezidenta ani u nás, ani v zahraničí. Protože jenom o formalitách to není,“ podotkli Pavel.

Když hovořil o tom, jak přišel nápad stát se prezidentem, uvedl, že hlavní motivací bylo favorizování Babiše. „Když tehdy Miloš Zeman začal hovořit o svých možných nástupcích a zmínil jako preferovaného nástupce Andreje Babiše, tak jsem si začal rovnat, co by to asi tak mohlo pro tuto zemi znamenat. Vybavil jsem si, jak často mluví o Viktoru Orbánovi, jakým způsobem přistupoval třeba k politickým jednáním. A řekl jsem si, že tohle bych si pro tuto zemi opravdu nepřál. To mě začalo motivovat k tomu, že jsem si řekl: ‚Než tohle, tak to opravdu zkusím nabídnout alternativu.‘ Nebýt toho, že byl Andrej Babiš tak favorizovaným kandidátem, tak bych zřejmě ani neměl motivaci kandidovat. “ sdělil Pavel.

Rád by svůj příchod na Hrad vnímal jako lepší nové začátky, jak to vnímají i jeho fanoušci: „Pokud něco takového začne, tak bych nám to jako zemi moc přál, protože po dlouhou dobu jsem slýchal od lidí, jak je trápí to či ono, jak se cítí frustrovaní tím, že věci nefungují tak, jak by měly. Jak mnozí nejsou hrdí na to, že žijí v této zemi. A říkal jsem si, čím to je, že jsme na tom takhle? A je to opravdu tím, co Václav Havel nazval prostě blbou náladou. Bohužel ta blbá nálada toho může hodně pokazit. A když jsem slyšel tady o těch náznacích naděje v něco lepšího, tak jsem si řekl: No, kdyby se tohle podařilo, tak by to bylo asi to nejlepší, co se mi v životě povedlo, protože vlastně jenom změnit náladu může odstartovat proces. Nemusí to vyžadovat žádné složité strategie, projekty, prostě dát znova lidem naději, že to má smysl,“ řekl.

Závěrem zodpověděl otázku, jakou superschopnost by chtěl mít jako nový prezident: „Asi právě schopnost odbourat vlastní ego, případně skupinové ego. A orientovat se opravdu na to, abychom hledali řešení. Kdyby se nám to aspoň částečně podařilo, tak by to byl obrovský skok kupředu,“ dodal zvolený prezident ČR Petr Pavel.

