Vrbětice: Bombu přivezli letadlem. Bylo jich 8. Munice měla zůstat v ČR, Babiš se plete

Téměř každou chvíli se objeví nějaká nová informace ke kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Investigativec Bellingcatu poodhalil to, že se do operace zapojilo již osm lidí. To ovšem nebyla jediná novinka. Výbušné zařízení se mělo do Česka dostat v kufříku na palubě letadla. Jednotka 29155, která měla útok provést, však již neexistuje – byla rozpuštěna. Agenti však byli odměněni. Pověděl i proč premiér Andrej Babiš nejspíše neříká úplnou pravdu. Zemanova hypotéza o výbuchu bez ruské stopy? U soudu by neobstála.

Kauza Vrbětice pořádně změnila česko-ruské vztahy. Každý den se objevují ke kauze nové informace, které občas vylučují to, co zaznělo jen pár dnů zpátky. Část těchto informací získává investigativní skupina Bellingcat. Šéf investigativního týmu Bellingcatu pro Rusko, Christo Grozev, se v rozhovoru pro ČT24 podělil o některé novinky ke kauze výbuchu muničního skladu.

Prý o samotné operaci ruské jednotky GRU 29155 se ví mnoho, aby se mohlo říct, jak ji ruská zpravodajská služba zorganizovala a kdo se jí zúčastnil. Uniká prý jediná věc a to ta, kdo se přesně do skladů ve Vrběticích dostal a jak. Prý i k tomu mají některé hypotézy.

Celý rozhovor ZDE:

„Operace jako taková začala někdy v září 2014. První členové týmu GRU se 25. září přesunuli do Švýcarska. Získali jsme jejich letenky, mimochodem jednosměrné. Nevěděli, kdy se vrátí. Poté se operační důstojník jednotky 29155 Andrej Averjanov objevil v Portugalsku, kde nějakou chvíli setrval, a poté se přes Rusko dostal do Vídně, kde přistál 14. října.

To je klíčový den a stalo se během něj mnohé. Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga se 14. října přesunuli z Prahy do Ostravy, kde si zarezervovali ubytování na falešná jména Petrov a Boširov. Ve stejnou chvíli si další z členů této jednotky vypůjčil ve Vídni auto a odjel. Naše hypotéza je, že se spolu s operačním důstojníkem Averjanovem vydal směr Česká republika,“ popisoval Grozev.

Výbuch se ovšem odehrál 16. října. Christo Grozev pokračoval v popisu událostí. „Zjistili jsme, že operační důstojník Averjanov odletěl už 15. října. Čepiga s Miškinem měli sice letenky na stejný den, ale zrušili je. Nakonec odjeli do Vídně a nasedli na letadlo, které odlétalo až 16. října ráno. Zhruba jen čtyřicet minut poté, co explodoval vrbětický sklad číslo šestnáct. Zbývá nám čtvrtý příslušník jednotky, který byl v tu chvíli v Česku, ten podle našeho pátrání zůstal v zemi ještě další dva týdny a až 3. listopadu odletěl do Moskvy.“

A jak se dostalo výbušné zařízení do České republiky? V tom jsou prý namočení příslušníci stejné jednotky, kteří používali jména Kalinin a Kapinos. Ti se prý ve stejnou dobu, co se tu objevili výše zmínění ruští agenti, objevili v Budapešti, kam se dostali na přímé letecké lince z Maďarska. Vystupovali prý jako diplomaté, ale bylo to pouze krytí.

„Podle naší teorie, kterou stále ověřujeme, přivezli s sebou právě tito dva lidé sofistikované výbušné zařízení v kufříku na palubě letadla. Jak víme, zavazadla diplomatů nepodléhají kontrolám. Celkem se tedy do české operace zapojilo nejméně osm lidí,“ upozornil šéf investigativního týmu.

Bomba se tedy měla ve vrbětickém muničním skladu umístit 14. nebo 15. října. Dále se přešlo ke slovům prezidenta Miloše Zemana, který ve svém projevu pověděl, že o přítomnosti agentů GRU ve skladu neexistují důkazy. To Grozev potvrdil. Prý se stále neví, který z agentů se do skladu číslo 16 dostal a zda šlo o stejného člověka jako toho, kdo nastražil výbušné zařízení do skladu číslo 12. Prý však nelze vyloučit to, že by se do areálu agenti vloupali.

Policie České republiky ovšem měla naznačit to, že ruští agenti do muničního skladu dostali pomocí třetí osoby bez použití síly. „Myslím, že čeští policisté mají ohledně toho, jak se ruští agenti do skladů dostali, mnohem více informací. Doufáme, že závěry vyšetřování zveřejní a my pak z nich budeme moci vycházet při dalším pátrání. Doteď jen víme, že dva agenti získali povolení k návštěvě skladů, ale nikdo nikdy neřekl, že ho využili,“ vysvětlil šéf Bellingcatu pro Rusko

Jednotka 29155 ovšem již neexistuje. Prý po tom, co se provalila identita agentů, tak už nemohli práci údajně vykonávat. Celkem se investigavcům podařilo odhalit 15 lidí z 30. GRU ovšem má v současné době vycvičovat nové agenty. „Kreml nemá ve zvyku trestat agenty, kteří byli věrní a pouze se prozradili. Spíše jim nabídne odměnu a zajistí si tak jejich loajalitu do budoucna.“

Zástupci ostravské firmy Imex, která munici skladovala, tak i bulharský obchodník se zbraněmi Gebrev, ovšem popřeli to, že by jejich zbraně měly být vyvezené na Ukrajinu. Munice ovšem měla být kompatibilní s výzbrojí ukrajinské armády. „V roce 2014 neexistovalo příliš mnoho výrobců a obchodníků se zbraněmi, kteří by měli kompatibilní výstroj a munici a zároveň byli ochotní ji Ukrajině prodat. Čeští a bulharští výrobci ale ochotní byli. Každý jeden náboj byl v tu chvíli pro Ukrajince velmi důležitý, nezapomeňme, že krátce po vypuknutí války v Donbasu ukrajinské armádě citelně docházela munice,“ dodal Grozev.

Zároveň si rýpl do premiéra Andreje Babiše, který tvrdil, že šlo o útok na zboží, ke kterému mělo původně dojít mimo území České republiky. „My máme v ruce dokument, který prokazuje, že pan Gebrev jako majitel munice neměl v tu dobu vůbec v úmyslu ji odvážet ven z České republiky. Získali jsme zprávu, ve které Gebrev odmítá munici prodat a odpovídá v ní, že ji hodlá nadále ponechat uskladněnou. Když ho firma Imex vyzvala, aby si munici odvezl, odpověděl, že ji v tom případě jen přemístí do jiného českého skladu. Gebrev neměl v plánu v roce 2014 munici převážet. Navíc, jak by mohlo jít jen o útok na zboží pana Gebreva, když ve skladech byla munice i jiných vlastníků?“ zeptal se investigativec. Čeští politici tedy zvolili tuto verzi, aby mohli zmírnit fakt, že došlo k teroristickému útoku ze strany Ruské federace.

A možnost hypotézy Miloše Zemana, že sklady explodovaly bez zavinění Ruska. Prý to vůbec nelze brát v potaz. „Máme tady hypotézu, že sklady explodovaly kvůli lidské chybě učiněné při jejich obsluze. A na druhé straně tady máte prokázanou přítomnost několika tajných agentů, kteří se pod falešnou identitou podle jednoznačných důkazů zajímali o možnost tyto sklady navštívit – a to navíc jen pár hodin před jejich výbuchem,“ vysvětlil, proč jde o nemyslitelnou hypotézu.

Tomuto rozhovoru se však vysmál bývalý voják a někdejší účastník zahraničních misí Dominik Ticháček. Směšná je prý ta informace, že se výbušné zařízení do Česka dostalo kufříkem na palubě letadla. „Už toho nechte, nebo mě to roztrhne?? To musel být kufr velikosti na pianino Petrof,“ zasmál se.

