Vlastizrádci? „A co s nimi budete dělat?“ Gregor se pustil do mladého piráta

Superdebata mladých politiků na CNN Prima NEWS přinesla mimo jiné hádku předsedů mladých Pirátů a Motoristů, a to poté, co Kristian Sušer označil politiky, kteří chtějí vystoupit z NATO a EU, za vlastizrádce. Proti tomu se ale silně vymezil lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor.
„Mě velmi mrzí, že tady musím začít tímhle. Tady zaznělo slovo vlastizrádce a další, jen aby to mělo pak dosahy, až si to dají Piráti na sociální sítě,“ reagoval Gregor.
„Ale když bych měl naskočit na tu mentalitu, že tady budeme mluvit o vlastizrádcích, jak nazvat stranu, která chce odsunout Česko od české koruny? Stranu, která chce prostřednictvím Green Dealu zničit český průmysl a která souhlasí s migračním paktem, který ohrožuje naši bezpečnost,“ vpálil Pirátům.
Vyzval proto, aby se taková silná slova nepoužívala a politická debata se raději uklidňovala. „Tak prosím nepoužívejme silná slova, když si neumíme zamést před vlastním prahem a když děláme v Bruselu všechno pro to, aby naše země byla méně suverénním státem. To bychom se tady mohli častovat hodiny a je to škoda, protože jsme tady mladí lidé, kteří mají spoustu užitečných vědomostí a toto šermování je zbytečné,“ uvedl smířlivě Gregor.
Sušer ale začal vysvětlovat, že si za svým označením vlastizrádců stojí. „To, že my chceme euro a být díky tomu více integrovaní do EU, aby celá Evropa byla více akceschopným subjektem, tak to nevnímám jako vlastizrádné. Pokud vy ano, tak mě to mrzí. Já jsem jako vlastizrádné označil dva politické subjekty, které nás chtějí vědomě oslabit, a jde o Stačilo! a SPD,“ prohlásil Sušer, načež začala čím dál ostřejší výměna názorů.
„A co s nimi budete dělat? Vy je jenom označíte za vlastizrádce a nic,“ nechápal Gregor, co tím Sušer sleduje.
„Já nejsem od toho, abych s nimi něco dělal, já jsem to jenom konstatoval,“ bránil se mladý pirát.
„Používáte velmi nevhodná slova, jaká se používala v těch nejhorších dějinných okamžicích. Pokud těmito slovy tady budeme šermovat, tak velmi rychle najedeme na slovník Josefa Urválka a dalších,“ pokračoval Gregor.
A na to Sušer přitvrdil. „Anebo začneme nedej bože hajlovat,“ uvedl s ironickým úsměvem.
To ale Gregora nenechalo klidným a musel trochu zvýšit hlas. „Vy mi tady budete podsouvat hajlování, já jsem snad někde hajloval?“ ptal se Gregor.
„No vy ne, ale lidé z vašeho vedení ano,“ prohlásil Sušer.
Poslední slovo ale v hádce měl lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji. „Prosím vás, raději se věnujte duševnímu zdraví, to je váš obor a nejlépe začněte u sebe,“ vzkázal svému kolegovi.
autor: Jakub Makarovič