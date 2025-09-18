„Nastoupíme a pojedeme.“ Babiš řekl, co bude po Fialovi

Babiš se v podcastu Insider nejdříve vrátil k útoku na jeho osobu, kdy byl zasažen na předvolebním mítinku holí do hlavy. „Pořád mě to bolí, protože mě trefil přímo do spánku, byla to strašná rána, jako kdyby to bylo dlažební kostkou. Měl jsem tehdy strach, že dostanu krvácení do mozku, tak mě rychle vezli na to CT a pak jsem byl na magnetické rezonanci a naštěstí to dopadlo dobře,“ řekl Babiš.
Dříve prý žádný takový útok na svoji osobu nezažil. „Předtím jsem zažil tak maximálně nějaká vajíčka, to bylo v Průhonicích, to jsem byl, myslím, premiér a měl jsem ochranku a ti mě donutili, že se musím schovat, já bych tam jinak zůstal,“ vzpomínal s tím, že obavy po útoku žádné nemá.
„Obavy teď žádné nemám, chodím mezi lidi, na mítinky, na koncerty. Nepřipouštím si to. Navíc teď je atmosféra lepší, než byla třeba při prezidentské volbě. Tam nás málem lynčovali v Jablonci nebo v Třeboni a jinde, přišla mi ta nábojnice, vyhrožovali mojí ženě. To bylo vyhrocené, teď občas někdo přijde a píská nebo tam stojí s nápisem, ale je to podstatně méně, než to bylo,“ uvedl Babiš, že atmosféra na jeho akcích není tak vyhrocená, jako byla před lety.
Babiš následně několik minut rozhovoru věnoval představování úspěchů z doby, kdy byl ministrem financí a premiérem. Měl k tomu všechny potřebné brožury a knihy, které hnutí ANO vydalo a ve kterých skládá účty. „Dokonce tady mám i ten dokument, se kterým jsem se setkal s trenérem Sáblíkové, že jsme jim chtěli postavit tu halu. To bohužel nedopadlo, ale plno jiných věcí, co jsem slíbil, jsem splnil. Jako EET, dálnice, obchvaty, císařské lázně ve Varech, Baťa tam ve Zlíně, nádraží v Havířově a všechno,“ vyjmenovával.
„Já neumím dobře mluvit, oni se mi posmívají, ale já vím, jak proměnit ty věci na realitu. My jediní víme, o čem mluvíme, byli jsme ve vládách, i v menšinové vládě, kdy nás stále někdo vydíral, ale stejně jsme měli jasné výsledky. I když nás vydírali komunisti, ti tam tehdy měli takový vnitro boj mezi Konečnou a Filipem asi dva měsíce o těch penězích pro armádu, jak nám zase předhazují vládní politici, ale nakonec jsme ty peníze navýšili pro armádu,“ vzpomněl Babiš i na období, kdy jeho menšinová vláda musela spoléhat na podporu KSČM.
Babiš následně vyjmenoval, jaké budou ty úplně první kroky, kdyby ANO zasedlo ve vládě. „Jako první věc, co podnikneme na úplně první vládě, bude to, že česká vláda neakceptuje ETS 2, zelené daně, vyhodíme hned ráno nějakého toho ministra pro EU a napíšeme Ursule von der Leyenové a všem premiérům a prezidentům Evropy a řekneme, proč je tato šílenost neakceptovatelná. Taky zavoláme do Polska a zeptáme se, jak to udělali, že jejich ústavní soud mohl rozhodnout, že jejich národní zákony jsou nadřazené těm evropským,“ nastínil Babiš.
„Taky spustíme proces snížení regulované ceny elektřiny. Protože vy si platíte skoro polovinu ceny za to, že se podporují obnovitelné zdroje. To se bude nově platit z modernizačního fondu. Pak je třeba předložit nový stavební zákon, na kterém se dělá. Znovu zavedeme EET, navýšíme školkovné, no a samozřejmě změníme návrh rozpočtu na rok 2026. Protože to je nesmysl, není možné brát peníze zdravotnictví, školství,“ vyjmenovával dále bývalý premiér.
U zdravotnictví se zastavil na delší dobu a na ministrovi Vlastimilu Válkovi (TOP 09) při tom nenechal nit suchou. „Vůbec to zdravotnictví, to je strašné, co tam ten Válek s tím udělal. Pojišťovny jdou na rezervy, vzali jim dvacet miliard, byli zastropovaní státní pojištěnci. VZP vám dneska třeba neplatí léčbu na rakovinu, to řeším každý den, lidi mi píšou. Rozbil tak ten člověk všechno, investice, reformu psychiatrické péče. Třeba v Opařanech stavěli stacionář za 56 milionů a na to nepřispěl stát a musela přispívat Nadace Agrofert nebo Holečkovi, jsme dali šest milionů,“ uvedl Babiš.
„Každopádně máme jasný plán na prvních 100 dní, co budeme dělat ve vládě. My nebudeme mít žádné období hájení, my nastoupíme a pojedeme,“ dodal velmi rázně Babiš.
autor: Jakub Makarovič