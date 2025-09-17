„Tuší to vůbec?“ Spojení Rakušana s Dozimetrem. Březina vytáhl slova přímo ze STAN

Česká společnost je neuvěřitelně polarizovaná. Bohužel největším viníkem tohoto stavu je současná vládní koalice, která po celou dobu svého vládnutí nechtěla komunikovat jak s opozicí, tak ani s aktivisty, kteří několikrát během jejich vlády zaplnili Václavské náměstí. Veškeré připomínky ke způsobu jejich vládnutí bagatelizovali. Největším vrcholem rozdělení společnosti bylo to, že některé občany České republiky nazvali sviněmi. Dalším problémem je to, že provládní média veškeré kroky současné vlády obhajují, i když mnohokrát vyšlo najevo, že vláda ve spoustě věcí neříká pravdu.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak,“ zaznělo před časem od vašeho předsedy Daniela Sterzika alias Vidláka. Tak tedy, jak jinak by bylo dobré začít? Co se od té doby povedlo a co nepovedlo?
Od roku 1990 se povedlo to, že se opravila spousta měst a vesnic, vybudovalo se velké množství cyklostezek, rozhleden a dalších věcí podporujících cestovní ruch. Bohužel se však nepovedla spousta zásadních věcí – máme obrovský problém v propadu školství, rozpadá se nám systém zdravotnictví, úplně se zlikvidovala výroba oceli a dalších produktů a máme zemědělství, které nás neuživí.
Pojďme na aktuální téma. Co říkáte na výsledky soudů ohledně kandidátek Stačilo!? A překvapilo vás, že k těmto soudům vůbec došlo?
Závěry soudů jednoznačně ukazují, že hnutí Stačilo! jde do voleb s čistým štítem. Z jejich rozhodnutí dále vyplývá, že žaloby na hnutí Stačilo! byly účelové a měly jediný záměr – naše hnutí poškodit. Je otázkou, kdo tyto žaloby platil. To, že k těmto soudům vůbec došlo, mě nepřekvapilo, protože hnutí Stačilo! je dnes velkým nebezpečím pro vládní koalici zejména proto, že budeme požadovat spoustu vysvětlení.
„Dozimetr není jen korupce. Je to důkaz, že hnutí STAN si nechávalo sponzorovat svou politiku špinavými penězi z veřejných zakázek. Kradli nám všem, a ještě za to platili svou moc,“ napsal jste na Facebooku. Co více říci k vývoji kauzy Dozimetr?
Prohlášení tiskové mluvčí hnutí STAN, že peníze od Michala Redla použili na charitu, je jasným důkazem toho, že předseda a ministr vnitra Vít Rakušan byl přes šifrovaný telefon s Michalem Redlem skutečně propojen. Nevím, zda tisková mluvčí vůbec tušila, že tímto prohlášením vlastně jednoznačně prokázala propojenost tohoto hnutí s organizovaným zločinem.
Starostové prý míří na takový volební výsledek, aby mohli vést vládu místo ODS. Zaznělo prý ze strany Víta Rakušana. Líbil by se vám Rakušan jako premiér? A co říci na informaci, že se na něj prý chystá kompro, což uvedl sám Rakušan?
V první řadě v hnutí STAN je jen část starostů a tito by se měli za své členství v tomto hnutí stydět. V hnutí STAN je spousta jiných politiků jako např. ministr Dvořák, europoslanec Síkela, kteří vůbec nemají ponětí o tom, co je práce starosty, a to zejména na malých obcích. Současná politika hnutí STAN je pro rozvoj venkova obrovským nebezpečím, protože vůbec nehájí tradice venkova a jejich politika směřuje k přijetí eura, podporují Green Deal, manželství pro všechny, genderovou ideologii, a to je vše, co je v rozporu s tradičními křesťanskými hodnotami venkova. V případě, že by se stal Vít Rakušan premiérem České republiky, mám vážnou obavu, že by Česká republika pod jeho vedením zanikla. Co se týče Rakušanova prohlášení ohledně kompra, bych uvedl, že Vít Rakušan již na sebe během své činnosti vytvořil tolik kompromitujících materiálů, že nějaké jedno další nebude hrát žádnou roli, protože stejně vše vymlčí.
A když jsme u těch kauz, podívejme se i na vývoj té bitcoinové…
Doufejme, že v této kauze orgány činné v trestním řízení provádějí vyšetřování tak, aby celá věc byla řádně prošetřena a pachatelé trestné činnosti byli řádně potrestáni. Věřím tomu, že Česká republika a její občané nebudou za špatné kroky vlády platit nějaké odškodné. Samozřejmě za úplně nesmyslné považuji kroky paní ministryně Evy Decroix, která, ač věděla, že probíhá policejní vyšetřování, nechala zpracovávat zcela nesmyslnou časovou osu a audit, které nás všechny stály nemalé peníze. Jednalo se jednoznačně o odklánění pozornosti médií a veřejnosti od závažnosti této kauzy. Čas dal za pravdu, že veškeré kroky ministryně Decroix byly úplně k ničemu.
Přestaňme vozit jídlo přes půl světa, uvedl jste také nedávno. Jste členem Klubu 2019, který sdružuje právě zejména odborníky z oblasti zemědělství. Co tedy říci na vývoj zemědělství a potravinářství od roku 1989 a jak to vidíte s potravinovou soběstačností?
Je úplně nesmyslné vozit potraviny a suroviny přes půl světa, když jsme schopni si je vyrobit, respektive je máme v našem okolí. Pokud jsme byli potravinově soběstační do roku 1990, musíme se o to pokusit znova, protože je to jediná cesta, jak zajistit kvalitní základní potraviny a zaměstnanost na venkově. Česká republika má spoustu erudovaných odborníků na zemědělství, bohužel v současné době tito odborníci jsou umlčováni a dehonestováni.
„Od roku 2027 mají české domácnosti platit emisní povolenky za topení, plyn, benzín či naftu. Zatímco bohatí to ustojí, nejchudší rodiny to může dostat na úplné dno,“ napsal jste. Co konkrétně to bude pro české domácnosti znamenat. A je ještě vůbec nějaká cesta, jak z toho ven?
ETS 2 se musí zrušit. Pokud chceme zachránit občany České republiky před chudobou, tak musíme mít politiky, kteří tomuto nesmyslu řeknou jasné NE! ETS 2 je likvidací obyčejných lidí a vůbec to nedává žádný smysl. Musíme vytvořit silný středoevropský prostor, který tomuto nesmyslu dá jasné NE!
Když se vrátíme k těm potravinám, jak si vysvětlit onu důležitost Green Dealu v souvislosti s tím, že opravdu některé potraviny i ty, které jsme měli dříve z vlastní produkce, vozíme doslova přes půl světa?
Green Deal je hloupost. A to je právě ono, že celý Green Deal je jedna velká idelogie. My tady děti „učíme, aby se přilepovaly k asfaltu proto, aby zachránily planetu“, a velké trajekty po oceánech a mořích a kamiony po dálnicích převážejí zboží, které jsme si schopni vyrobit a vypěstovat sami, napříč světem. Vraťme se zpět k tomu, že budeme podporovat místní podnikatele a zemědělce tak, aby toto nesmyslné převážení skončilo.
autor: David Hora