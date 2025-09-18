ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace

18.09.2025 14:54 | Tisková zpráva

V pátek 19. 9. 2025 v 8.00 hodin startuje ČEZ Distribuce příjem žádostí o připojení samostatné akumulace.

ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob podání žádostí bude online přes Distribuční portál ZDE.

Od 1. října 2025 vstupuje v platnost a účinnost zákon LEX OZE III, který přináší významné změny v oblasti ukládání energie, jasně definuje akumulaci energie jako samostatnou podnikatelskou činnost a umožňuje připojování bateriových systémů přímo do sítě, i bez souběžné výroby elektřiny. Akumulátory mohou nově poskytovat služby výkonové rovnováhy, pomáhat vyrovnávat výkyvy v síti a obchodovat s uloženou energií. Pravidla také podporují rozvoj velkokapacitních baterií a otevření trhu pro tzv. „stand-alone“ akumulaci.

Akumulace elektrické energie znamená a umožňuje její dočasné uložení pro pozdější využití, například v době, kdy obnovitelné zdroje (jako slunce nebo vítr) nevyrábějí dostatek energie. Nejčastěji se k tomu používají bateriová úložiště, která mohou rychle reagovat na změny v síti a pomáhat udržet rovnováhu mezi výrobou a spotřebou, což je klíčové pro stabilitu celé soustavy.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
97%
1%
hlasovalo: 6020 lidí

„Během léta jsme usilovně pracovali na přípravě systému pro příjem a vyhodnocování žádostí o připojení akumulačního zařízení. Nejjednodušší způsob podání žádostí je přes náš distribuční portál, který uživatele provede celým procesem krok za krokem, upozorní na chybějící údaje a pomůže vše správně vyplnit,“ vysvětluje Ladislav Ráliš, ředitel úseku Obsluha zákazníků ČEZ Distribuce.

Zájemci o připojení volně stojící akumulace mohou využít nové sekce „Pro provozovatele akumulace“ (ZDE). Součástí této sekce je také nová mapa připojitelnosti pro odběry, tedy i akumulaci. Zájemci se tak mohou informovat o místech, kde s největší pravděpodobností bude možné akumulaci připojit a naopak.

Pro potenciální zájemce o akumulaci energetici v předstihu uspořádali webinář, kde byli účastníci provedeni procesem podání žádosti, získali informace o posuzování žádosti a procesu změn u stávajících projektů a také získali odpovědi na případné dotazy. Webináře se zúčastnilo přes 700 zájemců, převážně z řad realizačních firem a budoucích investorů. Více ZDE.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme:

ČEZ: Léto v infocentrech mělo úspěch, rozdali jsme 11 tisíc cen
ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech
ČEZ: Největší zakázka v historii jaderných elektráren míří do Plzně
ČEZ: Studenti Letní univerzity míří do světa jaderné energetiky

Zdroje:

https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/

https://www.cezdistribuce.cz

https://www.cezdistribuce.cz/pro-provozovatele-akumulace

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , energie , žádost , TZ , připojení , akumulace

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Volby

Mohu mít osobní otázku, koho budete volit vy? Přijde mi, že až moc chválíte opozici, která má ale sama máslo na hlavě, třeba ANO, které bylo u vlády docela dlouho a taky nám životní podmínky moc nezlepšili. Navíc je to pořád to stejné. Politici před volbami slibují a po volbách je vše jinak. Má tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace

14:54 ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace

V pátek 19. 9. 2025 v 8.00 hodin startuje ČEZ Distribuce příjem žádostí o připojení samostatné akumu…