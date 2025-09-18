ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob podání žádostí bude online přes Distribuční portál ZDE.
Od 1. října 2025 vstupuje v platnost a účinnost zákon LEX OZE III, který přináší významné změny v oblasti ukládání energie, jasně definuje akumulaci energie jako samostatnou podnikatelskou činnost a umožňuje připojování bateriových systémů přímo do sítě, i bez souběžné výroby elektřiny. Akumulátory mohou nově poskytovat služby výkonové rovnováhy, pomáhat vyrovnávat výkyvy v síti a obchodovat s uloženou energií. Pravidla také podporují rozvoj velkokapacitních baterií a otevření trhu pro tzv. „stand-alone“ akumulaci.
Akumulace elektrické energie znamená a umožňuje její dočasné uložení pro pozdější využití, například v době, kdy obnovitelné zdroje (jako slunce nebo vítr) nevyrábějí dostatek energie. Nejčastěji se k tomu používají bateriová úložiště, která mohou rychle reagovat na změny v síti a pomáhat udržet rovnováhu mezi výrobou a spotřebou, což je klíčové pro stabilitu celé soustavy.
„Během léta jsme usilovně pracovali na přípravě systému pro příjem a vyhodnocování žádostí o připojení akumulačního zařízení. Nejjednodušší způsob podání žádostí je přes náš distribuční portál, který uživatele provede celým procesem krok za krokem, upozorní na chybějící údaje a pomůže vše správně vyplnit,“ vysvětluje Ladislav Ráliš, ředitel úseku Obsluha zákazníků ČEZ Distribuce.
Zájemci o připojení volně stojící akumulace mohou využít nové sekce „Pro provozovatele akumulace“ (ZDE). Součástí této sekce je také nová mapa připojitelnosti pro odběry, tedy i akumulaci. Zájemci se tak mohou informovat o místech, kde s největší pravděpodobností bude možné akumulaci připojit a naopak.
Pro potenciální zájemce o akumulaci energetici v předstihu uspořádali webinář, kde byli účastníci provedeni procesem podání žádosti, získali informace o posuzování žádosti a procesu změn u stávajících projektů a také získali odpovědi na případné dotazy. Webináře se zúčastnilo přes 700 zájemců, převážně z řad realizačních firem a budoucích investorů. Více ZDE.
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.
