Bartošovy dredy, Fialovy brýle a indoktrinace Bruselem. Hoffman o mladých voličích

18.09.2025 19:42 | Komentář

POHLED IVANA HOFFMANA Budoucnost je pro mnohé oblíbeným volebním heslem a mladí lidé jsou jejím atraktivním symbolem. Přesto si Ivan Hoffman myslí, že dnešní školáky bychom u voleb měli ochránit před jimi samými, jejich mělkou vzdělaností, neschopností soustředění a indoktrinací mediálním mainstreamem.

Foto: Archiv Ivana Hoffmana
Popisek: Ivan Hoffman

Žádné volby se u nás neobejdou bez informace o prvovoličích a jejich preferencích. Obligátní je i slovní prefabrikát „kdyby k volebním urnám v říjnu dorazili pouze studenti 18+…“, kterým je uveden senzační hypotetický výsledek. Nabídka soupeřících politických subjektů se mírně obměňuje, mírně se tedy obměňují i preference školáků. Co se ovšem nemění, je divný vkus, zcela se míjející s volbou dospělých.

To první, co člověka napadne při pohledu na preference školáků, je pochybnost, zda je v zájmu společnosti, aby výsledek voleb byl kontaminován hlasy voličů, kteří ještě nepobrali rozum. Samotný průzkum ovšem smysl má. Měl by být podkladem k diskusi, zda nezvýšit věkovou hranici pro právo volit o několik let. Dobré důvody k tomu jsou.

Z výsledků průzkumu je zjevné, že lidé, kteří postrádají zkušenost s prací, nejsou schopni se o sebe postarat, vydělat si na živobytí, nejsou ani schopni zhodnotit odpovědnost politiků za ekonomické výsledky státu. Zatímco dospělá populace, konfrontovaná s katastrofální neschopností současné vlády poptává změnu, 72 procentům školáků se vládní strany zamlouvají a být to na mládeži, opozice, nabízející změnu, by v parlamentu skončila s titěrnými 13 procenty.

Neschopnost školáků orientovat se v politice a s tím související intuitivní náklonnost k tomu, co slyší v televizi, bude souviset i s mělkou vzdělaností. Od generace, která má problém se soustředit na cokoli delšího, než jsou krátká videa v mobilu, nelze očekávat studium volebních programů, ale ani diskusi o volebních tématech. S obecným hloupnutím školáků korespondují jejich hloupé preference.

Není jasné, zda se prvovoliči vyznačují konformitou, anebo zda jsou bezradní. Možná by na to dala odpověď analýza sociálních sítí, pokud se ovšem v této bublině politika zmiňuje. Docela je totiž možné, že se nad svými preferencemi školáci poprvé zamysleli, když dostali k vyplnění dotazník. A že se jim vybavily Bartošovy dredy, Fialovy brýle a nějaké drby, co někdo prohodil doma nebo v hospodě. Konformitě by ovšem odpovídaly jejich sympatie anebo averze k představitelům stran. Nápověda mainstreamu, čili indoktrinace Bruselem, je nepřehlédnutelná.

V zájmu školáků je ochránit je před nimi samými a z voleb je omluvit. Vlastně je jen jeden důvod nechat to tak, jak to je: Ke generační zkušenosti neodmyslitelně patří i právo natlouct si nos. Čím dříve se dostaví deziluze, tím lépe, protože když si někdo natluče nos pozdě, hůř se z toho oklepává. Koneckonců, proč by měl být prvovolič už napoprvé chytrý, když se i mezi staršími voliči najde nemálo masochistů se sklonem k volebnímu sebepoškozování? I právo být za zmanipulovaného troubu patří k demokracii.

autor: Ivan Hoffman



Diskuse obsahuje 2 příspěvků

