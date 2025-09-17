Prahou obíhá plán, jak zrušit volby a udržet Fialu u moci

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží, voliči budou rozhodovat o příští vládě už za dva týdny. Sílí s tím zároveň i obavy, aby nedošlo k zásahům do volebního procesu, a to nikoli před volbami, ale po nich. Hlavní roli by v takovém případě mohl hrát Ústavní soud, což nyní i sami soudci naznačili.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
ParlamentníListy.cz už dříve zprostředkovaly podivné kroky některých českých zpravodajských služeb, jejichž zástupci obcházejí některé opoziční politiky a varují je, aby nenaskakovali na provokace, které vůči nim mají mít za úkol podnikat (více ZDE).
Nyní v politickém zákulisí rezonuje obava daleko významnější. Nekompromisní zásah Ústavního soudu, jehož složení je nyní zcela nakloněné současné vládě. To je do značné míry dílem právníka Jana Kysely, která obsazování uvolněných míst ústavních soudců řešil pro prezidenta Pavla.
Co by se mohlo po volbách dít? Nechme promluvit zdroj serveru ParlamentníListy.cz, který se mnoho let pohybuje ve vysokých patrech české politiky.
„Mluví se o tom, že zlikvidují Stačilo! coby tu údajnou skrytou koalici a bude úplně jedno, že třeba TOP 09 takhle dřív kandidovala s hnutím STAN. SPD asi nechají projít, protože velmi pravděpodobně překročí jedenáct procent, což je hranice nutná pro volební koalici tří a více stran. U Stačilo! je to jiné, tam to na takový zisk nevypadá, proto se plánuje sundat je pryč a hlasy by se zřejmě rozdělily a přistupovalo by se k tomu, jako že nesplnili potřebnou hranici procent hlasů,“ uvádí důvěryhodný zdroj.
Podle jeho zjištění se prý počítá s tím, že se lidé viditelně bouřit nebudou. „V případě SPD by to asi bylo jiné, ale úvaha je taková, u de facto komunistů se tolik lidí rozčilovat nebude a média to přikryjí s tím, že to přece byla podvodná nepřiznaná koalice a chtěli obejít pravidla. Zároveň se těmito soudními spory prodlouží funkční období této vlády, která bude moci podniknout řadu klidně i razantních kroků a negativní publicita jim bude ukradená. Fiala tím může se svou partou dostat klidně půl roku navíc, a to není málo. Navíc, jak říkám, nebude už mít svázané ruce předvolební kampaní a obavou, že by svými rozhodnutími mohla vláda negativně ovlivnit vlastní volební zisk. Vystačili by si se Senátem, kde mají většinu, a ten by vydával zákonná opatření podle článku 33 ústavy,“ dodává zdroj serveru ParlamentníListy.cz.
Podobné informace o možném povolebním vývoji má více insiderů i dosluhujících poslanců. „Ano, o tomhle se mluví už nějakou dobu. Nemalou roli v tom hraje profesor Kysela, který se vydává za ústavního právníka a ve skutečnosti jím není. V zásadě by to bylo tak, že tyto sněmovní volby budou mít dvě kola. V prvním kole budou volit občané a v tom pomyslném druhém budou rozhodovat ústavní soudci. Bude hodně záležet na tom, jak přesně volby dopadnou a kolik ta menší opoziční uskupení získají, je tam hodně proměnných, ale riziko takového zásahu zde nepochybně existuje,“ řekl naší redakci jiný zdroj, který se pohybuje v prostředí současné vládní koalice a ve Sněmovně.
Lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná, jejíž volební uskupení by mohl zásah ústavních soudců fatálně poškodit, míní, že Ústavní soud nemá pravomoc odebírat mandáty.
„Volt – jak jsme očekávali – podal stížnost k Ústavnímu soudu v souvislosti s údajnými nepřiznanými koalicemi Stačilo! a SPD. V tomto řízení nejde o mandáty, nýbrž o registraci kandidátních listin, které byly pravomocně registrovány. V tomto řízení nemá ÚS pravomoc odebírat mandáty. Může pouze do budoucna vydat interpretaci pojmu koalice. Hnutí Stačilo! neporušilo žádný zákon, což potvrdily i všechny krajské soudy, tudíž se neobáváme žádných účelových podání a už vůbec ne vyřazení z voleb,“ uvedla Konečná pro ParlamentníListy.cz.
Reakci předsedy SPD Tomia Okamury, jehož hnutí by rovněž mohli ústavní soudci zasáhnout, doplníme okamžitě, jakmile redakce jeho odpověď obdrží.
Senátor, právník a předseda stálé komise Senátu pro Ústavu ČR Zdeněk Hraba doufá, že Ústavní soud žádné výše popsané kroky podnikat nebude.
„Jakýkoli zásah našeho Ústavního soudu ve věci údajných skrytých koalic by znamenal podle mého názoru bod zlomu a dostali bychom se někam do druhé republiky po mnichovském diktátu. A to už jen proto, že takové vyřazení by potkalo jen některé ‚koalice‘. Třeba STAN s kandidáty ze Starostů pro Liberecký kraj nebo Pirátů se Zelenými by se to nedotklo a hrubě by to narušilo demokratičnost systému. A pohled ústavněprávní? Kreativním a ústavu znevažujícím výkladem by to možné bohužel asi bylo… Takže nezbývá než věřit, že ústavní soudci jsou ti správní lidé na svém místě,“ konstatoval Hraba pro ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka