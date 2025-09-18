Mašek (ANO): Chceme svobodu, ne státní cenzuru

Tak teď fakt POZOR! Rakušan pustil do éteru, co s námi chce dělat. Až z toho běhá mráz po zádech! To není náhoda! My NECHCEME jeho bandu KRIT rozšířit jako inkvizitorskou aktivitu po celé republice.
Co to sakra má být, tajný „dozorčí“ oddíl v rámci Ministerstva vnitra, který si hraje na čmuchání a bude hlídat úplně všechny? Po volbách to rozpustíme! Hned. Bez řečí. Kdo je KRIT? To není žádný neškodný think-tank, to je extremistické komando na Ministerstvu vnitra pana Rakušana.
Co si tihle jeho kumpáni dovolili? Vydali varování (ano, datované a doložené dokumenty to potvrzují), že se prý radikalizují i pracovníci státní správy a sociální pracovníci. A co navrhují? Anonymní monitoring „nálad“ v úřadech a včasnou identifikaci těch, kdo by prý mohli šířit „antisystémové“ nálady.
Žijeme skutečně ve svobodné společnosti, nebo tu někdo plánuje šmírovat lidi kvůli jejich názorům? STB v novém hávu s dříve nemyslitelnou digitální šmírovací podporou. A to není všechno, jdou dál: „pojmenovat a zostudit“, tedy tzv. naming and shaming, škálovat spolupráci s Metou a Googlem, cpát se do dialogu s Evropskou službou pro vnější činnost…
Kde končí svoboda slova a začíná státem řízené ubližování? Kde končí lidská důstojnost, když stát začne označovat lidi za „nepřátele“ a veřejně je „zostuzovat“?
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Pár faktů: KRIT doporučuje anonymní monitoring nálad, identifikaci osob „šířících antisystémové nálady“ a aktivní odhalování „manipulativních technik nepřítele“. V praxi to zní jako šmírování kolegů v práci a systémové utlačování odlišných názorů.
Ať už to Rakušan hází pod hesla „bezpečnost“, „komunikace“ nebo „prevence“, realita je jasná: kontrola společnosti a hon na názory. Nechceme mít tohle na celostátní úrovni, nechceme to ani na ministerstvu vnitra. Nechceme stát, který si najímá hlídače, aby nám určovali, co smíme říct a co si smíme myslet.
Pane Rakušane, tohle fakt ukončíme. Váš vlhký sen o podmanění a řízení společnosti končí. Ten váš „naming and shaming“, monitorování nálad a propojování s velkými platformami si nechte pro svůj STAN, to opravdu ne. My chceme svobodu, ne státní cenzuru! Konec řečí, po volbách ten váš KRIT zrušíme; určitě nepřipustíme, aby fungoval na celostátní úrovni.
Tak jen připomenutí – vyhazov rovného policejního prezidenta, špinavé financování hnutí, Dozimetr, KRIT, pokus o ovládnutí rozvědky, pytel na mrtvoly s Putinem, a hlavně schválení Migračního paktu proti vůli lidu a CHAT kontrol… Tolerance a přehlížení koaličních přešlapů typu Kampelička či Bitcoiny, a přitom se stylizovat do role budoucího premiéra…
Na jednoho to je docela ranec! Voliči to, pane ministře, jistě vyhodnotí.
