Může to vést až k občanské válce v USA. Luděk Bednář vraždu nepodceňuje

Řada lidí, můžeme zmínit například komentátora Konstantina Kisina, považuje atentát na Charlieho Kirka za zlomovou událost, dokonce větší než pokus o atentát na Donalda Trumpa. Za událost, která mění pravidla hry a po které už nic nebude jako předtím. Je to podle vás přehnaně dramatické, nebo na tom něco pravdy bude?
Atentát na Charlieho Kirka 10. září může být v budoucnu považován za odrazový můstek k občanské válce, jejíž vítěz není zřejmý (kromě Číny), vedoucí k socialistické revoluci, autoritativnímu režimu nebo rozpadu USA. Nepravděpodobným budoucím vývojem je reakce nějakého konzervativce nebo konzervativní skupiny na oslavu Kirkovy vraždy na sociálních sítích některými progresivisty ve smyslu „uvidíme, jak moc se jim to bude líbit“, a jednat podle tohoto předsevzetí. Pak lze očekávat rychlou eskalaci, jež by zničila veškerá zbývající přátelská pouta mezi liberály a konzervativci a mohla by vyvolat spirálu terorismu.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Možná však nenastane ani jeden z obou zmíněných scénářů, ani neochabne rétorika podněcující k násilí ze strany významných demokratických politiků (většina z nich Kirkovu vraždu odsoudila) a mediálních institucí. Pak se možná neodehraje zlomový bod, ale konzervativci se začnou pozvolna přizpůsobovat progresivistickému násilí, přijmou, že je normální, že nesmějí mluvit na akademické půdě. A to je zřejmě nejhorší dopad atentátu na Kirka.
Kdo podle vás nese odpovědnost za Kirkovu smrt? Pochopitelně jeho vrah, ale ten nevznikl ve vakuu. Jak velká je podle vás odpovědnost americké progresivistické levice?
Chovala se nezodpovědně, když neustále, zjednodušeně a cynicky zobrazovala republikány z hnutí MAGA například jako fašisty, nacisty nebo gestapo. Její členové by měli po atentátu na Kirka pociťovat lítost a odpovědnost za svůj podíl na rozdmýchání nenávisti, která zatím vyvrcholila vraždou Charlieho Kirka na Univerzitě v Utahu.
Bylo podle vás pro Kirka osudné, že byl v podstatě mainstreamový? Tedy že zatímco jiní, radikálnější komentátoři (hodně se skloňuje např. jméno Nicka Fuentese) pozornosti levicových aktivistů ušli, Kirk, který se snažil o debatu, byl zavražděn.
Charlie Kirk si kladl za cíl vytvořit moderní náboženské obrození, které by proměnilo nevěřící v biblické občany. Ve svém podcastu a veřejných vystoupeních tvrdě útočil na muslimy, rasové menšiny a transgenderovou identitu. Tvrdil, že Ameriku ohrožuje imigrace, pozitivní diskriminace, feminismus, environmentální regulace a oddělení církve od státu a že ji lze zachránit pouze opětovnou oddaností Bibli, víře a rodině. Jeho oblíbenými kazatelnami byly vzdělávací instituce – vysoké a střední školy po celých USA. Kirk považoval za svůj největší úspěch program Turning Point zaměřený na zakládání poboček na podporu konzervativních názorů na akademických institucích. Nazveme-li tuto jeho činnost mainstreamovou, pak se mu stala osudnou.
Jak na vás působí to, že se v USA našlo víc než dost těch, kteří se z Kirkovy smrti začali upřímně radovat? Zejména když se jedná často o lidi pobírající peníze od státu. Jsou dotyční skutečně tak zlí, nebo si prostě neuvědomili, co dělají?
Každá autorita, které většina progresivistů důvěřuje, a každá instituce, které si váží, jim od mládí tvrdí, že konzervativci jsou fašisté a násilní bigoti, kteří se snaží USA zavést do apartheidního autoritativního režimu. Jak by mohla být smrt jednoho z hlavních zastánců takového programu něčím jiným než důvodem k oslavě? V tomto smyslu Kirkův vrah a jeho četní obdivovatelé pouze dovedli ideologický rámec moderní levice k jeho logickému závěru. A pokud se věci nezmění, je možné, že podobné události, jako byl atentát na Charlieho Kirka, budou následovat.
A jak se díváte na to, že na ně příznivci Kirka a Trumpa pořádají doslova hon? Je to cancel culture naruby? Nebo si prostě v progresivní levici naběhli na vidle vlastní výroby?
Reakce mnoha progresivistů na Kirkovu smrt včetně studentů, profesorů, a dokonce vojáků v aktivní službě byla znepokojivá, když veřejně oslavovali atentát na něj. Někteří volali po dalším násilí vůči konzervativcům. Ti by měli především reagovat postojem, který zastával Kirk: debata je zdravá, násilí nepřijatelné. Navzdory kritice, že ukončení pracovního poměru s těmi, kteří podporovali Kirkovu vraždu, je formou pravicové cancel culture (kultury zrušení), byla tato propuštění oprávněná. Všechny společnosti potřebují hranice. Nebude-li existovat společenská sankce za oslavování násilí, Amerika se stane nebezpečnější. Již dnes křehká sociální důvěra se zhroutí.
Od některých podporovatelů Trumpa pak zní, že jim událost otevřela oči. Totiž že si uvědomili, že je někteří jejich ideoví odpůrci skutečně nenávidí až za hrob, když by je někdo zabil, tak nejen že neprojeví lítost, ale ještě dají veřejně najevo svou radost a zadostiučinění. Myslíte, že takové myšlení je na americké levici v mainstreamu?
Mnoho progresivistů, třeba komentátor deníku The New York Times Ezra Klein, vyjádřilo upřímnou lítost nad atentátem a uznalo, že zabít někoho za názor, s nímž nesouhlasíte, je zásadním odmítnutím toho nejlepšího z americké demokracie. Předpokládají však morální rovnocennost extremismu obou stran, přičemž oba odsuzují. To však zcela neplatí. Například pokus o únos guvernérky Michiganu Gretchen Whitmerové, jejž ve svém komentáři uvádí Klein, se svým významem nevyrovná zastřelení republikánských kongresmanů nebo dvěma pokusům o vraždu prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.
autor: Karel Šebesta