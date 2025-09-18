Plzeňská válka o druhé místo: Okamura na náměstí, Fiala v parku

Plzeň, průmyslové centrum západních Čech, je městem velkých protikladů. Někteří si zde připomínají osvobození Američany v roce 1945, jiní zase následující éru, kdy město bylo „pevnou hrází míru a socialismu“.
Odpovídají tomu i volební nálady ve městě, které bývalo baštou ODS, ale nyní má primátora z hnutí ANO.
Ve středu odpoledne se právě zde potkávají dvě předvolební akce celostátních lídrů. Na náměstí Republiky, tradičním centru místního dění, kde se u katedrály konají trhy a jarmarky, má tentokrát na celé odpoledne rezervé SPD.
Český jarmark představuje program s pivem, nákupy a lidovou veselicí, začíná obvykle ve třináct hodin, předseda Tomio Okamura přijíždí v 16.30. V blízkých Křižíkových sadech se ale ve stejném čase má objevit premiér Petr Fiala s akcí „teď jde o Česko“. Dojde zde tedy o půl páté k přímému souboji dvou stran, které se v aktuálních průzkumech z opačných stran blíží k patnáctiprocentní hranici. I když si SPOLU stále drží na SPD náskok, heslo „pojďme na druhé místo“, původně považované za hodně odvážné, zaznívá na mítincích a jarmarcích Okamurova hnutí stále častěji.
Válka na Ukrajině skončí, korupce nikoliv
Na náměstí Republiky jsou stánky i stoly ve velkém stanu obsazeny už v poledne. Fronty na jarmark, zeleninu i klobásy překonávají vše, co bylo na dřívějších jarmarcích. Lidé s kelímky posedávají po celém náměstí kolem katedrály. Z jednoho poutače na to shlíží Zdeněk Hřib s krajskými Piráty.
S úderem jedné přichází na pódium jednička plzeňské kandidátky Marie Pošarová. Zve na nákup potravin za ceny, za které zemědělci dodávají do supermarketů, a zdůrazňuje, že rozdíl jde do kapes řetězcům.
Později se na pódiu objeví dvojka kandidátky Petra Novotná, expertka na zemědělství, a další kandidáti. Jeden to pojímá vskutku „na zbojníka“.
Probíhá tradiční soutěž v hádání písniček, na kterou si po mítinku v Olomouci stěžovala zpěvačka Berenika Kohoutová, že nechce být spojována s SPD.
U pódia hovoříme s poslankyní Marií Pošarovou. Plzeňský kraj, kde kandiduje, se podle poslankyně za poslední čtyři roky zásadně změnil. A podstatný vliv na to měli zahraniční pracovníci, kteří se stali zdrojem kriminality i dalších problémů. „Agentury je sem přivezou a vůbec se o ně nezajímají,“ vysvětluje.
Jenže za Fialovy vlády bohužel tento systém byl vládními podporami povzbuzován a zcela se utrhl ze řetězu. V podstatě sem byly přeneseny tamní praktiky korupce a mafiánských struktur, pro které se české veřejné prostředky staly zlatým dolem.
„Mluvila jsem s jednou Ukrajinkou, která mi řekla: Víš, ta válka skončí, ale ta velká korupce na Ukrajině pojede dál. Sama mi řekla, že korupce je největší problém Ukrajiny. Tam berou všichni, na úřadech jsou přímo ceníky. Za vzdělání se tam platí v dolarech. A teď se ten problém přenesl do České republiky,“ vysvětluje.
Mimo záznam pak dodává podrobnosti, které jako poslankyně zjistila o konkrétních případech korupce a mafiánských struktur.
„Právě proto musí být naším cílem, aby skončila válka a ti lidé se mohli vrátit na Ukrajinu,“ vysvětluje.
Sledujeme přitom skupinku protestujících s ukrajinskými vlajkami, která dorazila kolem třetí hodiny. K dvěma ukrajiským, unijní hvězdné a české přibude časem ještě palestinská a internacionální vlajka LGBTQ komunity.
„Já bych na žádnou Ukrajinu nikdy bojovat nešel a děti bych tam nikdy neposlal,“ přichází jim říct jeden z účastníků akce. Další s nimi zavedou i delší debatu. Policisté z antikonfliktního týmu stojí diskrétně poblíž, ale vše skončí v klidu.
„Policie to tu zvládá naprosto skvěle. Věděla, že tu budou dvě akce, poslala dost lidí, takže to snad proběhne v klidu. Přál bych si to, vidíte, že jsou to děti,“ říká pro ParlamentníListy.cz jeden z pořadatelů a ukazuje na skupinku s vlajkami.
Časem k ní dorazí pár dalších, kteří si nesou zelené a oranžové balonky připomínající druhou předvolební akci.
Fiala: Žijeme v demokracii, to všude nemají
O sto metrů dál, v Křižíkových sadech, je ještě v půl čtvrté prázdno. Trojice dobrovolníků zrovna vybaluje skákací hrad s logem KDU-ČSL, vedle roste stánek ODS a malé pódium. Parčík pod zdí se zaplňuje až před čtvrtou.
Krátce poté nastupuje na pódium Martin Baxa. Ministr kultury tu byl dlouholetým primátorem, moderátorka připomíná, jak tu vedl projekt Plzeň – evropské město kultury. Ministr se pochlubí, že už se tu překřikoval s fanoušky SPD, a vykládá, že SPOLU je ta nejlepší volba.
Střídá jej další místní kandidát, Marek Ženíšek za TOP 09, kterému moderátorka vesele nahodí „a vy se také zajímáte o lidská práva“, což ministra pro vědu a výzkum dovede k výkladu o nebezpečí z Ruska. „Odstřihli jsme se od ruského plynu, nejsme energeticky vydíratelní,“ ujišťuje publikum.
Pak vystupují další kandidáti. Hodně se mluví o mladé generaci, jeden z kandidátů vysvětluje, jak tu chce vybudovat vzdělanostní společnost jako v Německu a Rakousku. Vzdělanostní společnost se podle něj až tak netýká vědomostí, ale kompetencí. „Je potřeba zachytit tu novou éru digitálních dovedností,“ přidá se další řečník, středoškolský profesor matematiky.
Ten se přimlouvá za podporu pro osmiletá gymnázia. „Tam se vychovávají ti lidé, co vás jednou budou operovat, vědci, právníci,“ vysvětluje matikář. Osmiletá gymnázia jsou podle něj prostorem, kde mohou mladí lidé dosáhnout svého potenciálu i v podmínkách inkluzivního školství.
Ilona Jehličková z TOP 09, bývalá starostka prvního plzeňského obvodu a dnes poradkyně ministra práce a sociálních věcí, mluví o tom, že „v sociálních věcech se této vládě povedly takové věci jako nikomu předtím“, a tisková mluvčí plzeňské fakultní nemocnice vychválila, co ministr Válek dělá pro zdravotnictví.
Lidé mluví o tom, jak to současná vláda měla těžké, a často je slyšet strach z volby Andreje Babiše a zbytku současné opozice. Zejména poté, co se na kraji parku shromáždí skupina odpůrců premiéra. „Vždyť je to nesmysl,“ protestují proti plakátu, kde je premiér a vicepremiér Rakušan s hákovým křížem.
Struktura diváků je ale věkově i sociálně překvapivě podobná jako na náměstí „u Okamury“. Tamní svéráz představoval jeden nespokojený nakupující, rozčilující se nad absencí másla na pultě mlékárenského stánku, zde jeden mladý člověk při pohledu na skupinu odpůrců premiéra Fialy říká, že „já s nimi nechci být spojováno“.
Zatímco na náměstí se prodává pivo a klobásy za „výrobní“ ceny, zde se u stánku ODS rozdávají zdarma koláčky a bagety a vedle z přívěsu káva a nealkoholické nápoje. V provozu je fotokoutek a můžete si nakoupit reklamní předměty v barvách SPOLU. Na dračku jdou zejména kloboučky. „Ta zelená a oranžová to tady krásně rozzáří,“ nabádá moderátorka.
Z pódia zní také výzvy k demokracii a toleranci, premiér Fiala prý hovoří s každým, kdo je schopen formulovat dotaz slušně.
Premiér nakonec dorazí krátce po půl páté. Hned při příchodu je přivítán odpůrci. Je jich několik desítek, z celkového počtu na náměstí menšina, ale názor vyjádří jednoznačně a hlasitě. Petr Fiala se pokouší diskutovat, ale v hluku to není příliš možné. Postupně se propracovává k pódiu, odkud moderátorka vzkazuje přísloví o lese a ozvěně.
Pod ním čeká zhruba pět stovek příznivců, zdá se, že pořadatelé jsou z množství diváků příjemně překvapeni. „Pokoušel jsem se hovořit s těmi lidmi, kteří jsou nespokojení. S některými to šlo. S jedním pánem jsem si dokonce začal tykat, protože mi tykání nabídl. Někteří jsme se poslouchali, někteří křičeli, ale já říkám: pánbůh zaplať za to, že mohou křičet, a děláme vše pro to, aby lidi mohli takhle křičet na předsedu vlády. To svědčí o tom, že žijeme v demokracii. Všude demokracii nemají,“ začíná premiér Fiala.
„Na sousední zemi dopadají ruské drony. Nikdo nemůže říct, že se nás to netýká, přesto se tu k moci derou politické síly, které říkají, že se nemusíme starat o naši bezpečnost, že Rusko nemá agresivní politiku, že nám nic nehrozí,“ divil se.
Posluchačům přivezl svou novou knihu a přesvědčoval je, že nemají věřit komentátorům, kteří píší, že už nemůže vyhrát. Úplně to samé prý psali před čtyřmi roky, a stejně pak vyhráli. „Ano, Babiš nevyhraje,“ přitaká hlasu z publika.
Letošní volby podle něj budou o tom, zda udržíme kvalitní demokracii i pro příští generace. „Přijďte k volbám, pozvěte k nim i své blízké a vysvětlete jim, že pokud tu chtějí kvalitní demokracii i pro budoucí generace, tak mají jedinou šanci, volit koalici SPOLU,“ zakončil svůj projev.
Okamura: Pokud vyhraje pětikoalice, tak já si půjdu sednout
Tomio Okamura měl na hlavním náměstí zhruba dvojnásobné publikum. Skupina odpůrců se posunula blíže ke katedrále a při jeho projevu cinkala klíči, asi na konec vlády jedné strany SPD.
Zatímco Petr Fiala uvedl, že tyto volby nebudou o tom, zda se zvedne nějaká daň, Tomio Okamura hned na úvod svého projevu představuje čtyři hlavní věci, které chce prosazovat. Dostupné energie, levnější bydlení, dostupné a kvalitní potraviny a také revizi všech pobytových povolení Ukrajinců v této zemi.
Pokud jde o kvalitu demokracie, Okamura připomíná, že je to aktuálně poprvé, co je opoziční předák trestně stíhán za politický názor. „Stojím tu před vámi jako obžalovaný člověk. Poprvé ve svém životě. Když zjistili, že nemám žádné dotace, nečerpám žádné peníze, ani nic jiného na mně nenajdou, tak mě obžalovali za plakát,“ krčí rameny.
A osudovost letošních voleb pro budoucnost kvalitní demokracie vidí také jednoznačně: „Pokud opět vyhrají síly pětikoalice, tak já si jdu sednout za názor na tři roky,“ obává se. Po celé republice prý vnímá, že lidé se bojí mluvit, ale on se umlčet nenechá. A připomněl nový billboard SPD, na kterém se objevuje žena v tradičním muslimském oděvu jako česká budoucnost za vlády koalice SPOLU a ministra vnitra Rakušana.
Téma bezpečnosti, v Křižíkových sadech zcela opomíjené, zde naopak dostává velký prostor. V Plzni předseda SPD připomíná pouliční kriminalitu, problémy se zahraničními pracovníky i zdokumentovaný plzeňský příběh recidivisty, který se ještě v den, kdy jej propustili z vězení, vloupal do bytu penzistů a pán jej v sebeobraně střelil do břicha.
„Já jsem již opakovaně navrhoval zákon nazvaný Můj dům, můj hrad. Nikdo by neměl být popotahován za to, že v noci bránil svůj domov, a prokazovat, že proti někomu, kdo mu rozkopl dveře, použil přiměřenou obranu,“ myslí si.
I na své poměry nadstandardně se rozčílí u dalšího příběhu znásilněné šestnáctileté dívky z Litoměřicka, za které byl potrestán migrant z Německa. Původně dvěma roky vězení, nakonec čtyřmi, když soudce konstatoval, že takřka vše hovoří v neprospěch obžalovaného.
„Vykastrovat ho, hajzla,“ zaznělo z pódia.
Po Okamurovi se na pódiu objevila ještě jednou poslankyně Marie Pošarová. Akce končila až po osmnácté hodině a Tomio Okamura se ještě dlouhé minuty pod pódiem věnoval všem zájemcům.
Premiér Fiala už tou dobou byl na cestě na další mítink. Frontě před stánkem, kde podepisoval svou knihu, se omluvil a pozval všechny k volbám.
Jeho hlas se z mikrofonu nese městem až k hlavnímu nádraží. Vloni jej po rekonstrukci slavnostně otevíral ministr Martin Kupka, současně ale byla přímo na nádraží otevírána zvláštní policejní služebna. Příslušníci jsou zde velmi viditelní, a nejspíš je to potřeba.
I to je příběh Plzně posledních let. Jak to tu bude dál, o tom se rozhodne už za dva týdny. Prozatím vypadá velmi pravděpodobně, že hlavní aktéři středečního odpoledne budou na druhém a třetím místě.
autor: Jakub Vosáhlo