Vrbětice: „Takový nadšení po roce 89.“ Zklamaný Ondřej Hejma o Západu. Proroctví

„Šaráda pokračuje,“ myslí si o Vrběticích komentátor Ondřej Hejma. „Je to pořád ta stejná politika konfrontace s Ruskem, dotažení studené války do konce, kdy ten jeden člověk je podupanej, zadupanej do země,“ řekl o politice Joea Bidena, nového amerického prezidenta. A Miloš Zeman, kterého se teď všichni dovolávají? „Miloš Zeman bude čekat, čekat a čekat a Hamáček se bude smažit, smažit a smažit,“ odhaduje komentátor ve svém videu.

reklama

„Šaráda pokračuje,“ citoval Ondřej Hejma z 30 případů majora Zemana v reakci na události okolo Vrbětic. Doplnil pro kontext, že slova padla uprostřed studené války, která byla zmíněnou šarádou. „My jsme si mysleli, že šaráda skončí, dokonce prezident George Bush mladší, byl jsem osobně na té tiskové konferenci na Pražském hradě, řekl: The Cold War is over. It ended,“ připomenul a dodal, že tomu i věřil, ale ukázalo se, že tomu tak není a válka pokračuje jinou formou, ale je to stále stejný souboj, a zmínil války v Gruzii a na Ukrajině. Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 6% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 46 lidí

Komentátor se přiznal, že si myslel, že s příchodem Donalda Trumpa války skončí, ale nyní, když je v Bílém domě Joe Biden, tak se pokračuje v tom, co dělal Barrack Obama. „Je to pořád ta stejná politika konfrontace s Ruskem, dotažení studené války do konce, kdy ten jeden člověk je podupanej, zadupanej do země,“ pravil. Česko v této hře mocností je pouhou figurkou, kterou se táhne na to či ono políčko, myslí si Hejma. „Která musí nakonec sehrát svoji historickou roli,“ prohodil.

Podle něho každého muselo napadnout, proč zjištění ohledně ruských agentů přišla až teď, a jmenoval různé spekulace jako nadcházející volby nebo vyvolání tlaku na Rusko od USA. „To samozřejmě nevíme, netušíme, jenom máme pocit, že jsme smýkáni historií zleva doprava, zprava doleva. A že bohužel najednou nadešla naše hvězdná chvíle, kdy se zase dostaneme do zpráv jako ta zajímavá lokalita, kde něco bouchlo a kde je obrovskej skandál,“ konstatoval.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Představa, že Evropou se toulají dva agenti, kteří jako James Bond umí všechno a dělají všechno, mu přišla přitažená za vlasy: „Když je potřeba, vyhodí do vzduchu muniční sklad, to uznejte, že je fenomenální. Když je to potřeba, zajedou do Anglie, do Salisbury, a tam dělají špatný věci, šíří jedy a snaží se otrávit jiný ruský agenty. Prostě člověka napadne, kde to žijeme, že se tu toulají tajní agenti, kteří si dělají, co chtějí a naše tajné služby nic netuší, naše policie, která to vyšetřuje, tak na nic nepřijde. A trvá to 7 let, než se ukáže, jak to je, jak je nám to předkládáno k uvěření a ono se to tak nějak náhodou trošku hodí.“

Spekuloval, že jde o to, aby Rusové nestavěli Dukovany. Což je dle Hejmy v pořádku, vzhledem k tomu, jakou orientaci si země vybrala v roce 1989. „Bylo to demokratický, bylo to nadšený, bylo to spontánní, že chceme patřit k Západu,“ řekl. Ale i když jsme k Západu loajální, pořád je zde dle Hejmy otázka, proč tedy Rusko umí stavět lepší jaderné elektrárny a vyrábět vakcínu. Uvedl, že Sputniku se na začátku všichni smáli, ale postupně se ukazuje, že jiné vakcíny nejsou k mání. „Jak to, že naši spojenci nám tu vakcínu nedávají a nedodávají? To potom Čech začne být velice skeptický,“ konstatoval.

Připomenul, že Miloš Zeman s vyjádřením čeká. „Miloš Zeman bude čekat, čekat a čekat a Hamáček se bude smažit, smažit a smažit,“ odhadl vývoj a dodal, že následně bude zprávu projednávat vláda a ukáže se, zda důkazy obstojí.

Psali jsme: Erik Best: Koudelka v ohrožení. Zeman? Pozor. Rusové bouchnou dveřmi, mají plán Sněmovna probere diplomatický souboj s Ruskem Proč, proč? Tak tohle nevyšlo. Lidovec si zajel udělat selfie u cedule Vrbětice. Lidé si ťukají na čelo Kdyby někdo sejmul Babiše... Premiér přehodnotil výbuch ve Vrběticích na „útok na zboží“. A jeho oponenti jsou ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.