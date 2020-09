Vrcholný bankéř: Lůza, ti voliči ANO, KSČM, SPD. Nediskutovat s nimi. Žiju na vsi, šílené. Vystrčil na Hrad

reklama

Příspěvek okamžitě vzbudil velkou pozornost a během chvíle se diskuze pod ním značně rozrostla. „Noblesa není na dně drahé láhve vína, neroste dehumanizací a dehonestací skupin obyvatel dle využití ústavního práva volit. Lůza krmí vaší peněženku svou prací a umožňuje vám žít tak, jak žijete. Jsem zklamán. Myslel jsem si, že máte na víc. Hezký večer,“ vzkázal Langmayerovi uživatel Robert Masarovič.



„Pane Masaroviči, prosím, já se uživím i jako soustružník, k čemuž mám mimo několik Mgr. titulů i SŠ vzdělání. Faktem je, že jen nesoudný občan může ANO2011, to je ten paradox: 2011, podporovat. Opakuji: nesoudný občan,“ přitopil manažer v diskuzi.





Někteří i přes souhlas se sdělením nebyli úplně nadšeni nad samotnou formou podání vzkazu. „Souhlas. Na druhou stranu to nazvání těch voličů lůzou jim procenta nesníží. Já se snažím o diskuzi. Nejde to dobře, ale aspoň budou znát jiný názor a můžou přemýšlet o tom svém. Tady je potřebná slušná konstruktivní argumentace,“ napsal jiní komentující.



Langmayer si byl ale zcela jist. „To je rozšířený omyl, nemá to žádný smysl. Lůza,“ obořil se.







Došlo i na otázku, proč zaznívá takový komentář: „Vy jste dost přitvrdil. Ta frustrace už se nedá vydržet, co?“



Odpověď voliče nejsilnější české strany opět nepotěší. „Jen reakce na ty akce vládních (j)elit z ANO a jejich voličů, žiji trvale na vesnici, šílený obrázek devastovaných lidi...“ osvětlil své vyjádření Langmayer.



„Fascinuje mě to přesvědčení, s jakým označíte velkou část národa za lůzu. Napadlo Vás někdy, co si ta lúza říká o Vás a proč volí tak, jak volí?“ sneslo se na to. A další z přítomných se Langmayerovi vysmál: „On netuší, že aby opozice vyhrála volby, musí jim ta ‚lůza‘ dát hlas. Takto je těžko přesvědčí, aby odešli od Babiše. Jiné hlasy nejsou, je jenom 100 % hlasů k dispozici.“



„... a díky téhle jejich zmrdovské nafoukanosti a pohrdání lidmi ti idioti prohrají další volby, jediné co jim pak zbývá, vzájemně se v diskuzích ujišťovat o své nadřazenosti a machrovat před ostatními ... a to je vlastně dobře,“ zaznělo na to od uživatele Josefa Brodského.







Mnoho lidí začalo pod příspěvkem označovat zaměstnavatele Langmayera s tím, aby se vyjádřil, zdali souhlasí s názorem svého vysoce postaveného manažera. „Očekávám, že Raiffeisenbanka s vámi souhlasí i co se týká vztahu ke svým zákazníkům jako k lůze,“ padlo.



Raiffeisenbanka ale zřejmě úplně nadšena nebyla, Langmayerův profil se totiž během pondělního rána stal soukromým a lze si tak domyslet, že jedním z důvodů, mimo nadávky, mohla být i možná nepříliš radostná slova banky k Langmayerým vyjádřením.



Nebylo totiž zdaleka poslední, které v minulých dnech zaznělo.



„Jsem rád, že ODS a pan Miloš Vystrčil jasně ukazují, kde nechutné režimy CLR a i RF mají svoje místo v geopolitice...“ objevilo se na jeho twitterovém účtu před týdnem k tehdy počínající cestě předsedy senátu na Tchaj-wan.







Na to mu v diskuzi přistál názor, že by bylo lepší, kdyby byl Vystrčil v TOP 09. To však zřejmě opět také nebude oblíbená Langmayerova politické strana.



„Jj, Vy volici TOP 0,009 jste kouzelní...“ pustil se do další parlamentní strany.





Langmayer ovšem nezůstal jen u Parlamentu. A kdo že by byl tedy podle manažera ideálním prezidentem? „Místo snění o nějakém ideálním kandidátu na příštího prezidenta ČR nám tu před očima roste jasný, zkušený, čitelný Miloš Vystrčil z ODS. Mluví se zde stále o praktickém spojování demokratických stran, tož jsem zvědav,“ dává jasně najevo.







