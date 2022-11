Vše sežerou Češi? Nákupy v Polsku: Fiala, vztek, nový vývoj

„Jedu na noční, všude Češi, vracím se z noční, všude Češi,“ postěžoval si podle ČTK obyvatel polského příhraničí a ptal se, zda Češi vůbec spí. Důvod? V Polsku jsou ceny potravin výrazně nižší díky kurzu zlotého a zrušení DPH na některé základní potraviny. Češi dělají nájezdy na polské obchody blízko hranic a Poláci si stěžují, že na ně zbudou jen prázdné regály, že se nedostanou k čerstvému ovoci a zelenině, a mají obavy z toho, co bude před Vánoci. Jídlo vyvolává nevraživost. ParlamentníListy.cz se ptaly, zda je oprávněná a co s tím?

reklama

Jedna žena z Bogatynie, kterou cituje Gazeta Wyborza, tvrdí, že šla do obchodu jednoho řetězce a před šestou ráno stáli Češi ve frontě a ona nic nekoupila. V supermarketu bylo tolik lidí, že nemohla projít mezi regály. Objevila se i výzva místního politika Artura Sienkiewicze, který na parkovištích před obchody rozdával zákazníkům z aut s českými poznávacími značkami letáky, aby byli slušní a brali ohled na své polské sousedy. „My, obyvatelé obce Bogatynia, chceme, aby naše děti měly přístup k čerstvému zboží (zelenině, ovoci). Pomalu to začíná být nemožné, přicházíme do obchodů a stále častěji nacházíme prázdné regály,“ píše ve výzvě s dodatkem, že Polákům vadí, že zákazníci z Česka po kartonech vykupují jogurty, máslo nebo maso.

Co by kamenem dohodil od Bogatyně, v Hrádku nad Nisou, bydlí hejtman Libereckého kraje a předseda Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta, který situaci sleduje téměř v přímém přenosu. „Nákupní turistika v pohraničí funguje za každého režimu. Má generace si určitě pamatuje, jak jel člověk do Žitavy (německé město hned vedle polské Bogatyně a českého Hrádku nad Nisou, pozn. autora) ve starých botách a vracel se v nových, aby nemusel platit celní poplatky. Teď je to vyhrocené rozdílem v cenách potravin mezi Polskem a Českou republikou tím, že je v Polsku zrušené DPH na potraviny a zároveň se vychýlil významně kurz koruny a zlotého. Takže se prostě vyplatí jet na nákupy do Bogatyně a dalších polských měst pro větší množství lidí. O víkendu vidím pražské či středočeské značky úplně běžně. Pak je to samozřejmě tak, že když je v Polsku všední den a u nás svátek, tak čeští nakupující ráno vybrakují v obchodech úplně všechno a Poláci, když jdou odpoledne z práce, tak jsou samozřejmě naštvaní, když si nemůžou koupit třeba máslo. Podle mě to směřuje k tomu, že v nějakých obchodech bude omezeno nakupování počtu věcí na určité množství, což se při slevových akcích děje i u nás. Z toho je pak ta zjitřená nálada, že opravdu v některých obchodech nebylo odpoledne nic. Částečně je to vina i těch obchodů, že vědí, kdy jsou v Česku svátky, a mohou očekávat nákupní hody,“ řekl a ještě doplnil už výše uvedenou věc s letáky. „Dokonce vím o jednom okresním radním v Bogatyni, který dává letáky do českých aut se zdvořilou prosbou, ať se při nakupování chovají jako lidi a neházejí kolem sebe zbytky balení a podobně. Dá se to přirovnat k oblastem postiženým hromadnou turistikou. Pro místní je to k nevydržení,“ přirovnal hejtman.

Své o tom ví i Jan Birke, starosta Náchoda, který leží blízko polských hranic. „Je to velký problém. Starostuji v Náchodě, který je na hranicích. Už v šest hodin ráno je v Polsku 70 metrů česká fronta před obchodem a potravinami. Odpoledne je prakticky vše českými občany vykoupeno. Není se ale přece čemu divit! Když máme dražší a mnohdy nekvalitní potraviny, než mají Poláci. Lidé nejsou hloupí a jdou tam, kde nakoupí levně a kvalitně. Nevraživost samozřejmě je, nejen v obchodech, ale i u benzínových pump,“ popsal bývalý poslanec ČSSD.

Jeho slova potvrdil i předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Když sledujete situaci třeba v Náchodě, vidíte davy lidí, kteří nakupují těsně za hranicemi. Je to neudržitelná situace. Sociální demokracie navrhuje už od února snížení DPH na potraviny, regulaci ceny a zároveň změnu zemědělských dotací. Potřebujeme výrazněji podpořit produkční funkce, zejména živočišnou výrobu. Krize na Ukrajině zatím nemá tak tragické důsledky v oblasti trhu s obilím, ale to se může změnit. Proto je potřeba být připraven i na podporu skladování a další regulaci trhu,“ vysvětlil.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podle mě se mají kroky dělat systematicky. Akce vyvolává reakci. Proto není možné si stěžovat. Poláci si za to mohou sami,“ okomentoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu EP.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V Evropě máme sice společný trh, ale nemáme společné daně. Dovedu si představit, že kdyby to bylo možné, budeme v současné krizi snižovat DPH na potraviny celoevropsky. Pokud si ovšem Česká republika chce ponechat vyšší sazbu, není příliš cest, jak by tomu EU mohla zabránit,“ objasnil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Polská vláda má protiinflační štít, který funguje. Česká vláda má jen děravý deštník. Nikdo se proto nemůže divit, že Češi míří za levnými nákupy do Polska. Lidé na ceny v českých obchodech nemají peníze, navíc teď budou čelit novým zálohám na energie, které i přes zastropování mnoho lidí finančně neutáhne. Češi se zkrátka snaží ušetřit, kde se dá. Je to zcela logické. Pokud kvůli tomu vzniká nevraživost, je to vina současné vlády. Nikoho jiného,“ domníval se Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„V Polsku jsou nižší ceny i proto, že zemědělci neplatí sociální a zdravotní pojištění a jsou daňově zvýhodněni. U nás jsou zvýhodněni majitelé půdy, i když nic neprodukují. Nevraživost by byla přirozená i na naší straně. Stát neužívá nástroje na její zmírnění,“ upozornil Ivan David, europoslanec za SPD, člen výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP.

„Chápu, že se to mnohým Polákům nelíbí, ale co mají naši občané dělat? Vláda je nechala na holičkách. Zdražování je jedno z nejvyšších v EU (u energií nejvyšší), v příštím roce bude zřejmě minimální mzda nižší než v samotném Polsku, a tak hledají, kde ušetřit. Lidé mají mé plné pochopení. Kdyby byla vláda co k čemu, tak s tím dávno začala něco dělat!“ uvedla Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

„Opustit zelené šílenství, udělat vše, aby Fialova vláda skončila co nejdřív, ukončit nesmyslné sankce, zastavit válku diplomatickým jednáním, prostě vrátit světu aspoň kousek normálnosti. Ostatně Trikolora to má jako svůj základní programový pilíř, že bráníme normální svět,“ prozradila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nic bych nedělal. My si snížení DPH dovolit nemůžeme, protože to znamená další státní dluhy. A Poláci – když se něco v tržní ekonomice prodává, tak to výrobci musejí pokrýt nebo prodejci zdražit. A pár křiklounů – ti budou vždycky a všude,“ konstatoval František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

Psali jsme: Ivo Strejček: Balašovy zkázonosné úmysly Bezodkladně vyřaďte onemocnění covid-19 ze seznamu nakažlivých lidských nemocí, vyzývají vládu členové institutu Pro Libertate! Bidenova mluvčí půjde vypovídat. Řeší se porušení ústavy USA. Vážné Němci se připravují, že na Ukrajině bude hůř. Scholz už naléhal

„Možná je třeba se tak horlivě nevyjadřovat k dopadu rakety v Polsku, nevyhlašovat hned válku Rusku, ale stejně tak s vervou vyhlásit válku drahotě. Jedním z kroků by bylo snížení DPH na potraviny. Nevím, jezdí mnoho lidí do Polska a neslyšel jsem, že by měli problémy. Možná jen pro některé a pro někoho zbožné přání. Jediné štěstí naší současné vlády je to, že drtivá většina našeho obyvatelstva žije ve vnitrozemí, protože když do toho započítají pohonné hmoty, tak cesta na nákupy se jim nevyplatí,“ sdělil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Jít v ČR cestou rušení nebo snížení DPH nemá smysl – jak jsme si už v minulosti ověřili, prodejci myslí především na své zisky a snížení by bylo minimální. Pomohla by regulace nebo zastropování cen základních potravin. Co se týká nákupních zájezdů do Polska, případnou regulaci si Polsko bude muset vyřešit samo. Známe i z minulosti nájezdy zákazníků do ČR, je to logický jev, který souvisí s volným pohybem v rámci EU a těžko s tím bojovat,“ upozornil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Co s tím? Nic. Až se vrátí k DPH, ustanou zájezdy do Polska. Bydlím dvanáct kilometrů od hranic Polska. Pamatuji toho hodně,“ připomněl Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu ČR.

„Nedělal bych z toho drama. Polští obchodníci dozajista vidí, jak velký zájem je o jejich zboží v česko-polském pohraničí, a jistě si s tímto zájmem poradí vyšší nabídkou,“ konstatoval Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, starosta Chrastavy, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR.

„Poláci dlouhodobě zvýhodňují své producenty potravin a zemědělce vůči evropskému trhu. Toto je důsledek,“ uvedl Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomouc, místopředseda volební komise Senátu ČR.

„Drahota je problém, který pálí naše občany ze všeho nejvíce. Řešením je dočasné snížení DPH na potraviny, což SPD navrhovalo už dávno, čemuž se ale současná vláda pětikoalice vyhýbá. Díky tomu, že s cenami potravin žádná řešení nepřijala, tak vybrala od občanů ve zvýšených cenách zejména u potravin o 127 miliard více do rozpočtu a naši občané jezdí na nákupy do Polska. Je potřeba konat a nepodporovat pouze Ukrajinu, ale zejména pomáhat našim občanům,“ myslel si Radovan Vích, poslanec SPD, předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

„Podle mě nevzniká. Je to mediální bublina, aby odradili lidi od nákupů v Polsku. Je ale pravda, že tato vláda zásadně podcenila a ignorovala potřeby našich občanů, a proto je nutí vyjíždět do okolních států, aby nakoupili základní potraviny za rozumné a akceptovatelné ceny, které si mohou při svých příjmech dovolit. Problém je, že na to v konečném důsledku opět doplácí stát, jeho firmy a občané. Jedinou cestou je demise Fialovy neschopné vlády, která naši zemi poškozuje a přivádí lidi do bídy a nouze,“ ohodnotil Marek Novák, poslanec ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Už více než třicet let jsme ubezpečováni o jedinečnosti tržního hospodářství a trh má řešit vše! Pod tímto heslem jsme vyprodali výrobní historii Československa a spolehli se na tržní systém EU. Nyní při krizích, které postihují více účastníků trhu a můžeme je nazývat globálními, vidíme, jak trh selhává a jak je důležité mít vlastní kapacity ve vlastních rukou. Nedivím se Polákům, ale musíme si uvědomit, že systém narazil na své mantinely, a pokud chceme přežít, musíme opět budovat silné Čechy, Moravu a Slezsko,“ okomentoval Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Vyměnit vládu a dělat to také tak? navrhl Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Tak je logické, že lidé v této době hledají po celé Evropě, jak ušetřit. Tu nevraživost proto nechápu,“ nechápal Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„To je jen jeden z mnoha příkladů dokazujících, že máme nejhorší vládu nejen v historii naší země, ale i v celé Evropě. Dokud tu budou vládnout, tak je naděje na zlepšení minimální,“ myslel si Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

Ing. Vlastimil Tlustý ODS

...

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přeshraniční nákupy byly vždy, souvisí to s rozdílnými cenami. Češi vlastně Polákům zvyšují obrat, a pokud se v Polsku chovají slušně, není důvod ke zhoršení vztahu. Snížení DPH je také dočasné, takže rozdíly z důvodů nižších daní se vyrovnají,“ objasnil Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, bývalý poslanec.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to pěna dní bez skutečného významu na naše vzájemné vztahy. Nestěžují si všichni Poláci. Polští obchodníci jsou nadšeni. Je to stejné, jako když k nám jezdili před naším vstupem do EU nakupovat Rakušané a Němci do bezcelních obchodů mezi hraničními přechody. Rakouští zákazníci byli nadšeni, rakouští majitelé obchodů a rakouské finanční úřady v tom viděli nekalou konkurenci a nadávali,“ napsal Zdeněk Koudelka, právník a bývalý poslanec.

„Obávám se, že za současné naší vlády narůstající kritický stav řešit nelze, vláda je nekompetentní. Těžko lidem zazlívat, že jezdí do Polska na nákupy. Zrovna dnes byla zveřejněna informace, že průměrný nákup základních potravin, který u nás v Kauflandu stojí 3 000 Kč, lze v Polsku pořídit o třetinu levněji. Za 1 900 Kč! Jistě si mnozí vzpomenou, jak ministr zemědělství Zdeněk Nekula v červenci vykřikoval, jak ceny potravin padnou dolů. Nepadly, nepadnou, naopak budou dál stoupat, a tak vidím jediné řešení. A sice aby padl on a celá tato vláda, jíž podle posledního průzkumu věří už jenom pouhých 28 % občanů! Nepamatuji si, že by jakákoliv předchozí vláda za pouhý rok dosáhla takové míry nedůvěry. Například významný pravicový politik mezinárodního formátu, dvojnásobný emeritní prezident republiky Václav Klaus nedávno zde, v Parlamentních listech, ve vztahu k současnému ministru financí Stanjurovi napsal, že nic takového tu třicet let nebylo a že země je nespokojená s tím, kdo jí vládne a jak jí vládne. Další příklad, soukromý zemědělec a šéf Okresní agrární komory Chrudim se ptá, jestli vůbec této vládě docházejí důsledky jejích činů. A tak bych mohl pokračovat, takové a podobné názory rostou. Sečteno a podtrženo, tento premiér se drží ve svém křesle jedině proto, že poslouchá coby předseda vlády předsedající země EU skutečné vůdce Unie, Německo a Francii, a není schopen se starat o naše lidi. Ministr zemědělství svému resortu nerozumí atd. atd. Mezi lidmi stoupá blbá nálada a zkrátka je třeba, aby do Strakovky přišla nová vláda. Dřív než přijde sociální výbuch. Ve společnosti to vře a v této politické sestavě bohužel není jiné řešení než odchod. Čím dřív, tím líp!“ domníval se Jan Veleba, bývalý senátor a předseda Agrární komory ČR.

Psali jsme: Paroubek: Tohle je jen začátek. Chudoba, účty... Za tohle jsme klíči necinkali Nováková (KDU-ČSL): Náhradní manželství v souvislostech Senátorka Zwyrtek Hamplová: Marketing by s jasnými fakty nebyl potřeba Zákaz EU na ropu z Ruska? Bulharsko ji bude dovážet dál



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.