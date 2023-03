Vše zdražuje. 120 000 Čechů i tak kupuje zbraně Ukrajině. Dostali pochvalu

Zakladatel Jablotronu a miliardář Dalibor Dědek na rádiových vlnách představil raketomet RM-70 zvaný Přemysl, který poputuje z České republiky na Ukrajinu. Lidé na něj vybrali 30 milionů, mimo jiné i v rámci sbírky iniciativy Dárek pro Putina, které je Dědek zakladatelem. Volání demonstrantů po ukončení posílání zbraní na Ukrajinu označuje za projev „zbabělosti“. Je hrdý na Čechy, kteří i v době zdražování sáhnou do svých peněženek, aby mohli vyzbrojování Ukrajiny podpořit. Další sbírka by podle něj mohla být na vrtulník, bude zálet, co si Ukrajinci nadiktují.

Na Ukrajinu zamíří z Česka raketomet RM-70 nazvaný Přemysl. Ve sbírce Dárek pro Putina na něj lidé vybrali 30 milionů korun, součástí dodávky bude 365 raket. Iniciativa Dárek pro Putina vznikla na podporu ukrajinské armády poté, co byla Ukrajina v únoru 2022 napadena Ruskem.

Zakladatel této iniciativy Dalibor Dědek ve vysílání Rádia Impuls k funkci raketometu RM-70 dodává: „Vybrali jsme pro něj název Přemysl, protože se blíží jaro a taková raketa skutečně dokáže přeorat veliký lán,“ popsal podobnost se schopnostmi Přemysla Oráče.

„Tento raketomet je poplatný své době, ale bude to zbraň roku 2023, protože probíhá její kompletní rekonstrukce. Umí napáchat velké škody, je to věc, které Ukrajinci rozumí. Tím, že se v něm používají velmi moderní rakety, které mají relativně dlouhý dolet čtyřiceti kilometrů, nesou poměrně velkou nálož a cílí velmi přesně,“ dodává podnikatel.

Raketomet je podle Dědka věc, kterou Ukrajinci potřebovali a sami si o ní řekli na základě jednání ukrajinského ministra obrany s expertní skupinu českého Ministerstva obrany. „Právě díky dárcům prostřednictvím webu Zbraně pro Ukrajinu nebo Dárek pro Putina se už složilo spousta Čechů a do dnešního dne vybrali 32 milionů korun.“

V rozhovoru Dědek sdílel svůj názor na protesty části české veřejnosti a ve jménu míru volání po skoncování vyzbrojování Ukrajiny. „Je to projevem určité pohodlnosti a zbabělosti. Myslím, že je to dáno tím, že si tito lidi nedokážou uvědomit, že pokud by Ukrajinci nezískali zpět svá území a svět se smířil s tím, že Rusové mohou rozšířit svou expanzi, tak se můžeme velmi brzy dočkat toho, že budeme my v roli těch, kteří budou přicházet o svá území,“ upozornil, že zabíjení žen a dětí kousek za našimi hranicemi nesmíme tolerovat.

Ocenil obrovskou solidaritu Čechů, které samotné trápí zdražování. „Cítím se tak trochu provinile, protože patřím k té části světa, která ač mohla, tak dosud nezastavila ruskou invazi na Ukrajině. Myslím si, že je to věc nás všech. Jsem ohromně hrdý na to, že v tuto chvíli už 120 tisíc Čechů projevilo svůj názor nejen verbálně, ale i v časech, kdy se vše zdražuje a stoupají ceny, neváhají šáhnout do peněženky. My těch téměř 450 milionů korun, které jsme vybrali od loňského května skládáme z plateb, které posílají občané ve výši 100 až 1000 korun,“ ocenil Dědek podporu Ukrajiny ze strany obyčejných lidí.

„Je to ohromným projevem solidarity a já jsem na Čechy pyšný,“ zdůraznil miliardář s tím, že sbírka na další zbraňový systém bude dále pokračovat. Záležet bude na tom, co si ukrajinská strana dále vybere. „Chceme směřovat do vzduchu, nejraději bychom koupili vrtulník,“ nastínil zakladatel iniciativy Dárek pro Putina Dalibor Dědek další plány.

