Všechny je zlikvidujeme, vzkázal izraelský ministr o teroristech. Joe Biden zklamán

Agentura Reuters napsala, že izraelská armáda přistoupila na několikahodinové příměří, aby se civilisté ze severu pásma Gazy mohly přesunout na jih. Prezident USA Joe Biden dal najevo nespokojenost. Prý usiloval o to, aby příměří trvalo 3 dny, a ne pár hodin. Izraelská armáda však odmítla na něco takového přistoupit. Už kvůli dětem, které teroristé z Hamásu unesli. Palestinský premiér Mohammad Shtayyeh řekl, že izraelský cíl eliminovat Hamás „nenastane“, protože organizaci spojuje více idea než jen nějaká militantní struktura.

Válka v Izraeli trvá už přes měsíc a armáda židovského státu podle Američanů souhlasila, že od čtvrtka na čtyři hodiny umožní alespoň částečné příměří i na severu Gazy, aby se palestinští civilisté měli šanci dostat na jih, jak k tomu ostatně civilisty vyzývá izraelská armáda celý měsíc. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant dal však jasně najevo, že žádné trvalejší příměří nebude, dokud teroristé z hnutí Hamás nepropustí všechny rukojmí.

„Nepřestaneme bojovat, dokud budou naši rukojmí v Gaze a dokud nedokončíme naši misi, kterou je svržení režimu Hamásu a odstranění jeho vojenských a vládních struktur,“ řekl Gallant. Na slova izraelského ministra obrany upozornila agentura Reuters.

Podle serveru listu Jerusalem Post Galant promluvil i o dětských rukojmích. „Dívám se na dětská rukojmí, jako by to byly moje vlastní děti.“ Jedním z takových rukojmích může být dvanáctiletý Yigal Yaakov. Právě tento chlapoec by mohl být podle Jerusalem Post v dohledné době propuštěn.

„Dostaneme se k těm, kteří byli zapojeni do útoku, nepolevíme, všechny je zlikvidujeme, nemají místo pod sluncem,“ dodal Gallant.

Palestinský premiér Mohammad Shtayyeh řekl, že izraelský cíl eliminovat Hamás „nenastane“, protože organizaci spojuje více idea, než jen nějaká militantní struktura.

Palestinský islámský džihád podle listu Haaretz uvedl, že je připraven propustit z humanitárních důvodů dvě rukojmí, poté zveřejnil video dvou Izraelců, které zadržují v Gaze, chlapce a starší ženy, jak chválí své únosce a kritizují premiéra Netanjahua.

Izrael oficiálně neřekl, jak přesně to s pauzami v boji bude z jeho strany a večer se podle agentury nezdálo, že by panoval nějaký zvláštní klid zbraní. „Podnikáme lokalizovaná a přesná opatření, abychom umožnili odchod palestinských civilistů z města Gaza na jih, abychom jim neublížili. Tyto věci nijak nenarušují válečné boje,“ řekl Gallant.

V pásmu Gazy existují dva koridory, kterými mohou putovat jak propuštění rukojmí, tak palestinští civilisté do většího bezpečí před izraelskými bombami a vojáky, kteří vstoupili do Gazy po 7. říjnu, kdy teroristé z Hamásu vtrhli na území Izraele a povraždili tady na 1300 dětí, žen i mužů. A desítky dalších unesli. Agentura Reuters připomněla, že to byl nejkrvavější den v moderních dějinách Izraele.

Podle serveru listu Haaretz bylo dohodnuto, že každé čtyřhodinové příměří bude oznámeno s tříhodinovým předstihem. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že spojenci NATO podporují tyto humanitární pauzy, aby se k civilistům z Gazy dostala tolik potřebná pomoc.

Taher Al-Nono, politický poradce vůdce Hamásu Ismáíla Haníji, ve čtvrtek uvedl, že blíže nespecifikovaná jednání pokračují a s Izraelem zatím nebylo dosaženo žádné dohody. Z Palestiny také zaznívá, že v důsledku izraelských útoků zemřelo už na 10 800 lidí, z toho asi 40 procent dětí.

Prezident USA Joe Biden prohlásil, že doufal v delší pauzu, než 4 hodiny. Prý jednal o příměří na 3 dny. Ale neuspěl.

Jeden z amerických představitelů pod podmínkou anonymity uvedl, že šéfové CIA a izraelské zpravodajské služby Mossad se ve čtvrtek v Dauhá setkali s katarským premiérem, aby projednali parametry dohody o propuštění rukojmích a možné dočasné přerušení bojů. V nemocnicích nemocnice Al Shifa a al-Quds na severu Pásma Gazy zůstávají podle agentury Reuters ukryty tisíce lidí a sledují, jak kolem nich zuří boje. Izraelská strana však tvrdí, že militanti z hnutí Hamás se ukrývají i pod nemocnicí a dokonce, že využívají nemocniční sanitky k přesunům zbraní i teroristů.

„Bez příměří, zrušení obležení města Gaza a bezohledného bombardování a válčení, poteče lidská krev dál,“ řekl před oznámením Bílého domu generální tajemník Norské rady pro uprchlíky Jan Egeland.

Izraelci, a ve shodě s nimi i Američané, říkají, že případné uzavření příměří by Hamásu až příliš pomohlo.

