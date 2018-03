Všichni na Hrad podpořit Zemana! velí generál Blaško. Ten souhlasí s výrazem ,,demokratická žumpa" a dostává vzkazy: Ty ksindle lampasáckej...

„Vážení přátelé, kdo můžete, běžte na demonstraci na Pražský hrad a podpořte prezidenta,“ napsal Blaško. Na Hradčanském náměstí se totiž kromě příznivců prezidenta objevují také odpůrci, kteří třímají transparenty „Má bojovat za EU a ne proti ní“, „Musí dodržovat ústavu“, „Nesmí zrazovat svoji zem“ a další.

Blaško se na svém facebookovém profilu vyjádřil také ke komentářům, kterých si všiml pod článkem na serveru Parlamentní listy. Server přejal jeho slova k dění ve Sněmovně proti komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi. A za to se Blaško nedočkal lichotek.

„Parlamentní listy převzaly moje články a zveřejnily je. Toto se objevilo v diskusních příspěvcích: ‚Ty ksindle lampasáckej, Osmiprocentní myš, 07. 03. 2018 17:14:51, jestli se ti po tom tak stýská, tak mi ti umožníme, aby ses už brzo setkal se svými blízkými!' To je úroveň, přesně to na vás, vy sluníčkáři, havloidi a nevím kdo ještě, sedí. Nic neumíte, jste přítěží této společnosti a budete mi vyhrožovat smrtí. Tak, aby bylo jasno, sloužil jsem 38 let a se zbraněmi umím zacházet. Zkuste to!“ napsal Blaško.

„Tak mi tady někteří nadávají do zelených mozků, gum, zkurvenejch lampasáků a jak jste chudáčci trpěli. Něco vám povím, takto nadávali a nadávají ti, co se měli na vojně jak prasata v žitě, přisátí na ty zkurvené lampasáky. Zdravotní klasifikace B, C, kteří nemohli dělat nic jiného než se válet na ústřednách, písaři, kuchaři (čest výjimkám) a další. Díval jsem se na ně, když odcházeli do civilu, protože jsem je znal. Nejvíc řvali a nadávali. Takže vy, co mi dáváte tato jména, raději zalezte, protože takových jako vy jsem viděl tisíce. Drtivá většina, co musela makat se takto nechovala,“ zmínil dále Blaško.

Ing. Hynek Blaško BPP

Lídr kandidátky SPO ve Středočeském kraji v roce 2017

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A o jaké příspěvky konkrétně šlo, za něž se Blaškovi dostalo nadávek?

„To co jsem viděl za expozé našich ‚ochránců‘ demokracie Kalouska, Bělobrádka, Stanjury a dalších, mě jen utvrdilo v tom, že tito lidé nemají žádný morální kredit někoho odsuzovat. Někteří byli u toho, když se ‚zhaslo‘ a po rozsvícení chyběly tisíce miliard z majetku státu. Sedí Kožený, takový expert z Harvardu? Nesedí. Harvard, toť vstupenka do ráje. Sedí další za OKD, ‚Mosteckou hnědouhelnou‘, za vytunelované banky? A vy tu budete kázat o morálce?“ poznamenal velmi kriticky Blaško.

Anketa Jste pro vypsání předčasných sněmovních voleb, které by proběhly ještě letos? (Otázka položena 7.3.2018) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 7469 lidí

„Dobře vás poslanec Ondráček poctil titulem ‚demokratická žumpa‘. Podíl na všech těch svinstvech máte a myslíte, že jsme to zapomněli? Někteří ano, protože vás volili,“ řekl příkře Blaško.

Ten se vyjádřil i k demonstracím, které se uskutečnily v pondělí. Lidé tam protestovali proti Ondráčkovi v čele sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Ten v úterý rezignoval.

„O co se dnes někteří tzv. demonstranti snaží? Dívám se na záběry a vidím samé ‚demokraty‘ v čele s Kalouskem a napadá mě, že se tento pán chce, po volebním debaklu, neustále zviditelňovat a stát se vůdcem ‚demokratických‘ sil, které se nikdy nesmíří s výsledky demokratických voleb. Divím se, že mu už z té jím proklamované demokracie nevypadaly všechny zuby a vlasy. Co se děje ve Sněmovně, je naprosto šílené. Místo aby pracovali a snažili se dát konečně ten chlív do pořádku, jak slibovali před volbami, tak nám neustále servírují floskule – s Babišem nikdy, s kým tedy? Okamura – zavřít, vyhnat z místa; prezidenta vyhnat z Hradu,“ začal sčítat Ondráček v den demonstrací.

Jak pak podotkl: „Nyní nejnověji Ondráček–‚mlátička‘: Vyhnat, zavřít, dehonestovat do desátého kolena. Kde byli všichni ti, kterým leží na srdci ohrožení demokracie při hlasování? Nebylo to náhodou záměrně s cílem využít volbu k bezprecedentní destabilizaci státu? Této teorii by odpovídala přítomnost bojovníků za ‚demokracii‘ na akcích.“

Závěrem se Blaško vyjádřil i k dalším událostem, tentokrát světovým. „Jihoafrický parlament schválil odebrání půdy bílým farmářům. Tak, a co bude teď? Začne to jako v Zimbabwe, masakry bílých? Během doby se z kdysi kvetoucí země stala zbídačelá země s hyperinflací v řádu šesti nul. To se stane i s Jihoafrickou republikou?“ zeptal se.

„Německá televize ARD odvysílala rozhovor s příchozím ze Sýrie. Má 7 dětí, 2 manželky a chtěl by ještě třetí a čtvrtou. Má, chudák malý pětipokojáč, kam se nemůžou ty dvě další vejít, protože každá musí mít svůj pokoj, aby s ním mohla souložit bez diváků. On sám je analfabet a pracovat nechce. Další takový výrobce nové generace povalečů. Jak dlouho to německý sociální systém vydrží? Plně souhlasím s poslancem Okamurou,“ sdělil také k situaci v Německu.

Úplně nakonec se pak generálmajor v záloze rozhovořil k italským volbám. „Volby v Itálii dopadly, jak dopadly a tady se to komentuje, že je to patová situace a vládu nebude možné sestavit. EU obchází strach z možného sestavení vlády a zahájení odsunu migrantů tam odkud přišli, a tím možného narušení integrity Junckerova panství,“ zmínil.

Celé příspěvky Hynka Blaška:

To co jsem viděl za expozé našich "ochránců" demokracie Kalouska, Bělobrádka, Stanjury a dalších mě jen utvrdilo v tom, že tito lidé nemají žádný morální kredit někoho odsuzovat. Někteří byli u toho, když se "zhaslo" a po rozsvícení chyběly tisíce miliard z majetku státu. Sedí Kožený, takový expert z Harvardu? Nesedí. Harvard toť vstupenka do ráje. Sedí další za OKD,, Mosteckou hnědouhelnou, za vytunelované banky? A vy tu budete kázat o morálce? Dobře vás poslanec Ondráček poctil titulem "demokratická žumpa". Podíl na všech těch svinstvech máte a myslíte, že jsme to zapomněli? Někteří ano, protože vás volili.

---

O co se dnes někteří tzv. demonstranti snaží? Dívám se na záběry a vidím samé "demokraty" v čele s Kalouskem a napadá mě, že se tento pán chce, po volebním debaklu, neustále zviditelňovat a stát se vůdcem "demokratických" sil, které se nikdy nesmíří s výsledky demokratických voleb. Divím se, že mu už z té jím proklamované demokracie nevypadaly všechny zuby a vlasy. Co se děje ve Sněmovně je naprosto šílené. Místo, aby pracovali a snažili se dát konečně ten chlív do pořádku, jak slibovali před volbami, tak nám neustále servírují floskule - s Babišem nikdy, s kým tedy? Okamura - zavřít, vyhnat z místa, prezidenta vyhnat z hradu. Nyní nejnověji Ondráček - "mlátička" vyhnat, zavřít, dehonestovat do 10. kolena. Kde byli všichni ti, kterým leží na srdci ohrožení demokracie při hlasování? Nebylo to náhodou záměrně s cílem využít volbu k bezprecedentní destabilizaci státu? Této teorii by odpovídala přítomnost bojovníků za "demokracii" na akcích.

---

Tak trochu zapadlo několik událostí - jihoafrický Parlament schválil odebrání půdy bílým farmářům. Tak a co bude teď? Začne to jako v Zimbabwe, masakry bílých? Během doby se z kdysi kvetoucí země stala zbídačelá země s hyperinflací v řádu šesti nul. To se stane i s Jihoafrickou republikou?

Německá Tv ARD odvysílala rozhovor s příchozím ze Sýrie. Má 7 dětí, dvě manželky a chtěl by ještě třetí a čtvrtou. Má chudák malý pětipokojáč kam se nemůžou ty dvě další vejít, protože každá musí mít svůj pokoj, aby s ním mohla souložit bez diváků. On sám je analfabet a pracovat nechce. Další takový výrobce nové generace povalečů. Jak dlouho to německý sociální systém vydrží? Plně souhlasím s poslancem Okamurou.

Volby v Itálii dopadly jak dopadly a tady se to komentuje, že je to patová situace a vládu nebude možné sestavit. EU obchází strach z možného sestavení vlády a zahájení odsunu migrantů tam odkud přišli a tím možného narušení integrity Junckerova panství.

Psali jsme: Žádná mafie! S vraždou Kuciaka to bylo úplně jinak. Kiska to přehání a Fico ujel, překvapuje expert ze Slovenska Ostrava: Více než miliarda korun pro kulturu Litoměřice: Rekonstrukce Palachovy ulice budí diskuse Praha 3 utratila statisíce za spor se zaměstnancem obecní firmy, který prohrála a bude platit odškodnění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef