Zklamání z Trumpa v Německu: Čekali víc, dostali účtenku a cla navrch

Americký prezident Donald Trump v avizovaném „velkém prohlášení“, které učinil při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě, představil svůj plán, jak donutit Rusko ukončit válku na Ukrajině.

Součástí Trumpova plánu je předně výrazný ekonomický nátlak na Rusko. Trump uvedl, že pokud do padesáti dnů nebude uzavřena mírová dohoda s Ukrajinou, uvalí sekundární cla ve výši 100 procent na všechny hlavní obchodní partnery Ruska, mezi které patří například Čína nebo Indie.

Trump také oznámil, že Spojené státy budou na Ukrajinu posílat „špičkové“ zbraňové systémy, ovšem za tyto dodávky mají zaplatit evropské státy. Zároveň evropské země odešlou Ukrajině své protivzdušné systémy Patriot, za které následně obdrží náhradu z USA.

Psali jsme: „Ještě větší nic.“ Trumpovo velké prohlášení o Rusku je pro smích

Po Trumpově oznámení, které podle mnohých bylo méně zásadní, než bylo očekáváno, německý deník Spiegel píše o „zklamané Evropě“.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1983 lidí

Zvlášť silné zklamání panuje v Evropě také kvůli Trumpovým hrozbám uvalit cla na obchodní partnery Ruska, pokud nedojde k mírové dohodě. Spiegel se ptá, proč by tyto sankce měly být Spojenými státy vůbec uplatňovány, když ruskou ekonomiku pravděpodobně příliš neovlivní. Podle německého deníku tak není jasné, zda tento krok skutečně znamená změnu Trumpova postoje k Rusku a k prezidentu Putinovi.

Nejčtenější německý deník BILD podotýká, že Trump si chce připsat zásluhy za ukončení války, ale zároveň nechce být odpovědný za její výsledek. I proto neustále odkazuje na to, že válka na Ukrajině je „Bidenovou válkou“ a ne „Trumpovou válkou“.

Přesto však deník BILD uznává, že „odklon od Trumpova přítulného kurzu k Rusku“, kdy si Trump pochvaloval své telefonáty s Vladimirem Putinem, je na spadnutí. Trumpovi došla trpělivost.

Podle politologa Thomase Jägera z Kolínské univerzity si Putin Trumpa znepřátelil svou neochotou ke kompromisu. Trump se tak dostal pod tlak, zejména ze strany amerického Kongresu, který požaduje tvrdší postoj vůči Rusku. Proto Trump změnil kurz, aby nevypadal slabě.

Otázkou však zůstává, jak dlouho tento nový postoj amerického prezidenta vůči Rusku vydrží a zda nepřijde „obrat od obratu“. Profesor Jäger upozorňuje, že u Trumpa je vždy možné, že se znovu otočí a udělá další „přemet vzad“.

Ukrajinský prezident v příspěvku na X uvedl, že si měl telefonovat s prezidentem Trumpem a poděkoval jemu i Americe za ochotu podporovat Ukrajinu. S Trumpem diskutoval o potřebných krocích k lepší ochraně obyvatel před ruskými útoky a o posílení obranných pozic Ukrajiny. Oba se zároveň dohodli, že si budou častěji telefonovat a koordinovat další postup.

I spoke with @POTUS. It was a very good conversation. Thank you for the willingness to support Ukraine and to continue working together to stop the killings and establish a lasting and just peace.



President Trump shared details about his meeting with the @SecGenNATO. It’s…