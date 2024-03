Vstupné 9000 Kč na Karlštejně. Otec rodiny v akci

reklama

S nadcházejícími jarními měsíci se do pozornosti turistů opět vrací české hrady a zámky. Některé chystají otevřít svoje brány o tomto víkendu, některé jsou už zpřístupněny i od začátku března. Mezi ty patří i náš nejznámější a podle mnoha návštěvníků i nejkrásnější hrad Karlštejn.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 9% Neškodí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13011 lidí

Už dávno neplatí, platilo-li to vůbec někdy, že za jeho hradby je ženám vstup zakázán, jak o tom na motivy klasika české literatury Jaroslava Vrchlického vyprávěl legendární režisér Zdeněk Podskalský ve filmovém muzikálu Noc na Karlštejně. Hrad je nyní samozřejmě přístupný nejen ženám, ale i celým rodinám.

Právě otec jedné z rodin, které navštívily tento středověký monument, se na nás ale obrátil, aby naši redakci informoval o zklamání, které mu připravilo vstupné požadované na některé karlštejnské prohlídkové trasy.

„Samozřejmě je moje chyba, že jsem si ty částky nezjistil předem na internetu, to bychom tam možná ani nejeli. Máme tři děti a to, co jsme tam viděli, by naším rodinným rozpočtem pořádně zamávalo,“ napsal nám pan Lukáš, který se svojí rodinou zavítal na Berounsko, kde se hrad nachází, z jižních Čech.

Podívali jsme se tedy na hradní web a nestačili jsme se divit ani my.

Výše vstupného na tzv. základní prohlídkový okruh by se 300 Kč za dospělého a 90 Kč za dítě do 18 let ještě dala akceptovat. S tím souhlasil i pan Lukáš.

Fotogalerie: - Ceny svobody projevu

„S tím člověk tak nějak počítá, vyšlo by nás to na necelých devět stovek. Ale tuhle trasu už jsme viděli před lety a spíš jsme se těšili na ty další, které tehdy otevřeny nebyly. To bych ale musel vydělávat sto tisíc, abych na ně vzal celou rodinu,“ posteskl si.

Zmíněný základní okruh, který nese oficiální označení Císařská rezidence Karla IV. se dá skutečně pořídit za uvedené ceny a obsahuje podle hradního webu historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14.–19. století (Dvořenínská síň, Rytířský sál s kaplí sv. Mikuláše, Mariánské nádvoří, renesanční interiéry děkanství, Karlova ložnice s kaplí sv. Václava, Audienční síň, Královský sál předků a Hodovní síň, dále Hradní pokladnice, Klenotnice a bývalé hradní vězení v přízemí Mariánské věže). Na této trase je rovněž vystavena kopie české Svatováclavské koruny.

Další okruhy ale opravdu nejsou pro průměrnou českou rodinu.

Za okruh pod názvem Celým hradem, který nabízí prohlídku hradu Karlštejn najednou včetně běžně nepřístupné části pater nad kaplí sv. Kříže, by totiž rodina pana Lukáše zaplatila 9000 korun, stejně jako za prohlídku Hradu jako uzavřené pevnosti.

Fotogalerie: - Korunu nedáme

A prohlídkový okruh Kaple večerního Karlštejna by pětičlennou rodinu vyšel jen o 500 Kč levněji.

Extrémem, co se týče ceny, je prohlídkový okruh „Na Kafe s kastelánem“. Podle popisu jde o mimořádnou prohlídku celého hradního areálu, kterou skupinku provede hradní kastelán osobně. „V rámci ní můžete s kastelánem strávit zajímavé odpoledne a podvečer na Karlštejně. Součástí prohlídky bude nejenom káva a zákusek, ale také welcome drink a malé občerstvení,“ píše se na hradním webu.

A cena pro pětičlennou rodinu? Bez pětistovky 18 tisíc, tedy 3.500 korun za jednoho.

„Na to prostě nemáme. Je to smutné, ale to si můžou dovolit milionáři a turisti a i ti se těm cenám dost divili, co jsem tak viděl,“ uzavírá zklamaný Jihočech s tím, že pokud si cestou koupíte nějaké pití a dětem třeba hranolky, jste na mizině.

Abychom byli spravedliví, je třeba dodat, že náš nejznámější hrad poskytuje i možnost prohlídky zcela zdarma. Je to samostatná prohlídka volně přístupného areálu hradu s mobilním audioprůvodcem v aplikaci chytrých telefonů.

„Nabídneme vám procházku volně přístupnou částí areálu hradu, tedy od vstupní brány po Studniční věž. V několika zastaveních vám představíme neobyčejnou historii Karlštejna, ukážeme vám neobvyklé pohledy na hrad a upozorníme vás, kam se podívat, abyste tento výjimečný skvost lépe poznali. Rádi vám ukážeme Karlštejn zvenčí,“ píše se na stránkách hradu Karlštejn.

Nicméně uvedené ceny přišly i naší redakci jako relativně vysoké a zkusili jsme je porovnat s cenami zahraničními.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 5% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12907 lidí

Jako příklad jsme vzali Vatikánská muzea, která jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě na rozloze 55 000 m² v 54 více méně samostatných expozicích či galeriích a kaplích stavěných od 13. století v blízkosti baziliky sv. Petra a kde můžete vidět velké množství slavných soch a obrazů a navštívit spoustu expozicí a komplexů, jako jsou např. Raffaelovy síně, Vatikánská knihovna, Kaple sv. Mikuláše, Etruské muzeum, Křesťanské muzeum nebo slavnou Sixtinskou kapli.

Vězte tedy, že všechno výše zmíněné můžete ve Vatikánu vidět za 20 EUR, což je zhruba 500 korun českých.

„Za málo peněz, hodně muziky. Poměr cena/výkon je s Karlštejnem neporovnatelný. Tam můžete za pětistovku chodit celý den a stejně to všechno nestihnete,“ zaznělo na toto téma přímo od člena naší redakce, který Vatikánská muzea navštívil.

Psali jsme: CzechTourism: Investovat do cestovního ruchu se vyplácí, je klíčovou součástí ekonomiky „Stejně si to prosadíme.“ Zamítnutí peněz pro Prague Pride: Víme, co se dělo Jihočeský kraj: Vatikán ozdobily dva jihočeské betlémy Nejslavnější z českých hradů: Švédské dresy, Che Guevara, křupky z Asie za stovku. Karel IV. by asi koukal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE