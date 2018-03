Vůdce KLDR prostřednictvím jihokorejské delegace nabídl Trumpovi jednání. Ten přijal

09.03.2018 8:08

Historická schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s vládcem Severní Koreje Kim Čong-unem, mezi nimiž mnoho let panovalo nepřátelství, by se měla uskutečnit pravděpodobně na jaře a měla by pomoci vyřešit mnohaletý konflikt na Korejském poloostrově. Pozvání k jednání americkému prezidentu doručila do Washingtonu jihokorejská delegace; jeho součástí je i příslib od severokorejského diktátora, že dojde k zastavení zbrojení. Americké sankce do dosažení dohody mají trvat.