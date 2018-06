Vy komunisté nenávidíte církve, ukradli jste to a nechcete to přiznat! Brutální řež Jurečky s Kováčikem kvůli restitucím

V nedělní Partii televize Prima se střetli předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a bývalý lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Ani jeden z politiků nebyl příliš nadšen z nominantů do nové Babišovy vlády. Poté se do sebe pustili kvůli církevním restitucím. Kováčik poté poukázal na zajímavý názorový obrat kancléřky Angely Merkelové. Jurečka zase apeloval na diváky, aby u zemědělských výrobků nehleděli v obchodech jen na cenu, ale také na kvalitu.

Premiér Andrej Babiš v pátek představil složení vlády. Komunisté prý z této sestavy nejsou nijak nadšení. „Dáváme všanc hodně a vybíráme si mezi špatným a ještě horším řešením. Posuzujeme ty osobnosti, které jsou nominovány do těch postů také proto, protože máme-li tu sestavu tolerovat a umožnit její existenci, tak bychom měli tu vládní sestavu alespoň trochu kontrolovat," uvedl Kováčik.

Osobně mu ale nijak zvlášť nevadí nominace poslankyně ANO Taťány Malé. Zato Jurečka na ní nenechal nit suchou. Připomněl, že Malá v minulosti doporučovala zastavit trestní stíhání Andreje Babiše po tu dobu, co bude premiérem. Obyčejným občanům však není takovýto luxus dopřán a spravedlnost by podle lidoveckého politika měla měřit všem stejně.

Jurečka zvedal obočí i nad nominací Marty Novákové na ministerstvo průmyslu. Jurečka nechápe, proč na ministerstvu nepokračuje Tomáš Hüner, který rozumí energetice. Přitom teď je oblast energetiky extrémně sledovaná, kdy je na stole otázka dostavby bloků jaderných elektráren.

Kováčik poté zopakoval, že pro komunisty představuje obrovský problém osoba pana Miroslava Pocheho (ČSSD). „My trváme na tom, že pan Poche je neprůchozí i proto, že pan prezident má s ním obrovský problém a pan premiér má s ním obrovský problém," uvedl Kováčik. Poche na něj dělá dojem, že staví své osobní ambice nad zájmy země. Jurečka nabídl značně odlišný pohled. „Mně to přijde neuvěřitelná neschopnost při sestavování vlády jak od pana premiéra, tak od pana prezidenta," prohlásil rozzlobeně. Obratem připomněl, že Zeman ještě jako premiér kritizoval tehdejšího prezidenta Havla, že mu hlava státu nemá co mluvit do složení vlády. Ale dnes se podle toho nechová.

Kováčik se Zemana zastal. „Pan prezident Zeman, alespoň pan prezident Zeman není pouhý panák, který pouze podepisuje návrhy. On prostě může říkat své názory," uvedl komunista.

Jurečka však přišel ještě s jednou výhradou. „Pro mě je velkým otazníkem to, jak ČSSD pořád couvá a couvá. Ještě nedávno soicální demokraté říkali, že nominace pana Pocheho je pro ně nepřekročitelná," pokračoval Jurečka. A když už tu jsou nějaké personální rozpory, tak si je mohli tito koaliční partneři vyříkat už dávno.

Poté došlo na církevní restituce. Komunisté trvají na tom, že finanční část vyrovnání státu a církví má být zdaněna. Jurečka nad tím rozzlobeně kroutil hlavou.

„U komunistů to chápu, je to nenávist vůči církvím, ukradli to a nechtějí to přiznat. Ale u hnutí ANO a ČSSD to nechápu. Prostě, jestliže bylo něco ukradeno a desítky let to bylo využíváno, pak se to vrátí, část majetků ale nemohla být vrácena, tak se rozhodlo o finanční náhradě, u které se najednou říká, že je třeba ji zdanit, tak mně se nezdá, že se ještě pohybujeme v právním státě. Máme tady přes dvacet let zákon, který říká, že tyto věci nelze zdanit," zdůraznil Jurečka.

„My reprezentujeme docela velkou část společnosti, která si myslí, že to není uzavřená věc," bránil postoj komunistů Kováčik. Rádi by prý dosáhli spravedlnosti.

Ve druhé polovině pořadu pánové přešli na téma Evropské unie a migrační krizi. Pánové se shodli na tom, že premiér Babiš měl jet na víkendový minisummit svolaný kancléřkou Merkeovou. Jurečka zdůraznil, že osobní jednání politiků je v podstatě tou nejdůležitější věci. Jednání se mnohdy uzavírají v kuloárech a na oficiální úrovni jsou pak jen stvrzeny. Kováčik mu v tomto dal za pravdu. Poukázal také na to, že německá kancléřka Angela Merkelová prošla velkým názorovým obratem. „Paní Merkelová, která byla stoprocentním vítačem, přešla k naprosto opačnému postoji. My to říkáme od začátku - naše země, naše pravidla," zdůraznil Kováčik.

Na přetřes přišlo také téma evropských dotací, především dotací pro zemědělce. Pánové se shodli na tom, že by vláda měla důrazně hájit zájmy českých zemědělců a nedopustit, aby v příštím rozpočtovém období přišli o miliardy korun. Jurečka poté apeloval na spotřebitele, aby si vybírali zemědělské výrobky spíše podle kvality a ne podle ceny. Pomohou prý zemědělcům i sobě. Pokud nebudou zemědělci tlačeni k co nejnižším cenám za své produkty, nebudou muset používat tolik chemických prostředků. Zdraví spotřebitelů poté bude o to pevnější.

autor: mp