Vy neberete Koudelku vážně. Lidovec si začal stěžovat, že si Češi myslí, že jsou v bezpečí

„Je zjevné, že doba poklidu, kdy jsme si mysleli, že válka v Evropě nikdy nebude, bychom měli zpozornit,“ reagoval na dnešní slova šéfa BIS, že bezpečnostní situace je nejvážnější od druhé světové války. Souhlasí také se slovy Koudelky, že tato varování stále nebere část české společnosti dostatečně vážně.

Odmítá kritiku, že by současná vláda vnášela do společnosti válečnou hysterii: „Jsem přesvědčen, že to tak není, že je to pořád racionální úroveň. Naopak tvářit se, že je vše skvělé a bez mráčků, to je přístup velice nezodpovědný. Musíme být mentálně připraveni na to, jak říkal pan ředitel BIS, že svět není bezpečné místo k žití,“ doplnil Bělobrádek v pořadu Interview ČT24.

Považuje za bezpečnostní riziko pro Českou republiku, jak je označován koaličními politiky, i předsedu hnutí ANO Andreje Babiše? „Já bych asi nepoužil taková slova. Na druhou stranu u pana předsedy je nutné si uvědomit, že je schopen velmi flexibilně měnit názory, stanoviska, orientaci apod. To pak nebudí důvěru, kam by se mohl posunout, pokud mu to bude prospěšné k úspěchu ve volbách,“ hovořil Bělobrádek o Babišovi jako o populistovi, který není hodnotově zakotven.

V očích Koudelky je bezpečnostním rizikem také nelegální migrace. Podle opozice je migrační pakt, který Česká republika nechala projít Evropskou radou, pozvánka pro migranty, to Bělobrádek promptně odmítl: „To je úplná blbost, je to nesmysl,“ zdůraznil vládní politik.

Závěrem se vyjádřil ke krizi lidovců, jejichž preference se pohybují kolem dvou procent. „Jsem přesvědčen, že strana typu, jako je KDU-ČSL, by se měla pohybovat kolem 7–8 procent. Samozřejmě s tím spokojení nejsme. Osobně si myslím, že by některé věci nemusel komunikovat Jurečka, že jsou na to jiní členové vlády. Je třeba se někdy vymezit, nemůžeme být vnímáni jako ODS B. Když teď ODS přišla s tím, že by se zaměstnanci měli propouštět bez udání důvodu, tak se k tomu Marian Jurečka správně odmítavě postavil,“ řekl Bělobrádek.

