Výborný narovinu: Kdybych já byl dnes zemědělec, šel bych také protestovat

Česko má za sebou druhý protest zemědělců. Nelíbí se jim přílišná byrokracie, levné dovozy a svazující pravidla Green Dealu, ale také konkurence zpoza unijních hranic.

Kdyby byl ministr Výborný farmář na relativně malé farmě, šel by dnes podle svých slov také demonstrovat, protože přílišná byrokracie drtí každého: „Určitě bych měl důvod, proč jít demonstrovat, protože ta přemíra byrokracie drtí úplně každého. Malého farmáře, který hospodaří na relativně malé rozloze, stejně tak jako reprezentanty velkého zemědělského podniku. Bohužel byrokracie nezná bratra a rozdílu,“ řekl Výborný.

„Každá ambice navíc, každá regulace s sebou přináší větší náklady a větší míru byrokracie. To je celý problém – začali jsme obrovsky regulovat, ale ztrácíme pak motivaci zemědělců a farmářů, aby se práci věnovali,“ řekl. „Výsledkem jsou protesty,“ dodal.

„Říkám jednoduše, aby tomu rozuměli i diváci, pojďme se vrátit ke zdravému selskému rozumu. Možná že to zní jako klišé, ale to není klišé. Ti sedláci věděli, co dává smysl, a moc dobře věděli, že když nebudou o půdu pečovat tak, jak mají, tak na to doplatí potom jejich děti a vnuci. To nechce dnes nikdo. Musíme bojovat s erozí, mění se klima. Je potřeba volit nové způsoby obhospodařovávání půdy. Ale nesmí s tím být spjato to obrovské množství byrokracie, regulací,“ pokračoval Výborný.

Vyvracel slova svého předchůdce ve funkci ministra zemědělství Petra Bendla (ODS), který v pořadu Interview ČT24 v týdnu uvedl, že to nejhorší, co se odehrává v byrokracii v českém zemědělství, se nerodí v Bruselu, ale v České republice: „S tím bych polemizoval. Nepopírám to, že někdy dokážeme být bruselštější než Brusel, to nesporně je pravda, ale že bychom si to vše působili tady u nás, tak to pravda není,“ konstatoval.

Výborný slibuje snížení byrokracie: „První úkol, který já mám, je opravdu jasně se dohodnout a chtít po Evropské komisi, aby počty kontrol, povinných hlášení, administrace se začaly snižovat,“ uvedl Výborný, který hovořil o satelitním sledování půdy.

Dnes večer přišla také informace, že Evropská komise plánuje na pondělním setkání ministrů výrazně snížit zátěž byrokracie pro evropské farmáře a i počet kontrol o padesát procent. „Je to už oficiálně potvrzeno a zaplať pánbůh za to,“ řekl s tím, že však nejde o stav, s nímž by byl spokojen. „Musí to pokračovat dál. To téma jsme otevřeli my jako Česká republika mým prostřednictvím už v lednu a toto je ten výsledek, je vidět, že ten tlak skutečně funguje,“ podotkl s tím, že počet kontrol musí jít však ještě pod padesát procent.

„Neřekl jsem ale, že jdeme byrokracii zlikvidovat. Protože v okamžiku, kdy fungujete na bázi podpor – a evropské zemědělství bez toho fungovat nemůže – je povinností toho správce zkontrolovat, že příjemce ať už evropské nebo národní podpory s ní naložil podle nějakých pravidel,“ dodal.

Naopak nesouhlasí s kritikou dovozu obilí z Ukrajiny. „Nemáme český trh zaplavený ukrajinským obilím, jak se tady někdy říká nebo jak se tady někdo snaží přesvědčit veřejnost,“ sdělil. „Nicméně v celé Evropě samozřejmě ukrajinská produkce je. Ukazuje se, že koridory solidarity, které měly ukrajinské obilí dostat do severní Afriky, na Blízký východ, nefungovaly tak, jak úplně měly,“ poznamenal Výborný.

Shodne se podle Výborného Evropská unie také na revizi cílů Green Dealu? „Z Green Dealu jsme si trochu udělali strašák sami. Ta debata, která se tady vede tento týden – zrušte Green Deal, ve středu to schvalte. To je opravdu nesmysl. A myslím, že každý soudný člověk, i zemědělec, to dobře ví. My musíme vidět tu budoucnost, musíme vidět generaci našich dětí a vnoučat. Vidíme, že bojujeme s proměnami klimatu,“ doplnil lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný. Zopakoval též, že cíle unijní Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) musejí být reálné.

