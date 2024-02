Výborný se pokoušel mluvit do TV. Jenže přišli zemědělci

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) vyšel na tiskový brífink před Ministerstvo zemědělství, kde však vstoupil do jámy lvové mezi protestující zemědělce. Ozýval se pískot, křik a ministr se jen těžko snažil říct celou větu. „Lžete do Český televize. Nelži! Chcípáku,“ slyšel výkřiky.

„Hanba! Hanba! Demise!“ ozývaly se výkřiky lidí, ministr se dále snažil hovořit do kamer o tom, jak by prosazoval jednání u jednacího stolu, a o tom, jakou pomoc zvažuje pro zemědělce. Zároveň hovořil o tom, že mnozí z organizátorů řeší protesty vlastní politické zájmy.

„Zelenou dohodu, Green Deal, podepsala vláda Andreje Babiše. A my už teď hasíme jenom to, co můžeme. Týká se to dopravy, týká se to zemědělství,“ pokračoval ve svém projevu Výborný a slyšel „Ostuda“.

Kromě novinářů odpovídal Výborný na dotazy také zemědělců. Jeden z nich se ministra zeptal, co udělá pro to, aby lidé měli levnější potraviny. „Když se podíváme na mé kroky za poslední půl rok, tak je to jedno z témat, kterému jsem se nejvíce věnoval. Když na začátku prosince řetězce a obchodníci říkali: Budeme pořád zdražovat, nic jiného nám nezbývá, tak na začátku ledna se ukázal přesný opak. Jsou to ceny potravin, které táhnou inflaci dolů, ta data z minulého týdne jsou naprosto zřejmá,“ poznamenal Výborný.

„Kdy jsi byl naposledy nakupovat?“ ozvalo se od nespokojených lidí poté, co Výborný vyjmenoval, jak zlevňují některé potraviny. „Máslo je pořád za padesát,“ křičel muž. „Lžete, pane ministře,“ křičel další.

„Pane ministře, víte, jak vypadá kráva?“ křičel další. Ministr se stále snažil novinářům odpovídat, ale přes křik si stěžoval, že nerozumí. „Všechna opatření, která budeme činit, musíme činit s vědomím dopadu na státní rozpočet, ať už v roce 2024 nebo v roce 2025. Proto říkám, že v tomto smyslu není rozhodnuto nic a my jsme sice došli k nějakému předběžnému závěru...“ snažil se za pískotu přítomných odpovídat Výborný.

„Kecama nic nevylepšíš,“ křičeli další. „Pane ministře, republika jde do kopru. To jsou jenom kecy v kleci,“ zazníval další křik muže.

Další muž se pak po Výborném dožadoval omluvy za to, že řekl o účastnících demonstrace, že jsou proruští živlové. „Já jsem to nikdy neřekl,“ bránil se Výborný. „Vy jste hrozný dobytek! A to urážím dobytek,“ rozčílil se další muž na Výborného, ten nehnul brvou.

Další pak Výborného pozval k sobě na farmu na vesnici, ten oponoval, že jezdí. „Jezdíte na vybraný farmy, který dostaly balíky dotací, přijeďte na ty běžný,“ poznamenal farmář. „Fakt to není pravda,“ oponoval ministr.

