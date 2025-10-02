Výbuch Babiše? Ne. Naopak, Fiala selhal. Dozvuky debaty

Zatímco analytik Štěpán Kotrba našel na vystoupení Andreje Babiše vážné chyby, osobnosti na sociálních sítích lídra ANO chválily. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov ocenil Babišův klid, podle něj je „připravený“ vládnout. Kritici upozornili, že vedení debaty na CNN Prima NEWS bylo více vstřícné Petru Fialovi a podle některých byl skutečným poraženým stejně spíše Vít Rakušan.

Výbuch Babiše? Ne. Naopak, Fiala selhal. Dozvuky debaty
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Andrej Babiš a Petr Fiala

Andrej Babiš (ANO) podle Vadima Petrova působil klidně, během toho, co se ho Petr Fiala (ODS) snažil vyprovokovat. Když se mu to nedařilo, tak sám ztrácel nervy, všiml si Petrov.

„Včera všichni viděli, že se Babiš dokáže ovládnout a udržet nad sebou i nad situací kontrolu. Fiala neměl jiný cíl než ho vytočit a když se to nevedlo, sám ztrácel nad sebou kontrolu. Skákal do řeči, choval se hystericky…“ popsal Petrov, co si odnesl z debaty na CNN Prima NEWS.

Podle Petrova Fialova vláda staví svou politiku především na vyvolávání strachu z války, na příslušnosti k bruselské nadvládě a na odporu k opozici, zatímco Babiš mluví o konkrétních potřebách lidí. Důležité jen bude, zda Babiš dokáže chytře a efektivně sjednotit opozici proti pětikoalici, která se dle Petrova bude „reorganizovat“.

Proti Babišovi budou také mainstreamová média v čele s veřejnoprávní Českou televizí, umělci a neziskové organizace, míní Petrov a požaduje revizi podpory neziskových organizací z veřejných financí i revizi financování médií veřejné služby. „Méně státu a jeho propagandy a více svobody slova a projevu,“ žádá Petrov.

Od nové vlády očekává především to, aby nelhala a nepoužívala strach z války jako politický nástroj. „Žádné nové Foltýny,“ dodal Petrov a závěrem uvedl, že Babiš je podle něj připravený vládnout.

S Vadimem Petrovem souhlasil publicista Pavel Matocha. Podle něj Babiš v debatě zvolil strategii, kdy chtěl jasně ukázat, že Fiala pro něj není ani skutečným soupeřem. Pětikoalice, která podle Matochy nepředvedla nic jiného než servilitu vůči Bruselu, šíření nenávisti k opozici a strachu z Ruska, podle něj po prohraných volbách čeká rozpad.

Debatu mezi předsedou koalice SPOLU Petrem Fialou a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem zhodnotil také novinář Aktuálně.cz Radek Bartoníček. Dle jeho názoru byla debata na české poměry kultivovaná a slušná. To přičítá zejména práci moderátorky Terezie Tománkové, která se podle něj snažila být férová a nestranná a kladla dobře formulované otázky.

„Petr Fiala působil jako ten živější, patrně i fundovanější, ale Andrej Babiš si nevedl špatně, určitě jeho spolupracovníci měli obavu, že by mohl dopadnout mnohem hůře,“ napsal Bartoníček s tím, že politici jako Kateřina Konečná či Tomio Okamura by byli k předsedovi vlády mnohem ostřejší. Proti nim působil Babiš v debatě mírněji, „jako beránek“.

„Lídr SPOLU byl tím, kdo působil aktivněji a akčněji, ale take více nedisciplinovaněji,“ doplnil Bartoníček. „Potřeboval útočit, protože on je tím, kdo zatím ve volebním souboji ztrácí. A útočil od prvního gongu po poslední!“ dodal. Andrej Babiš naopak vystupoval nezvykle klidně a spíše defenzivně, což jeho voliči podle Bartoníčka ocení.

 

 

Jiný názor na vedení debaty moderátorkou Terezií Tománkovou má veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle něj nešlo o seriózní debatu politických lídrů, protože ji negativně ovlivnilo chování a postup moderátorky. Místy prý nebylo jasné, zda debatu řídí ona, nebo premiér Fiala.

„Klidně přihlížela tomu, když kladl otázky, vstupovala Babišovi do řeči, nechala Fialovi velký prostor pro opakující se „vysvětlování,“ zatímco Babiše po prvních větách přerušovala,“ popsal Křeček a debatu zhodnotil coby „ostudu“ pro televizi Prima.

Komentátor Hospodářských novin Michal Sirový k debatě uvedl, že Babiš a Fiala ve skutečnosti stejně nesoupeřili primárně mezi sebou, ale spíše se svými potenciálními koaličními partnery. Za největšího poraženého duelu proto označil Víta Rakušana.

„Fiala pro svou cílovku dobrý, Babiš solidní,“ připustil Sirový.

