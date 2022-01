Výbuch ČSSD? Důvody jsou dva. Zachyceno „na ulici“ bývalým vysokým funkcionářem

reklama

Pane doktore, pro ČSSD nedopadl rok 2021 v souvislosti s výsledky voleb dobře. Jak byste ho ale celkově hodnotil?

Byl to bohužel rok pokračování pandemie, která změnila životy nás všech od základů. Navíc, na rozdíl od roku 2020, kdy, zejména na jaře, běžela mezi lidmi vlna solidarity, se v právě končícím roce u řady lidí projevila špatná povaha a zlo. Napadání zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému je pro mě naprosto nepochopitelné. O to více si vážím lidí, kteří každý den, každou hodinu, bojují za záchranu životů a dělají vše pro to, abychom i v této době mohli žít co nejvíce normálně. Stejně jako lidí, kteří se chovají zodpovědně a i tímto způsobem projevují solidaritu s těmi, kteří stojí v první linii.

Když se podíváme na zmíněné volby, s odstupem několika měsíců, kde vidíte hlavní důvod neúspěchu ČSSD a co hodlají sociální demokraté udělat proto, aby se ČSSD vrátila zpátky do Sněmovny?

V Jihočeském kraji jsme dělali obrovskou kontaktní kampaň, takže informace mám přímo od voličů. Hlavním důvodem neúspěchu ČSSD byla spoluvláda s ANO. Pro část lidí jsme byli kolaboranti s trestně stíhaným oligarchou. Pro další část jsme byli pouze jakýsi B team A. Babiše. Nevolila nás pak pochopitelně ani jedna z těchto skupin. Popravdě jsem pevně věřil, že v celém Česku uděláme asi tak stejný výsledek, jako na jihu Čech. Vzhledem k tomu, že jsme se přes 5 % dostali jen ve čtyřech krajích, dopadly pro nás volby tristně.

Návrat bude velmi těžký. Naše nově zvolené vedení bude muset být schopno mimo Parlament zřetelně a jasně každý den nastolovat levicová témata a pružně reagovat na pravicové nápady vládní koalice, ANO a SPD.

Jak v tomto roce podle vás obstál prezident Zeman? A kdybychom měli vystavit „vysvědčení“ i Senátu?

Ve vztahu k pandemii se pan prezident choval velmi zodpovědně a v tomto směru má mou plnou podporu. Ale jinak se zřejmě bude považovat za rok, kdy se plně projevily jeho zdravotní problémy, které jej omezovaly ve výkonu funkce.

Senát je v současné době čistě pravicový, takže jeho činnost mi v převážné většině není blízká.

Rok 2021 jsme kvůli pandemii začínali s totálně zavřenou zemí. Překvapil vás v tomto směru nakonec příjemně, či spíše opačně?

Jak jsem již říkal, velmi nepříjemně mě překvapilo zlo, které proudí z mnoha lidí. A o to příjemněji pak nezdolná odvaha a energie lidí v první linii, stejně jako těch, kteří je podporují a chovají se zodpovědně.

Co říkáte na to, jak k „boji“ s covidem přistupuje nová vláda?

Pojďme se podívat i na zahraniční politiku. Zatímco Evropa se „plácá“ v covidu, Čína se dál rozvíjí. Jak se máme chovat k Číně? Jako k zemi, odkud vzešel covid, nebo jako k expandující zemi? Můžeme se s ní vlastně měřit, pokud jde o zápal k práci a pracovitost?

V dobách hlubokých krizí se jeví totalitní způsob vládnutí jako efektivnější. Takto ostatně nastoupil komunismus, nacismus a jiné totalitní režimy. Je to dáno tím, že jakýkoliv odlišný názor je zatlučen do země obuškem, zavřen do vězení či zastřelen u zdi. Zbytek pak ochotně, nebo ze strachu, drží jednotnou linii, se kterou se samozřejmě pracuje daleko lépe než s demokratickým přesvědčováním. Nicméně totality následně vedou k násilí a propadům. Je na každém z nás, v jakém prostředí by chtěl žít. Já volím evropskou demokracii. Čína je pro mě země, ze které pochází covid, která svým zatajováním jeho existence způsobila jeho prudké šíření, a kde dochází k masivnímu porušování práv lidí.

Vtipné pak je, že velká část antivaxerů vzhlíží s obdivem k totalitním režimům, například k Číně. Ale kdyby v těchto zemích žili, pak by byli první, kdo by byl razantně a zcela nekompromisně umlčen a tvrdě trestán.

Stále se hovoří o konfliktu s Ruskem. Jak zpětně vnímat „kauzu Vrbětice“, která naše vztahy s východní velmocí prakticky resetovala?

Měli jsme možnost buď ohnout hřbet a tvářit se, že se nic nestalo. A pak doufat, že ruský režim na nás čas od času blahosklonně pohlédne. Anebo se chovat jako hrdý národ. Jsem rád, že jsme zvolili druhou cestu. Ale normalizace vztahů s Ruskem bude trvat hodně dlouho. Určitě se nezvládne za současné české vlády a obávám se, že se nedá zvládnout ani za současného ruského režimu.

Jak postupovat vůči Rusku dále? Jak má Fialova vláda řešit historické křivdy se současnými potřebami nebo se situací na Ukrajině?

Jak jsem už naznačil, pokud si máme zachovat svou hrdost, velmi těžko budeme se současnou ruskou politickou reprezentací vycházet. Problém je velká závislost na fosilních palivech z Ruska. Ostatně na cenách energií dnes vidíme, co to znamená, když Putin sedne na kohouty. Ale výhoda jednání s autokratickými režimy je v tom, že právě nerostné suroviny jsou často tím jediným, z čeho mají zdroje příjmů. A ty oni zoufale potřebují.

Pokud jde o Ukrajinu, velmi se obávám, že příští rok může skončit její existence jako samostatného státu a Ukrajinců jako svobodného národa.

V druhé polovině roku nás čeká předsednictví v Evropské unii. Co by vláda měla prosazovat, aby zastoupila průměrného českého občana?

Témat je celá řada. Mně osobně je např. velmi blízké téma západního Balkánu. Ale pokud se ptáte čistě na prospěch českého občana, pak je to důsledné prosazování kohezní politiky, protože jedině touto cestou můžeme opravdu pomoci znevýhodněným regionům u nás a občanům, kteří v nich žijí.

Pohled na EU je ze strany mnohých v poslední době velmi skeptický. Na vině je i takzvaný Green Deal a energetická chudoba, které se kvůli němu obávají. Jaký je váš pohled na tento problém a kam až to může některé české domácnosti dovézt?

Evropské společenství je jistě projekt, který má řadu chyb. Základní problém vidím v odtržení šedé bruselské byrokracie od potřeb a života řadového evropského občana, tedy i Čecha. To by se dalo lehce odstranit nastavením přímého volebního systému. Do toho však máme v tuto chvíli hodně daleko.

A stejné je to s Green Dealem. Cíl je jistě správný. Protože pokud nic neuděláme, čeká nás totální vyčerpání běžných zdrojů, jako je voda, čistý vzduch nebo například dostupný les. A první, kdy by o tyto zdroje přišel, je běžný občan, pro kterého prezident Zeman rád užívá výraz dolních deset milionů. Problém je ale s cestou. Pokud si stanovíme cíl, aniž bychom si před jeho vystřelením určili cestu, kterou jít, aniž bychom zhoršili podmínky života běžného občana, pak je to právě on, na kterého to v důsledku dopadne nejvíc.

A přesně to se při stanovení cílů Green Dealu stalo. A obávám se, že současná vláda v čele s ODS se bude rétoricky bránit cíli, ke kterému stejně budeme muset dojít, aniž by pracovala na cestě schůdné pro většinu lidí. ČSSD tak bude ve Sněmovně opravdu hodně chybět.

Za současnou energetickou chudobu ale ještě z velké části nemůže Green Deal, ale zejména to, že ruský autokratický režim vydírá Evropu přes dodávky fosilních paliv. A v tomto směru je zelená politika (pokud by byla řádně připravena) cestou, jak se z tohoto područí vymanit.

Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná?

Jak se český občan vypořádá s tím, že pro něj, podle projekcí ekonomů, rok 2022 nepřinese nic dobrého? Kde má vláda být vstřícná k jeho sociálním potřebám a kde naopak škrtat a šetřit?

Co by se rozhodně mělo stát, ale jak správně říkáte, za současného složení Parlamentu se nestane, je zásadní změna daňového systému. Jednoduše tak, aby daleko více přispívali bohatí a obrovské nadnárodní korporace a daleko méně občané s nízkými a středními příjmy. Rozevření nůžek mezi bohatými a ostatními však zavinil daňový balíček z konce roku 2020, který je společným dílem ANO, ODS a SPD. V Poslanecké sněmovně tak v současné době není nikdo, kdo by změnu prospěšnou pro většinu občanů prosazoval. Máme tak absurdní situaci, že stát táhnou na svých bedrech zaměstnanci a drobní živnostníci, místo toho, aby jej táhli bohatí a nadnárodní korporace, kteří z většiny lidí žijí a bohatnou. A lze očekávat, že škrty se opět budou týkat těch, kteří už melou z posledního, místo těch, kteří by se mohli lehce uskromnit. A bez levicové brzdy ve Sněmovně nebude nikdo, kdo by tomu bránil.

