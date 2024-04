Vyděsilo ho, co viděl o Ukrajině. A jel za Trumpem. Změna v USA

Ukrajinci podle všeho využili 60 let starý systém protivzdušné obrany. Využili ho úspěšně. Poté, co americká Sněmovna reprezentantů schválila balíček vojenské pomoci Ukrajině, už možná obránci nebudou nuceni využívat takto staré zbraně. Ale co přesně se v dolní komoře Kongresu stalo, že balíček po mnoha měsících tahanic prošel? Předseda dolní komory Kongresu Mike Johnson prý vyrazil za Trumpem, a otevřel téma, na které Trump slyšel.

Zdá se, že Ukrajinci s úspěchem využili starý protiletecký systém S-200, s jehož pomocí sestřelili ruský strategický bombardér dlouhého doletu Tu-22M3. O ukrajinském úspěchu informoval server Kyiv Independent. Systém S-200 Sovětský svaz vyvíjel od roku 1958. Do výzbroje byl nasazen v roce 1967. Podle ukrajinské strany dostaly osádky bombardérů Tu-22M3 vzkaz, že jejich vytrvalé útoky na ukrajinské civilisty nemusejí zůstat nepotrestány.

Ukrajinci oficiálně systém S-200 používali do roku 2013, kdy jej vyřadili. Nedostatek munice však podle všeho Ukrajince dovedl k revitalizaci starých systémů. Další možností je, že Ukrajinci tyto starší systémy dostali od některého ze svých partnerů. Možná z Polska, možná z Bulharska, kde za časů studené války systém S-200 také využívali.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 585 lidí

Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že letadlo havarovalo kvůli „technické poruše“ při návratu na svou základnu. Kyiv Independent nemohl ruské tvrzení ověřit.

Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že „přeměněné“ rakety S-200 byly v minulosti sestřeleny nad oblastmi Rostov, Kursk a Kaluga a také nad okupovaným Krymem.

Poté, co americká Sněmovna reprezentantů schválila balíček vojenské pomoci Ukrajině, už možná obránci nebudou nuceni využívat takto staré zbraně. Ale co přesně se v dolní komoře Kongresu stalo, že balíček po mnoha měsících tahanic prošel?

Profesor strategických studií na Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku Phillips P. OBrien v analýze pro server Kyiv Post napsal, že dnes opoziční republikány do značné míry ovládá exprezident Donald Trump, který se stavěl proti schválení americké pomoci Ukrajině, ale před pár dny se prý něco změnilo.

Klíčovou postavou byl prý předseda dolní komory Mike Johnson.

„Ještě před téměř týdnem si nebyl jistý, co má dělat, a stále plánoval odkládat hlasování. Pokud by Johnson nadále otálel, bylo by schválení pomoci velmi obtížné (každý den blíž k listopadovým volbám je dnem, kdy je pro republikány obtížnější postavit se Trumpovi). Rozhodl se však z řady důvodů (nebudu hádat, na kterých záleželo více či méně), že nakonec se hlasovat bude,“ napsal profesor OBrien.

„Vyděsily ho zprávy o tom, co ztráta americké pomoci způsobila ukrajinskému odporu a v jak špatném stavu ukrajinská armáda je. Osobně se tedy přesvědčil o potřebě pomoci Ukrajině. Nyní se předpokládalo, že spojení mezi Ruskem–Čínou–NK–Íránem je silnější a představuje hrozbu pro USA. Růst čínské podpory (materiální) pro Rusko a íránská politika značně usnadnily uvěřit, že USA se musí postavit všem z nich – a neoddělovat Rusko ze svazku s ostatními,“ napsal Phillips P. OBrien.

Johnson prý vyrazil za Trumpem a jednal s ním o podpoře ukrajinského balíčku. Argumentoval prý tím, že chce-li Trump vyhrát volby, měl by si naklonit i tradiční republikány, kteří se na pomoc Ukrajině dívají v odlišném světle. Trump ho prý vyslyšel.

„Pomoc tedy nakonec prošla s prakticky jednomyslnou podporou demokratů (vůdce menšiny Jeffries byl v celém procesu vynikající) a velké menšiny republikánů. Je to vzácný okamžik spolupráce obou stran. … Ale neohlupujte sami sebe a nevěřte, že toto spojení vydrží, pokud Trump vyhraje. V tom případě to bude spíše příjemný letní den v červenci 1914 (o kterém všichni říkali, že to bylo jedno z nejhezčích let, které do té doby zažili),“ napsal skotský profesor.

„Toto hlasování přišlo mnohem později, než kdy mělo – a kvůli tomu Ukrajina utrpěla velké ztráty, které nikdy neměla zažít. Ukrajinské ozbrojené síly v posledních měsících bojují s masivní nevýhodou palebné síly a ukrajinská města a infrastruktura jsou chráněny tenčícími se zásobami protiletecké munice (což Rusům umožnilo zničit některé velmi cenné cíle),“ doplnil OBrien.

Ale v tuto chvíli prý příslib pomoci Ukrajincům znamená, že obránci opět posílí, a to i psychicky a lépe se připraví na pravděpodobnou ruskou letní ofenzivu, během které mohou nepříteli způsobit opravdu velké ztráty a ničit ho svou aktivní obranou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro NBC News prohlásil, že tato americká pomoc dává Ukrajině do rukou šanci svou obrannou válku vyhrát.

„Strategie ukončení války by neměla být založena na slovech, která říká Putin nebo někteří další lidé z jeho okolí, ale na něčem velmi konkrétním – na Ukrajině – demokratické a nezávislé,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj s tím, že stabilita situace na Ukrajině je v zájmu demokratů i republikánů.

„Americká armáda nyní nemusí bojovat za ochranu zemí NATO. Ukrajinci to udělají. A je to pouze munice, kterou poskytuje civilizovaný svět, a myslím, že je to dobré rozhodnutí,“ řekl.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

