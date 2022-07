Vydírání. A podezření. Letouny z USA: Analytik dal dohromady vážné věci

„Rozhodnutí o pořízení letounů F-35 by ve svém důsledku znamenalo pořízení strašlivé koule na noze, která by svými náklady bránila nejen dalšímu rozvoji a provozu vzdušných sil, ale i českých ozbrojených sil, jako celku,“ myslí si o vládou zamýšleném nákupu velice poptávaných amerických letounů obchodník a analytik Petr Markvart, přičemž o strojích hovoří jakožto o „cestě ke krachu“. Pořizovací cena prý bude horentní, problém je však zcela jinde.

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18957 lidí



Bojové letouny F-35, o jejichž pořízení začala česká vláda vyjednávat s vládou Spojených států, prý nebudou pro Česko ani zdaleka výhodné.



Přestože se náčelník generálního štábu a zástupce vyjednávacího týmu pro pořízení letounů F-35 Karel Řehka vytasil s tvrzením, že bojové letouny F-35 Lightning jsou nejdražší variantou, Markvart kritizuje, že bude finanční náročnost veškeré infrastruktury velkým nákladem navíc.



„Máme v zásadě dvě možnosti – buďto pokračovat v provozování stávajících letounů JAS-39 Gripen nebo nakoupit jiný letoun. V tomto oboru se při vyloučení ruských letounů, nabízí starší technologie F-16 nebo F-18 ze Spojených států nebo novější F-35 opět ze Spojených států, či rafale z Francie. V kterémkoli z uvedených případů to však znamená současně s pokračujícím provozem gripenů do r. 2027 (s opcí do r. 2029), vybudovat při souběžném provozu (a nákladech) za gripeny, paralelní svět pro nový stroj, a to nákladem mnoha set milionů dolarů či eur a koncem dekády odepsat všechny dosavadní investice do systému pro provoz švédských strojů. Piloti i technici a další pozemní personál se budou přeškolovat na systém nový. To trvá mnoho let a stojí to spoustu peněz,“ poukázal.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

U samotné pořizovací ceny odhaduje, že jeden letoun pak Česko vyjde včetně odpovídající infrastruktury na 120 až 150 milionů dolarů. „Při pořízení 24 strojů to znamená investici v řádu 80 miliard korun. A to jsme ještě nekoupili munici a další vybavení, nezbytné pro využití všech schopností letounu,“ počítá s tím, že F-35 je zejména také o létající platformě pro elektronický boj, a bylo by třeba tedy přikoupit i potřebné vybavení.



Nemalým problémem má být také termín dodání velmi poptávaných letadel. „Ministerstvo často vyhlašuje, že potřebuje letoun na boj s Ruskou federací a jistě se tedy dá usuzovat, že by ho potřebovalo dnes, nejpozději zítra, aby tomu Putinovi ukázalo. Skutečnost je však taková, že k dnešnímu dni je vyrobeno a předáno zákazníkům z různých zemí cca 820 z celkově objednaných 3300 letounů,“ poukazuje Markvart na možnosti společnosti Lockheed Martin, jež F-35 vyrábí.



Termín dodání prý může být až za mnoho let. „Výrobní linka letounu ve Fort Worth v Texasu dosáhne maxima své roční kapacity příští rok, kdy vyrobí 156 letounů. Pro zjednodušení předpokládejme, že bude vyrábět i po příští léta cca 150 letounů ročně. Na české letouny by se tedy podle této aritmetiky dostalo až v roce 2040, a to ještě za předpokladu, že uzavřeme smlouvu VELMI rychle a předběhneme další potenciální kupce,“ zaznívá. Vláda však chce zatím o pořízení bojových letounů jednat do října 2023.

I pokud by se zadařilo, že by nám Američané alespoň část F-35 dodali prioritně, nemyslí si Markvart, že by kvůli vysoké poptávce po letounu byli toho schopni dříve, než v roce 2035. Až tehdy bychom dle něj mohli mít stroje dodané v takovém počtu, že bychom dosáhli předběžných operačních schopností. „V té době už bude naše nebe hlídat slovenská F-16 nebo maďarský gripen, protože rokem 2029 končí pronájem těch našich. Chceme to? Opravdu tohle chceme?“ zaznívá.



Největší překážkou však není termín dodání, ale mají jí být samotné provozní náklady. „Asi nejstrašlivější je na tomto rozhodnutí problematika provozních nákladů letounů F-35, která se spolehlivě pohybuje okolo 30 tisíc USD za letovou hodinu, tedy okolo dvoj- až trojnásobku výše provozních nákladů jiných, srovnatelných typů. Při ročním náletu pouhých 250 letových hodin na jeden letoun, to znamená částku 7,5 milionu dolarů na letoun a rok, tedy cca 4,5 mld. korun ročně za tuto ‚flotilu‘,“ upozorňuje analytik s tím, abychom nedopadli jak naši rakouští sousedé, kteří si pořídili letouny Eurofighter Typhoon a nyní nemají na jejich provoz.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

Markvart míní, že za výběrem F-35 je i politický tlak Washingtonu. Tvrdí, že politickému vydírání Američanů „padl za oběť“ expremiér Andrej Babiš (ANO) i jeho předchůdci Mirek Topolánek, Petr Nečas či Bohuslav Sobotka. „Proto se paní ministryně velmi rozzlobila na švédského velvyslance za to, že si dovolil nabídnout výhodné podmínky pro pokračování v provozování švédských letounů,“ míní.



Po přičtení náročnosti údržby, nutnosti zabezpečit dodávky pokročilých technologií ze Spojených států a využitelnosti F-35 Markvart míní, že je jejich pořízení pro Českou republiku krajně nevýhodné. Stroje by dle něj byly nakonec kvůli vysokým nákladů problémem pro provoz vzdušných sil, ale i českých ozbrojených sil, jako celku.

Za hlavní problém označují vysoké náklady na provoz bojových letounů F-35 také další kritici zamýšlené akvizice. Hned několik odborných magazínů podle ČT24 odhadlo, že letová hodina na F-35 stojí čtyř- až pětinásobek toho, co u relativně nízkonákladových gripenů, jejichž pronájem končí Česku v roce 2027.



„Pokud si budeme pořizovat kvalitní platformu s výhledem na dalších čtyřicet let a budeme pořizovat to, co je prostě dobré, tak logicky cena nebude nízká,“ přemítá však nad pořizovacími a provozními náklady náčelník generálního štábu Řehka.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.