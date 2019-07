Vyhodit z okna! Pavel Svoboda před Hradem burcoval dav proti Zemanovi. Hayato Okamura vzýval Masaryka a pak...

Podle organizátorů protestu prezident několikrát porušil ústavu, naposledy otálením s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z funkce ministra kultury. Demonstraci pořádali fotograf Tom Rimpel, aktivista Ray Baseley a překladatel a bývalý diplomat Fedor Bruoth.

Jako první řečník před demonstranty vystoupil právník, bývalý poslanec Evropského parlamentu Pavel Svoboda, který v úvodu svého projevu zmínil film Americký prezident a jeho scénu, v níž se hlavní hrdina snaží přesvědčovat svou pubertální dceru, aby věnovala pozornost knížce o ústavě, protože je to důležitá knížka, ve které se píše, kdo jsme a co chceme. „Tato slova by z úst Zemana jeho dceři zněla: To je dobře, že máme ústavu, alespoň usetříme za toaletní papír,“ popsal Svoboda, jak by podle něj scéna vypadala v Zemanově podání.

Kdo si totiž přečetl návrh ústavní žaloby, nemůže podle Svobody dospět k jinému závěru. „Podstatou té ústavní žaloby je šedesát stran velmi smutného čtení a asi patnácti skutkových podstat, které jdou od nerespektování ústavy až po prosazování zájmů cizích států na našem území,“ připomněl právník, načež se ozval hlasitý potlesk a pískot demonstrantů.

Následně si dělal legraci z toho, že tímto projevem si nejspíše pohřbil šanci na jmenování profesorem. „Alespoň tedy za tohoto pomstychtivého prezidenta,“ narážel Svoboda na skutečnost, že se Zeman začátkem roku rozhodl nejmenovat docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. „Nevadí. Nevadí,“ skandoval slova útěchy přítomný dav lidí. „No... mně to vadí,“ poznamenal Svoboda.

Vrátil se k ústavní žalobě, která připomíná, že ústava není trhací kalendář, ale je psána pro určitou politickou kulturu, kde prezidentovi a vedení státu jde především o blaho státu a blaho občanů. „A ne o ukájení svých charakterových deviací, pomstychtivosti a panovačnost,“ vyčítal Svoboda Zemanovi a doplnil, že ústava je psána tak, že nevyžaduje, aby každé slovíčko bylo detailně vysvětleno a sankcionováno. „Nebo že bude vykládána stylem ‚po nás potopa‘ a je jedno, co se stane, až skončím s prezidentským úřadem,“ glosoval Zemanův výklad ústavy bývalý europoslanec.

Na závěr dal svůj návrh na řešení této situace. „Rozhodně ne měnit ústavu, ale změnit prezidenta!“ hřímal do mikrofonu Svoboda, kterého protestující podpořili opakovaným skandováním hesla „demisi“.

„Víte, ta ústava totiž počítá s politickou a mravní úrovní prezidenta, ale nepočítá se Zemanem,“ vysvětloval rozbouřenému davu, který v tu chvíli rozesmál. „Ústava je relativně bezzubá, pokud jde o vymáhání ústavních povinností,“ konstatoval a podotkl, že ústavní žaloba je jediným způsobem ochrany demokracie proti prezidentu „uchvatiteli moci“.

A přitvrdil. „Jinak se snad budeme muset vrátit k některým staletími prověřeným tradicím, jako je defenestrace,“ nebral si servítky Svoboda, podle kterého náš Zeman vede k tomu nejhoršímu v nás.

O chvíli později jej se svým projevem vystřídal tlumočník Hayato Okamura, který připomněl, že naše demokracie se otřásá a kolísá. „Je tu tlak k oligarchizaci naší společnosti,“ zdůraznil Okamura. Poukázal na to, že něco podobného se děje v Rusku a hrozí v řadě států na východ od nás. „I tam malá hrstka bohatých milardářů ovládá finance, hospodářství a také média,“ podotkl.

„Skupují tam celou politickou scénu, platí strany, volby, kampaně a politiky. Demokracie jde do háje. Tohle není naše masarykovská a čapkovská tradice!“ burcoval Hayato Okamura, podle kterého je demokracie naopak docenění obyčejných lidí.

„To, co však předvádějí Zeman a Babiš, i když na to mají obrovské peníze a týmy, aby to zakryly, tak to je pohrdání prostými lidmi, chtějí s námi zamést a zamávat, ale my se nenecháme,“ hřímal dál překladatel Okamura, načež lidé hromadně spustili „my se nedáme“.

„Ať je nám toto shromáždění povzbuzením, abychom toto poselství o demokracii a lidskosti šířili dál kolem sebe, protože teď jsme mezi svými, v sociální bublině, je však třeba šířit to i dál, bez vytrvalé práce se vyspělá demokracie v naší zemi neuskuteční,“ uvedl Okamura, který jako příklad, že nejde o nedostižný sen, poukázal na sousední Spolkovou republiku Německo, která zažila před osmdesáti lety třináct let temné vlády nacistické diktatury. „Také je to stálo velké úsilí vybudovat stabilní demokracii, šlo o občanskou výchovu dětí. Dnes je ale Německo sloupem západní fungující demokracie v celosvětovém měřítku,“ zdůraznil Okamura.

Kladl proto důraz na to, že česká mládež je také budoucností naší společnosti. „My starší jim to teď musíme podržet, abychom jim v pořádku předali štafetu a mohli naše děti a vnuci za třicet let žít v demokracii jako svobodní občané,“ uzavřel Hayato Okamura svou řeč a poprosil přítomné občany, aby vytrvali, a vyzval je, aby vstoupili do demokratických stran, jelikož pasitiva prý dává Zemanovi a Babišovi ještě větší moc.

