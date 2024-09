Vyhráli jsme, rozjel Fiala tiskovku. A začal gril: Vyhrálo ANO, zvolala ČT. Rána v závěru

„Cíl, který jsme v těchto volbách měli, byl jasný, abychom ubránili Senát jako klíčovou pojistku demokracie před levicovými populisty. Výsledky jsou jednoznačné, podařilo se to, když se podívám na výsledky kandidátů za vládní strany a výsledky opozičního hnutí ANO. V těchto volbách vládní koalice jednoznačně vyhrála nad opozicí,“ uvedl premiér a předseda ODS Petr Fiala.

„Před volbami jsem říkal, že bych si přál, abychom měli 7 nebo 8 mandátů, výsledek je takový, že v našem senátorském klubu ODS a TOP 09 budeme mít po těchto volbách šest senátorů. Nikdy nejsem spokojený. Byl bych raději, kdyby to bylo to číslo, které jsem říkal před volbami, ale i tak musím říct, že je to solidní výsledek v té dané konstelaci,“ pokračoval Fiala.

„Podařilo se nám také jednoznačně obhájit pozici nejsilnějšího senátorského klubu a to je věc, ze které mám velkou radost,“ dodal Fiala.

„Velice blahopřeji Martinu Červíčkovi za suverénní obhajobu senátorského mandátu, Zdeňku Hrabovi za vynikající výsledek, kterého dosáhl. Janu Teclovi, pracovitému, skromnému člověku, který obhájil svůj senátorský mandát, a Pavlu Fischerovi, který vyhrál už v prvním kole. Dalším členem senátorského klubu ODS a TOP 09 bude Břetislav Rychlík, který kandidoval v Brně, musím říct, že z toho mám radost, znám ho více než 35 let, bude to velká posila demokratické většiny v Senátu,“ uvedl Fiala. Voliči podle jeho slov ocenili „dobrou práci vládních kandidátů“.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s Fialou tak optimistický pohled nesdílel. Na rozdíl od premiéra připustil, že výsledky nejsou až tak uspokojivé. „Mrzelo by mě, pokud by tu vznikal dojem, že jsme spokojení, že si neuvědomujeme, že je potřeba přidat. To tak vůbec není. Potvrzuji, že opak je pravdou. Skutečně si uvědomujeme, že je potřeba makat," dodal Vystrčil.



Miloš Vystrčil nesdílí tak pozitivní náladu z voleb jako Fiala. (Screen: ČT24)

Premiéra následně konfrontovali novináři České televize s tím, že mluví sice o vítězství koalice, ale faktem zůstává, že právě hnutí ANO poprvé v historii vyhrálo senátní volby. „Je fakt, že hnutí ANO v Senátu posílilo, nicméně ta čísla jsou zcela jasná, Senát má 81 členů, 59 z nich má vládní koalice. Neočekávám změnu ani kultury toho, co se odehrává v horní komoře, ani změnu rozhodování v horní komoře: Všechny cíle jsme v těchto volbách naplnili,“ zopakoval Fiala.

„Myslím, že celkově ten výsledek voleb můžeme akceptovat jako velmi slušný, udrželi jsme své pozice,“ trval premiér na svém i poté, co další novináři jeho slova o přesvědčivém vítězství zpochybňovali.

Fialu následně rozproudil novinář Bartoníček z Aktuálně.cz, který se dotazoval: „Skutečně jste takový optimista? Vidím, že máte výbornou náladu alespoň na tiskovce, ale nevím, jakou ji máte, až přijdete do zákulisí do prvního patra. Jak vnímáte problémy, které má ODS bez ohledu na to, kolik máte senátních křesel? To přece není tak podstatné,“ řekl Fialovi.

„Vy si nemůžete zvyknout na to, že je politik, který fakt říká navenek to, co říká v zákulisí. Já jsem jiný typ politika než jaké znáte,“ reagoval Fiala na výtky Bartoníčka.

Na dotaz Radka Bartoníčka, proč premiér nesdělil Ivanu Bartošovi (Piráti) do očí, že navrhne prezidentovi jeho odvolání z postu ministra pro místní rozvoj, když už během schůzky s ním tušil, že s ním není spokojený, následně uvedl: „Podívejte se, i kdybych to udělal s Ivanem Bartošem jakkoli, tak bude kritika,“ rozhodil rukama Fiala. „Ale že bych se nemohl podívat do zrcadla, tak to ne,“ dodal emotivně. „Ti, kteří měli poté tiskovku, kde lhali a ještě moralizovali, ti se do toho zrcadla podívat nemohou,“ řekl k tiskové konferenci Pirátské strany. „Ivan Bartoš nemohl z naší schůzky odejít s tím, že je vše v pořádku, a pokud ano, tak to dokazuje, jak málo si připouští realitu. Poté, co odešel, jsem si sedl, promyslel situaci a nechtěl jsem už čekat, zavolal jsem mu své rozhodnutí, abychom se už na další schůzce mohli bavit o následcích,“ doplnil premiér, který Bartoše navrhl odvolat pro nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení.

„Jednal jsem naprosto korektně, transparentně, čestně, nevím, proč z toho někdo dělá něco jiného," rozezlil se Petr Fiala. Podle něj mají voliči radost, že se věci posouvají kupředu.

„Slibují voličům, že vláda bude akceschopnější, srozumitelnější, a že to v těch čtyřech dokážeme vše zvládnout," uzavřel Fiala.

