Výhrůžky smrtí? Jak by o nich věděl? Kauza mládežníka, který měl učit, má vývoj. Nepěkný

Sám Kožuchov měl být moderátorem tohoto pořadu, vzniklého v rámci projektu „Based“, který píše, že chce „zaplnit mezeru na trhu v oblasti propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozšířit a doplnit stávající výuku společenských věd, a to formou tvorby audiovizuálního obsahu s metodickými podklady“, za nímž stojí studenti FSV UK Tereza Dejmková a Oldřich Neumann i středoškolští studenti Jonathan Skrla a Anežka Tetřevová.

Mnozí diskutující však po oznámení, že bude moderátorem pořadu, určeného studentům na školách, právě tento bloger a videotvůrce, upozorňují na vulgarity a urážky, které Kožuchov často používá při vyhrocených diskusích se svými oponenty. „Vopíchal jsem ti mámu“, „umím prcat tvoji mámu“, to jsou výrazy, které tvůrce často používal coby odpověď v diskusích se svými kritiky na sociálních sítích.

Kožuchov se bránil, že tyto jeho příspěvky šíří „česká dezinformační scéna na Twitteru“, a označil je za „vtipy o jejich mámě“ z roku 2022.

Dnes odpoledne zveřejnil na síti X příspěvek, v němž oznamuje, že na vzdělávacím pořadu „Vladařina“ již pracovat nebude. „Již nepracuji na politologickém pořadu Vladařina v rámci vzdělávacího projektu BASED,“ napsal Kožuchov.

Současně v příspěvku požádal, aby lidé ministerstvu školství a dalším lidem spojeným s projektem přestali zasílat výhrůžky smrti. „Přestaňte prosím posílat ministerstvu školství, ředitelům a autorům tohoto projektu výhrůžky smrti. Pokud mi chcete nadávat, klidně to dělejte dál. Vynechte z toho nevinné lidi,“ prosil Kožuchov.

Již nepracuji na politologickém pořadu Vladařina v rámci vzdělávacího projektu BASED. Přestaňte prosím posílat ministerstvu školství, ředitelům a autorům tohoto projektu výhružky smrti. Pokud mi chcete nadávat, klidně to dělejte dál. Vynechte z toho nevinné lidi. pic.twitter.com/kaUBhlTAhw — Debatní deník ?? (@debatni_denik) November 15, 2023

Místopředseda spolku aktivních lidí podporujících hnutí STAN Mladí Starostové a nezávislí (mSTAN) Adam Trunečka přirovnal celou situaci ke „cancel culture“, čili ke „kultuře rušení“, což je moderním termínem pro formu ostrakismu, která vylučuje jedince ze sociálních kruhů. Ať už na sociálních sítích, či v realitě. „Mnohé konzervy v čele se Společností pro obranu svobody projevu tak dlouho bojovaly proti CANCEL CULTURE, až se rozhodli vycancelovat Debatní deník. Začalo to komentáři na věk a zkušenosti. Když je Tim prokázal, vytáhli screenshoty „yo mama“ jokes. A pak výhrůžky smrtí, dokud ho z projektu nevyhodili,“ shrnul situaci Trunečka.

Mnohé konzervy v čele s @SOS_projevu tak dlouho bojovali proti CANCEL CULTURE, až se rozhodli vycancellovat @debatni_denik . Začalo to komentáři na věk a zkušenosti. Když je Tim prokázal, vytáhli screenshoty "yo mama" jokes. A pak výhrůžky smrtí, dokud ho z projektu nevyhodili. https://t.co/8LZtkxTNuH — Adam Trunečka ????? (@adam_trun) November 15, 2023

„Tima znám osobně a můžu říct, že ta štvanice, kterou internet předvedl, je absolutně nefér a odporná. Tak snad jsou pisálci spokojení,“ napsal na X autor píšící pro SeznamZprávy, student mezinárodních vztahů a teritoriálních studií na FF ZČU v Plzni Alexandr Romancov.

Tima znám osobně a můžu říct, že ta štvanice, kterou internet předvedl, je absolutně nefér a odporná. Tak snad jsou pisálci spokojení. https://t.co/cSxyHtollt — Alexandr Romancov (@AGRomancov) November 15, 2023

Jedním z těch, kdo se proti Kožuchovovi jakožto moderátorovi vzdělávacího programu pro děti postavil, byl i novinář a šéfredaktor webu Deník.TO Marek Stoniš. Vadilo mu, že Kožuchov „neumí mluvit“ a že o politologii neví tento tvůrce s bakalářským titulem „vůbec nic, čím by mohl být pro školou povinné děti přínosem“.

Právě na webu Deník.TO se k tomu, kdo stojí za projektem Based, rozepsal programátor a pedagog Pavel Cimbál. Zmínil i své osobní zkušenosti s Timofejem Kožuchovem as jeho Debatním deníkem. Ty dle všeho nejsou nijak pozitivní. Poprvé Cimbál Kožuchova zaregistroval v dubnu na demonstraci na Václavském náměstí „Česko proti bídě“, kde sám provolával „My chceme sýr!“.

Nebezpečí vidí Cimbál v tom, že „s tím, co tvrdí a šíří Kožuchov a spol. přijdou domů brzy vaše děti“. Možná i proto v jeho soupisu „alternativních médií, které ještě nezahubila cenzura“, Kožuchovův Debatní deník nemá místo. Cimbál se ohradil i vůči provládnímu aktivismu Debatního deníku.

Následně Kožuchovovo oznámení o ukončení práce na projektu Vladařina komentoval na sítí X. „Kožuchov na školách nebude. Mám z toho radost? Ani ne,“ napsal na X. „Mělo by být jedno, co kdo v soukromí říká. Ale není možné, aby lidé končili v zaměstnání kvůli zmínce o Mácově článku, situaci v Kyjevě nebo citaci MOV, a toto mělo dveře do škol dokořán. Buď, anebo,“ napsal Cimbál.

Kožuchov na školách nebude.https://t.co/OMfTihRB65



Mám z toho radost? Ani ne. Mělo by být jedno, co kdo v soukromí říká. Ale není možné, aby lidé končili v zaměstnání kvůli zmínce o Mácově článku, situaci v Kyjevě nebo citaci MOV, a toto mělo dveře do škol dokořán. Buď a nebo. — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) November 15, 2023

Na Deník.TO poté přispěl dalším komentářem ke Kožuchovově pondělní přednášce v aule Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia na Arbesově náměstí, kde na zmínku o celé kauze také došlo.

Podle Cimbála Kožuchov na přednášce prohlásil, že kauza je pro něj uzavřená a že „oni se vybrečí a život půjde dál“. „Prý dostává výhrůžky, ale na policii chodit nechce… Prý umí svůj čas trávit líp než chozením na policii,“ napsal Cimbál a zmínil absurdnost toho, že by někdo posílal výhrůžky smrti i ministerstvu školství. Navíc nadnesl otázku, jak by se o nich Kožuchov dozvěděl, pokud by existovaly. Na sociálních sítích doposud žádné z údajných výhrůžek nesdílel.

V závěru Cimbál odsoudil „liberální pokrytectví“, kdy je „cancel culture“ v pořádku, dokud se netýká liberálních aktivistů samotných. „Je ale zvláštní, jak jsou liberální aktivisté zaskočeni z kapiček vlastní medicíny, kterou svým odpůrcům dopřávají už několik let a v doslova koňských dávkách. Cenzura neexistuje a cancel culture je výmysl alt-right. Jen občas někoho vyhodíme za rasismus nebo názor na válku na Ukrajině, ale nic se neděje. Ovšem běda, jakmile někdo sáhne na nás, byť oprávněně. To se pak náhle svoboda slova hodí a cancel culture existovat začne,“ napsal Cimbál.

