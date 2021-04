Vyloučené, nikdo se nenakazí, říká odborník. Ale obchody jsou pořád zavřené

Neurobiolog Omar Šerý se na svém twitteru velmi vymezil proti dalším prodlužováním nucených uzavírek obchodů a obchodních center. Podle něj by se měl zákaz zcela zrušit. Zároveň apeloval také na to, aby lidé nosili pořádně nasazený respirátor, pak se podle něj nakazit nemohou.

„Pokládám za zcela nesmyslné další prodlužování nucené uzavírky obchodů a obchodních center. Se současnými počty nakažených, a navíc pokud se po obchodech pohybujeme v respirátorech, je zcela vyloučené se v obchodech nakazit koronavirem. Zákaz by se měl okamžitě zrušit,“ napsal na svém twitteru Omar Šerý.

V diskusi se jej pak jeden z uživatelů zeptal, co však dělat proti nákazám cestou do obchodu či MHD. „Co když se nakazí cestou do obchodu? MHD. Proto jsou zavřené. Aby se lidi nehemžili a seděli na zadku. Nebo šli na procházku do parku namísto do Vaňkovky. Politici by neustáli povolení jen pro majitele aut,“ napsal jeden z uživatelů.

„Znám osoby, co se nakazily ve výtahu, protože si myslely, že se dá ve výtahu mnohapatrového domu jezdit bez respirátoru. Nedá, pokud se nechcete dostat mezi ty, co neví, kde to chytli. Pokud budete mít v MHD pořádně nasazený respirátor, tak se prostě nenakazíte,“ odvětil Šerý.

„To mi připomíná tu Prymulovu pohádku o kelímku od jogurtu z místní jednoty, od kterého se nakazila skoro celá vesnice,“ napsal další uživatel s úsměvem.

„To je samozřejmě hovadina,“ nechal se slyšet Šerý.

