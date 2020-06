Vymkne se to z rukou? Válka v Milionu chvilek: „Potížistka“ kope, je zle. Zmíněn i Gott. A zítra...

Proti videu Mikuláše Mináře, na kterém oznámil, že úterní demonstrace na Staroměstském náměstí bude omezena na 500 účastníků, se vymezila chvilkařka Jana Filipová. A tím píchla do vosího hnízda. Takže svůj postoj znovu vysvětlila a radila, co měl Mikuláš Minář udělat. Jenže podle některých měla mlčet. „Všimni si, které lidi jsi tímto svým postojem potěšila, to by ti mohlo napovědět, že ses sekla,“ přišla jí odpověď. A v některých chvilkařských kruzích jí příspěvek zcenzurovali.

Jak jsme vás již informovali, rozhodnutí omezit úterní akci Milionu chvilek jejími organizátory na pouhých 500 účastníků se nesetkalo s pozitivními ohlasy.

Mezi nimi byla i Jana Filipová, majitelka koloniálu U Jany, která vyhrála soudní spor o omluvu s Andrejem Babišem. Kritizovala „připosranost“ spolku ohledně vládního nařízení, kterým se Minář hodlá řídit, ale napadne ho u správního soudu. Toto nařízení by mělo omezit počet lidí na hromadných akcích typu demonstrací Milionu chvilek.

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 1052 lidí

„Co to ale je za protivládní demonstraci, na které má hlavní slovo vláda?!?!?! Kdyby v osmdesátém devátém studenti čekali, až jim vláda povolí všechny ty protestní akce, až jim povolí udělat generální stávku, tak tady máme vládu jedné strany doteď! Teda ne že bychom ji tu momentálně neměli, včetně komunistů zpátky u moci, ale o to víc bychom měli na ně tlačit, aby se laskavě začali chovat ve prospěch občanů,“ čílila se Filipová a dodala, že ačkoliv neměla původně v plánu do Prahy jet, půjde se v den demonstrace projít na Letnou.

Dále si Filipová postěžovala, jak se svým názorem narazila v obvyklých chvilkařských kruzích.

„Další poznatek, který mne opravdu překvapil, bylo to, že do Lumpenkavárny nelze protlačit přes cenzuru příspěvek, který se odlišuje od názoru administrátorů. Za těch několik málo let, co jsem v Lumpenkavárně, jsem si (teď vidím, že zcela naivně) myslela, že je to platforma pro diskusi různých názorových proudů, kterým ale v globálu jde o stejnou věc. Situace, kdy můj příspěvek oznamující, že 9. 6. do Prahy přijedu, projde a příspěvek, ve kterém upřesňuji, že sice přijedu, ale ne na akci MCH, neprojde… ta teda byla pro mne hodně velkým rozčarováním. Skutečně jsem doteď netušila, že v Lumpenkavárně se nesmí říct absolutně nic proti MCH. Argumenty typu, že jsem video Mikuláše Mináře a pohnutky MCH nepochopila, jak se mne včera snažila nejvíc přesvědčovat Eva Cachová, to přece není důvod, aby byl můj názor striktně zcenzurován. Nu, budu si to pamatovat pro příště.“

Komentářů pod jejím příspěvkem bylo víc než dostatek, takže se Filipová rozhodla vysvětlit, proč svou kritiku Milionu chvilek sepsala a publikovala. Postěžovala si zejména na jednu kritičku: „Eva Cachová si na mně včera nejvíc zgustla, takže reaguji nejprve na její argumenty. Prý nechápu postoj MCH, házím odpovědnost na druhé, schovávám se za Mináře, mám prý snahu vymanit se z chomoutu MCH (tomu vůbec nerozumím), jsem prý ten, kdo drobí demonstrace, a podobné a další výčitky nahrnula na mou hlavu.“

„Skrytou výzvu ve videu jsem pochopila a pohnutky MCH jsou mi jasné. Koneckonců Mikuláš Minář mi napsal ještě vysvětlující osobní zprávu, za kterou mu děkuji a vážím si jeho práce. Ovšem bohužel se s jeho názorem a s jeho řešením vzniklé situace neztotožňuji,“ oznámila majitelka koloniálu.

„Pokud bych byla na jeho místě a chtěla organizovat demonstraci proti nesmyslným opatřením vlády v době pandemie, tak bych rozhodně svou demonstraci těmto nesmyslným opatřením nepřizpůsobovala. Být tak trochu proti a tak trochu pro – bože, kolikrát v historii už se nám toto vymstilo!“ radila. Podle ní návrhy, že v oplocené ohrádce bude oficiálních 500 demonstrantů a ostatní budou předstírat, že s nimi nemají nic společného, nemůže nikdo myslet vážně. „Takové typické čecháčkovské řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To už by pak chybělo, jenom aby Mikuláš brnknul Babišovi a nechal si plán demonstrace od něj schválit, co?“ ironizovala a prohlásila: „Skutečně odmítám buď milostivě moci stát ‚na značkách‘ v ohradě pro 500 lidí, anebo chodit s transparentem okolo ohrady a dělat, že k nim nepatřím. K takovéto šaškárně se prostě odmítám přidat!“

Podle ní by bylo lepší, kdyby Minář na videu oznámil, že nařízení odmítá, podá správní žalobu, a akci zrušil a ponechal na „vůli lidu“ rozhodnutí, zda se chtějí scházet. „To by mi připadalo jako řešení, před kterým bych hluboce smekla a do Prahy bych jela stejně tak jako tak sama za sebe vyjádřit odpor proti zvůli vlády. Jsem přesvědčená, že takto naštvaných lidí by se tam sešlo daleko víc než na oficiálně svolané akci,“ mínila.

Shrnula, že za současných okolností se půjde „jen“ projít na Letnou. Ale nebude z procházky dělat žádnou akci. „Budu tam SAMA ZA SEBE, a pokud tam zcela náhodou potkám nějaké známé, tak si každopádně ráda s nimi popovídám,“ uvedla a zadoufala, že toto vysvětlení ukončí kanonádu ze strany kritiků.

Někteří ze jmenovaných se ozvali v komentářích. „Bohužel, nežijeme v normální demokracii a já už dávno pochopil, že Chvilky mají svou hlavu. Nejsem si ale vůbec jist, že jejich veřejným pranýřováním dosáhnu něčeho pozitivního, než že nahraju protivníkovi. Nic víc jsem tím nechtěl naznačit,“ bránil se bývalý pracovník ČT Adam Komers.

Ozvala se také jmenovaná Marie Batinič, kterou Filipová zmínila jako zastánkyni názoru, že Minářovo video nepochopila. „Jano, tímto dalším komentářem jsi jenom potvrdila, že jsi úplně mimo mísu. Překvapuje mne to, protože jindy jsi byla při věci jako první. Aspoň si všimni, které lidi jsi tímto svým postojem potěšila, to by ti mohlo napovědět, že ses sekla. Když jsi šla na pohřeb Gotta, tak jsi přehodila výhybku a zamířila jsi k pietě V. Chramostové. Teď bys to měla udělat taky, zamyslet se a uznat, že ses unáhlila,“ vzkázala Filipové.

Akce Milionu chvilek pro demokracii „Vy ještě nemáte dost?!“ se má odehrát zítra, 9. 6. 2020. Prozatím je na ni přihlášených přibližně 5 300 účastníků, dalších 20 tisíc je zainteresovaných.

